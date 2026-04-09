Jugó en Newell's y es muy querido, es el máximo goleador de su país y a los 41 años tiene nuevo equipo

En el Rojinegro marcó el gol con el que el equipo del parque venció 1 a 0 a Central en Arroyito en abril de 2008

Santiago Salcedo es muy bien recordado en Newell's, especialmente por el gol que le hizo a Central en Arroyito en abril de 2008. Ese día el Rojinegro ganó el clásico.

Es paraguayo y jugó en Newell's , pero además es el máximo goleador en la historia del fútbol de su país. En el equipo del Parque quedó en la historia por haber sido compañero de Óscar Cardozo, probablemente el jugador guaraní más querido por los rojinegros.

Salcedo tiene 41 años, pero sigue en actividad y ahora jugará en un club del ascenso de la Asociación Paraguaya de Fútbol.

Santiago Gabriel Salcedo González, más conocido como "Sasá", inició su carrera profesional en el club Cerro Porteño, uno de los dos grandes de Paraguay. En 2005 fue goleador nada menos que de la Copa Libertadores de América, con 9 tantos. Y es el goleador histórico del club, con 51 goles en 119 partidos.

De Cerro Porteño a Newell's

Debutó en Cerro en el año 2001, y en 2006 llegó a Newell's, donde jugó hasta 2009. Con la camiseta rojinegra marcó 18 goles en 74 partidos, pero uno de ellos fue especialmente importante: el que le hizo a Central en Arroyito el 5 de abril de 2008 y sirvió para que el Rojinegro se impusiera en el clásico ante el Canalla.

Su extensa carrera continuó en México y en varios clubes argentinos (River, Lanús, Argentinos, Banfield). En 2015 regresó a Paraguay, donde también jugó en distintos equipos, incluidos Sol de América y Libertad. Actualmente estaba en 12 de junio, de la segunda división de Paraguay.

Pero ahora, pese a haber pasado ya la barrera de los 40 y de acercarse a los 42 (los cumplirá en septiembre), Sasá seguirá jugando. Lo hará en el club Tacuary. El equipo del barrio Jara de Asunción también juega en la "B" y aspira a volver este año a la máxima categoría del fútbol paraguayo.

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Entre los guaraníes, el máximo goleador

Salcedo es el máximo goleador de la historia del fútbol paraguayo. Esta es la lista de los diez primeros en esa tabla:

Santiago Salcedo (160) Néstor Camacho (145) Fernando Fernández (139) Oscar Cardozo (137) Hernán Rodrigo López (127) Juan Samudio (119) Pablo Zeballos (118) Fredy Bareiro (112) Mauro Caballero (107) Fabio Escobar (106).

Camacho, el segundo de la lista, tiene 38 años pero sigue en actividad. Es volante ofensivo y actualmente juega en el Deportivo Trinidense, de la primera división. Sigue haciendo goles y es una amenaza para el récord de Sasá.

Los goles de "Sasá" con la rojinegra