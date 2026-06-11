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El árbitro somalí echado de Estados Unidos fue recibido como una estrella en su país

Omar Abdulkadir Artan regresó a su hogar como un héroe tras ser deportado y perder la oportunidad de hacer historia en el Mundial 2026

11 de junio 2026 · 08:33hs
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El árbitro somalí es llevado en andas mientras miles de hinchas respaldaron al joven.

El árbitro somalí es llevado en andas mientras miles de hinchas respaldaron al joven.

El árbitro internacional Omar Abdulkadir Artan fue recibido como un héroe en el Aeropuerto Internacional Aden Adde de Mogadiscio, Somalia, tras el veto migratorio que le impidió ingresar a Estados Unidos para participar en la Copa del Mundo. Miles de hinchas, periodistas y altas autoridades gubernamentales acudieron a la terminal aérea de la capital de Somalia para condecorar al profesional, quien portaba su uniforme oficial de la Fifa y fue arropado con la bandera nacional.

Artan estaba designado para hacer historia al convertirse en el primer ciudadano de su país en arbitrar un encuentro oficial en la historia de las citas mundialistas. "Estoy profundamente agradecido por el apoyo abrumador, el aliento y los mensajes amables que he recibido de personas de todo el mundo. Su solidaridad me ha recordado que el fútbol nos une más allá de las fronteras", señaló el referí tras regresar a su país.

El incidente político y diplomático se originó cuando el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos retuvo durante 11 horas al árbitro somalí tras aterrizar en la ciudad de Miami en un vuelo procedente de Estambul.

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>>Leer más: Escándalo en el Mundial 2026: EEUU deportó a un árbitro designado por la Fifa

Estados Unidos lo consideró "inadmisible"

Las agencias gubernamentales norteamericanas justificaron la deportación bajo el argumento administrativo de considerar al colegiado como "inadmisible" debido a presuntas irregularidades detectadas en el sistema de verificación de antecedentes.

Por su parte, el gobierno de Somalia calificó el proceder migratorio como una medida lamentable y discriminatoria, y anunció de inmediato una serie de gestiones formales ante la Fifa para exigir explicaciones públicas.

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>>Leer más: Rival de Argentina: Jordania cuenta con una estrella al que apodan el "Messi jordano"

Pese al atropello burocrático sufrido en suelo norteamericano, Artan manifestó públicamente su firme determinación de continuar trabajando con disciplina dentro del arbitraje internacional sin permitir que este revés debilite su carrera.

El ministro de Juventud y Deportes somalí, Mohamed Abdulkadir Ali, encabezó la comitiva de recepción oficial y ratificó el respaldo absoluto del Estado para consolidar al referí como uno de los mejores exponentes del continente africano.

El comunicado de la Fifa

Sin entrar en demasiados detalles y adjudicando completamente la decisión al gobierno de los Estados Unidos, desde la Fifa emitieron un comunicado en el que confirmaron la decisión.

"Fifa puede confirmar que el árbitro designado Omar Abdulkadir Artan no podrá entrenar ni dirigir en la Copa del Mundo de la Fifa 2026 después de que se le niegue el ingreso a los Estados Unidos. Fifa no participa del proceso inmigratorio de los países organizadores, incluyendo la adjudicación de visas, y fue informada por las autoridades que el estatus del señor. Artan no cambiará. En línea con eventos de la Fifa anteriores, el gobierno de un país organizador determina en última instancia quién recibe una visa y quién puede ingresar a su país".

El titular del máximo organismo del fútbol mundial, Gianni Infantino, sostuvo que desde la entidad buscaron alternativas para destrabar la situación, pero reconoció que hay decisiones que exceden su margen de acción. “No somos los reyes del mundo”, remarcó.

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