La Capital | Ovación | Newell's

Newell's ya tiene programados los cinco amistosos que jugará en la pretemporada

Los primeros cuatro rivales están confirmados y sólo resta definir el último. Cuáles serán los días en los que jugará el equipo leproso

10 de junio 2026 · 20:16hs
Google Seguir a La Capital en Google
El plantel de Newells trabaja desde hace ya un par de semanas en el predio de Bella Vista.

El plantel de Newell's trabaja desde hace ya un par de semanas en el predio de Bella Vista.

En Newell's la pretemporada no se detiene y en medio de los trabajos que el plantel está llevando adelante en el predio de Bella Vista, el club confirmó los amistosos que jugará en este receso con vistas al segundo semestres, en el que tendrá como único desafío el torneo Clausura.

Hace tres semanas que Newell's está en movimiento bajo las órdenes del entrenador Frank Kudelka, aunque por ahora la cosa pasa más lo físico. Pero rápidamente llegará el momento de que ruede la pelota.

Desde el club leproso confirmaron las fechas y los rivales para lo que serán los partidos amistosos de pretemporada preparatorios para el Clausura. Habrá dos encuentros en Rosario, mientras que los tres restantes se disputarán en Buenos Aires.

>>Leer más: Además de Salcedo, otro defensor finalmente se irá de Newell's en el actual mercado

Prete2
Fran Kudelka logró enderezar el rumbo de un Newell's que venía a los tumbos.

Fran Kudelka logró enderezar el rumbo de un Newell's que venía a los tumbos.

El primer partido será en Rosario frente a Sarmiento de Junín, el segundo ante Argentinos Juniors (Buenos Aires), el tercero contra Vélez (Buenos Aires), el cuarto frente a Independiente (Buenos Aires) y el quinto será nuevamente en nuestra ciudad, contra un rival a confirmar.

Las fechas y los rivales

  • 27/6 vs. Sarmiento de Junín (en Rosario)
  • 4/7 vs. Argentinos Juniors (Buenos Aires)
  • 8/7 vs. Vélez (Buenos Aires)
  • 11/7 vs. Independiente (Buenos Aires)
  • 18/7 vs. rival a confirmar (Rosario)

Newell's, de los primeros en arrancar

Newell's fue uno de los primeros equipos en comenzar con los trabajos de pretemporada, ya que dejó de competir rápido porque no logró clasificar a las instancias finales del torneo Apertura.

Es por eso que tendrá mucho tiempo para llevar a cabo una preparación tanto física como futbolística para un segundo semestre del año en el que sólo tendrá que afrontar el torneo Clausura. Allí la Lepra debe hacer una buena campaña, al menos igualar o mejorar lo del Apertura para no sufrir complicaciones nuevamente en la pelea por la permanencia.

Noticias relacionadas
Fabián Noguera dejará Newells tras haber jugado solamente dos partidos en 2026.

Además de Salcedo, otro defensor finalmente se irá de Newell's en el actual mercado

Salcedo llegó a Newells en 2024 tras una compra del pase en un ciento por ciento. Tiene contrato hasta diciembre de 2027.

Newell's: una nueva baja para Kudelka con la partida a Paraguay de un defensor

Sampaoli, detrás de Alayes, la vez que visitó el Coloso. Fue como DT de Emelec, ante Newells, en la Libertadores 2010.

A dos meses del debut de Newell's, las marcas rojinegras en la vida de Jorge Sampaoli

 Jorge Sampaoli será anunciado en las próximas horas como nuevo entrenador de Talleres. Su primer partido oficial será contra Newells.

Jorge Sampaoli será el técnico de Talleres y debutará contra Newell's en el Coloso

Ver comentarios

Las más leídas

Se acelera el cierre de La Favorita: ahora se van los asiáticos de Mall China

Se acelera el cierre de La Favorita: ahora se van los asiáticos de Mall China

Robo millonario en la zona oeste: dos ladrones se llevaron dólares y pesos

Robo millonario en la zona oeste: dos ladrones se llevaron dólares y pesos

Además de Salcedo, otro defensor finalmente se irá de Newells en el actual mercado

Además de Salcedo, otro defensor finalmente se irá de Newell's en el actual mercado

Violentos incidentes frente a un jardín de infantes tras denuncia de abuso sexual

Violentos incidentes frente a un jardín de infantes tras denuncia de abuso sexual

Lo último

La Biblioteca Argentina rinde homenaje este domingo a Jorge Luis Borges

La Biblioteca Argentina rinde homenaje este domingo a Jorge Luis Borges

Newells ya tiene programados los cinco amistosos que jugará en la pretemporada

Newell's ya tiene programados los cinco amistosos que jugará en la pretemporada

Newells: la reserva sacó medio boleto ante Boca, el puntero de su zona

Newell's: la reserva sacó medio boleto ante Boca, el puntero de su zona

Vendían por internet un auto robado y cayeron en una entrega controlada en Rosario

El Peugeot 208 estaba guardado en una cochera de San Martín al 400 y tenía pedido de secuestro por un robo
Vendían por internet un auto robado y cayeron en una entrega controlada en Rosario
El Día del Pogo desnudó la interna de Unidos: Paulón criticó a Javkin y lo cruzaron
Política

El Día del Pogo desnudó la interna de Unidos: Paulón criticó a Javkin y lo cruzaron

Cuento del tío en Santa Fe: les robaron casi un millón de dólares a dos jubilados
La Región

Cuento del tío en Santa Fe: les robaron casi un millón de dólares a dos jubilados

Denuncia en jardín de infantes: docentes se retiraron con custodia
Policiales

Denuncia en jardín de infantes: docentes se retiraron con custodia

Grave denuncia en un jardín de infantes: separaron del cargo al portero acusado
Policiales

Grave denuncia en un jardín de infantes: separaron del cargo al portero acusado

Violentos incidentes frente a un jardín de infantes tras denuncia de abuso sexual
Policiales

Violentos incidentes frente a un jardín de infantes tras denuncia de abuso sexual

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Se acelera el cierre de La Favorita: ahora se van los asiáticos de Mall China

Se acelera el cierre de La Favorita: ahora se van los asiáticos de Mall China

Robo millonario en la zona oeste: dos ladrones se llevaron dólares y pesos

Robo millonario en la zona oeste: dos ladrones se llevaron dólares y pesos

Además de Salcedo, otro defensor finalmente se irá de Newells en el actual mercado

Además de Salcedo, otro defensor finalmente se irá de Newell's en el actual mercado

Violentos incidentes frente a un jardín de infantes tras denuncia de abuso sexual

Violentos incidentes frente a un jardín de infantes tras denuncia de abuso sexual

La reserva de Central cayó ante River y complicó su clasificación

La reserva de Central cayó ante River y complicó su clasificación

Ovación
Newells: la reserva sacó medio boleto ante Boca, el puntero de su zona

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Newell's: la reserva sacó medio boleto ante Boca, el puntero de su zona

Newells: la reserva sacó medio boleto ante Boca, el puntero de su zona

Newell's: la reserva sacó medio boleto ante Boca, el puntero de su zona

Ruido del bueno en el Fangio pero antes espectáculo en el Monumento a la Bandera

Ruido del bueno en el Fangio pero antes espectáculo en el Monumento a la Bandera

Me da lástima Belloso: la áspera declaración de la Bruja Verón sobre el presidente de Central

"Me da lástima Belloso": la áspera declaración de la Bruja Verón sobre el presidente de Central

Policiales
Vendían por internet un auto robado y cayeron en una entrega controlada en Rosario
Policiales

Vendían por internet un auto robado y cayeron en una entrega controlada en Rosario

Gendarmes juzgados por integrar red narco: piden hasta 16 años de cárcel

Gendarmes juzgados por integrar red narco: piden hasta 16 años de cárcel

Denuncia en jardín de infantes: docentes se retiraron con custodia

Denuncia en jardín de infantes: docentes se retiraron con custodia

Grave denuncia en un jardín de infantes: separaron del cargo al portero acusado

Grave denuncia en un jardín de infantes: separaron del cargo al portero acusado

La Ciudad
La Biblioteca Argentina rinde homenaje este domingo a Jorge Luis Borges
La Ciudad

La Biblioteca Argentina rinde homenaje este domingo a Jorge Luis Borges

Los docentes de la UTN aceptaron el aumento salarial como un ajuste a cuenta de la deuda

Los docentes de la UTN aceptaron el aumento salarial "como un ajuste a cuenta de la deuda"

Misoprostol: la historia de la pastilla que redujo las complicaciones médicas por abortos

Misoprostol: la historia de la pastilla que redujo las complicaciones médicas por abortos

Parque acuático: la Municipalidad presentó en la Justicia documentación

Parque acuático: la Municipalidad presentó en la Justicia documentación

Quieren prohibir el vapeo en bares y espacios cerrados de Rosario

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Quieren prohibir el vapeo en bares y espacios cerrados de Rosario

Dónde donar ropa en Rosario: organizan una jornada solidaria este sábado
La Ciudad

Dónde donar ropa en Rosario: organizan una jornada solidaria este sábado

Libros raros, clásicos y descatalogados: vuelve una feria imperdible en Rosario
Zoom

Libros raros, clásicos y descatalogados: vuelve una feria imperdible en Rosario

Robo millonario en la zona oeste: dos ladrones se llevaron dólares y pesos
Policiales

Robo millonario en la zona oeste: dos ladrones se llevaron dólares y pesos

Más detenidos en una causa por corrupción institucional que ya tiene a tres policías demorados
Policiales

Más detenidos en una causa por corrupción institucional que ya tiene a tres policías demorados

Echesortu: imputaron al ladrón que golpeó, manoseó y mordió a una joven empleada
Policiales

Echesortu: imputaron al ladrón que golpeó, manoseó y mordió a una joven empleada

El tiempo en Rosario: un miércoles que no mejora, con neblina y nubes
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un miércoles que no mejora, con neblina y nubes

Desapareció un hombre de Villa Constitución y la Justicia pide ayuda en la búsqueda
La Región

Desapareció un hombre de Villa Constitución y la Justicia pide ayuda en la búsqueda

Alertan por la falta de seguridad en las instalaciones eléctricas de Rosario

Por Matías Petisce
La Capital

Alertan por la falta de seguridad en las instalaciones eléctricas de Rosario

Trabajadores reactivaron un frigorífico en Villa G. Gálvez tras 7 meses de ocupación
Economía

Trabajadores reactivaron un frigorífico en Villa G. Gálvez tras 7 meses de ocupación

Triple crimen de Capitán Bermúdez: los mató durante una operación cambiaria
Policiales

Triple crimen de Capitán Bermúdez: los mató durante una operación cambiaria

La Comedia Municipal eligió una obra porteña y desató críticas de artistas rosarinos
La Ciudad

La Comedia Municipal eligió una obra porteña y desató críticas de artistas rosarinos

A un año de la condena firme a Cristina Kirchner: cuándo podrá pedir la libertad condicional
Política

A un año de la condena firme a Cristina Kirchner: cuándo podrá pedir la libertad condicional

Detuvieron a dos policías con medio kilo de cocaína, dinero y armas
Policiales

Detuvieron a dos policías con medio kilo de cocaína, dinero y armas

Central tiene su primer refuerzo: el paraguayo Zaracho ya puso la firma

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central tiene su primer refuerzo: el paraguayo Zaracho ya puso la firma

Jorge Sampaoli será el técnico de Talleres y debutará contra Newells en el Coloso
Ovación

Jorge Sampaoli será el técnico de Talleres y debutará contra Newell's en el Coloso

Unidos acelera el debate interno sobre la nueva ley electoral de Santa Fe
Politica

Unidos acelera el debate interno sobre la nueva ley electoral de Santa Fe

Rosario tendrá la primera certificación internacional para líderes en IA del país
Economía

Rosario tendrá la primera certificación internacional para líderes en IA del país

Tras el rebote de marzo, la producción industrial volvió a hundirse en abril
Economía

Tras el rebote de marzo, la producción industrial volvió a hundirse en abril

La reserva de Central cayó ante River y complicó su clasificación

Por Carlos Durhand
Ovación

La reserva de Central cayó ante River y complicó su clasificación