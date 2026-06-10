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Cuento del tío en Santa Fe: engañaron a dos jubilados y les robaron casi un millón de dólares

Una pareja de 82 y 83 años fue engañada por teléfono por delincuentes que se hicieron pasar por su hija y por empleados del Banco Nación. Los ladrones escaparon en un Peugeot negro y son buscados por la Policía.

10 de junio 2026 · 15:34hs
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Cuento del tío en Santa Fe: engañaron a dos jubilados y les robaron casi un millón de dólares

Un matrimonio de jubilados fue víctima de una estafa seguida de robo este martes por la tarde en una vivienda de barrio Constituyentes, en la ciudad de Santa Fe, donde delincuentes escaparon con un botín estimado por las víctimas en una suma de entre 800 mil y un millón de dólares. Los ladrones utilizaron la modalidad conocida como “cuento del tío”, se hicieron pasar por una hija de la pareja y luego por empleados bancarios para retirar los ahorros que los jubilados guardaban en su casa.

El hecho ocurrió pasadas las 18.50, cuando los jubilados, de 82 y 83 años, recibieron una llamada telefónica de una mujer que simuló ser su hija. Durante la comunicación, la falsa familiar les indicó que dos supuestos empleados del Banco Nación pasarían por el domicilio para retirar dólares y depositarlos en una entidad bancaria.

Convencidos por la maniobra, los adultos mayores aguardaron en la vivienda la llegada de las personas anunciadas. Minutos después se presentaron dos hombres, quienes aseguraron haber sido enviados por el banco para retirar el dinero.

Según la denuncia, cuando las víctimas entregaron los ahorros, uno de los delincuentes empujó al hombre de 82 años y le provocó lesiones leves. Luego, ambos escaparon con el botín.

La alerta llegó al 911 a partir de llamados realizados por vecinos. Poco después arribaron al lugar efectivos de Orden Público y de Cuerpos de la Policía de Santa Fe, quienes iniciaron las primeras actuaciones y entrevistaron a las víctimas.

Las cámaras registraron la fuga

Durante el relevamiento de la zona, los investigadores detectaron cámaras de videovigilancia privadas que habrían registrado el movimiento de los sospechosos. Las imágenes permitirían observar a los autores desde su llegada a la vivienda hasta el momento en que abandonaron el lugar.

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De acuerdo con los primeros datos de la investigación, los delincuentes escaparon a bordo de un automóvil Peugeot negro y se desplazaron hacia el norte por calle Francia.

La novedad fue informada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe y posteriormente a los fiscales del Ministerio Público de la Acusación.

Buscan reconstruir la llamada y confirmar el monto robado

El caso quedó bajo investigación del MPA, que ordenó distintas medidas para reconstruir la maniobra. Una de las líneas de trabajo apunta a analizar las comunicaciones telefónicas previas al robo para intentar identificar a quienes participaron del engaño.

Además, los investigadores buscan precisar junto a los hijos de las víctimas la cantidad exacta de dinero sustraída, un dato considerado clave por la magnitud del botín denunciado.

Por el momento, los autores permanecen prófugos.

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