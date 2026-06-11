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El árbitro Sampaio se trabó con el inglés y protagonizó un incómodo momento en México-Sudáfrica

El juez revisó una infracción de Themba Zwane en el VAR y al comunicar por altoparlante su decisión de expulsar al jugador tuvo dificultades para expresarse.

11 de junio 2026 · 19:05hs
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El árbitro Sampaio se trabó con el inglés y protagonizó un incómodo momento en México-Sudáfrica

El árbitro brasileño Wilton Sampaio fue protagonista en el inicio del Mundial. El referí vivió una particular situación durante el triunfo de México por 2-0 sobre Sudáfrica en en el arranque del certamen que se disputa en Norteamérica.

En el segundo tiempo, el juez fue llamado por el VAR para revisar una infracción de Themba Zwane. Tras observar las imágenes en el monitor, Sampaio decidió modificar su determinación inicial y expulsar al mediocampista sudafricano.

Como parte del protocolo Fifa, el brasileño debía comunicar la resolución a través del sistema de altoparlantes del estadio Azteca en inglés, que es el idioma oficial del organismo de Zúrich. Sin embargo, tuvo dificultades para expresarse en inglés antes de confirmar la tarjeta roja para Zwane.

ingles

Cabe destacar que la expulsión del volante fue una de las tres tarjetas rojas mostradas por Sampaio durante el encuentro. Antes también sancionó con expulsión al sudafricano Sphephelo Sithole y posteriormente le mostró la cartulina al mexicano César Montes.

english

El partido terminó con victoria para México, en un duelo marcado por las intervenciones disciplinarias del árbitro sudamericano.

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