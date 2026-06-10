Newell's ya tiene programados los cinco amistosos que jugará en la pretemporada

Los primeros cuatro rivales están confirmados y sólo resta definir el último. Cuáles serán los días en los que jugará el equipo leproso

El plantel de Newell's trabaja desde hace ya un par de semanas en el predio de Bella Vista.

En Newell's la pretemporada no se detiene y en medio de los trabajos que el plantel está llevando adelante en el predio de Bella Vista , el club confirmó los amistosos que jugará en este receso con vistas al segundo semestres, en el que tendrá como único desafío el torneo Clausura.

Hace tres semanas que Newell's está en movimiento bajo las órdenes del entrenador Frank Kudelka , aunque por ahora la cosa pasa más lo físico. Pero rápidamente llegará el momento de que ruede la pelota.

Desde el club leproso confirmaron las fechas y los rivales para lo que serán los partidos amistosos de pretemporada preparatorios para el Clausura. Habrá dos encuentros en Rosario, mientras que los tres restantes se disputarán en Buenos Aires.

Prete2 Fran Kudelka logró enderezar el rumbo de un Newell's que venía a los tumbos.

El primer partido será en Rosario frente a Sarmiento de Junín, el segundo ante Argentinos Juniors (Buenos Aires), el tercero contra Vélez (Buenos Aires), el cuarto frente a Independiente (Buenos Aires) y el quinto será nuevamente en nuestra ciudad, contra un rival a confirmar.

Las fechas y los rivales

27/6 vs. Sarmiento de Junín (en Rosario)

4/7 vs. Argentinos Juniors (Buenos Aires)

8/7 vs. Vélez (Buenos Aires)

11/7 vs. Independiente (Buenos Aires)

18/7 vs. rival a confirmar (Rosario)

Newell's, de los primeros en arrancar

Newell's fue uno de los primeros equipos en comenzar con los trabajos de pretemporada, ya que dejó de competir rápido porque no logró clasificar a las instancias finales del torneo Apertura.

Es por eso que tendrá mucho tiempo para llevar a cabo una preparación tanto física como futbolística para un segundo semestre del año en el que sólo tendrá que afrontar el torneo Clausura. Allí la Lepra debe hacer una buena campaña, al menos igualar o mejorar lo del Apertura para no sufrir complicaciones nuevamente en la pelea por la permanencia.