Vendían por internet un auto robado y fueron detenidos en una entrega controlada en Rosario

El Peugeot 208 estaba guardado en una cochera de San Martín al 400 y tenía pedido de secuestro por un robo. La Policía de Investigaciones también incautó una camioneta SUV, celulares, llaves y documentación vinculada a la causa.

Dos hombres fueron detenidos en Rosario durante un procedimiento de entrega controlada realizado por la Policía de Investigaciones (PDI) en el marco de una causa por presunto fraude con la venta de un auto robado. El operativo se concretó en la zona céntrica de la ciudad y permitió recuperar un Peugeot 208 que tenía pedido de secuestro activo por un robo denunciado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los aprehendidos fueron identificados como David Fernando P., de 37 años, y Carlos Pablo M., de 43, quienes quedaron a disposición de la Unidad de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA). La investigación está a cargo de la fiscal Marina Oliva.

El caso se originó a partir de tareas de análisis realizadas por efectivos de la Unidad de Violencia Altamente Lesiva (Uval) de la PDI sobre un automóvil que permanecía desde hacía varias semanas en una cochera de un edificio céntrico de Rosario . Tras consultar los sistemas correspondientes, los investigadores constataron que el Peugeot 208 registraba un pedido de secuestro vigente.

A partir de ese dato, los agentes avanzaron sobre una segunda pista: el vehículo era ofrecido para su exhibición y eventual comercialización a través de una plataforma digital de compra y venta de autos. Con esa información, se diagramó un operativo encubierto en inmediaciones de San Martín al 400.

Una maniobra controlada en pleno centro

Durante el procedimiento, dos personas llegaron al lugar a bordo de una camioneta SUV. Uno de los hombres descendió del vehículo y aguardó la llegada del otro. Luego ambos ingresaron al edificio y accedieron al subsuelo, donde se encontraba el auto investigado.

En ese momento, personal encubierto de la PDI intervino y concretó la aprehensión de uno de los sospechosos cuando intentaba acceder al Peugeot 208. De manera simultánea, los agentes interceptaron la camioneta utilizada para llegar al lugar y detuvieron al segundo hombre presuntamente vinculado a la maniobra.

Para llevar adelante la entrega controlada, la víctima había aportado dinero en efectivo, que luego fue restituido.

Vehículos, celulares y documentación secuestrada

Como resultado del operativo, la PDI secuestró el Peugeot 208 con pedido de secuestro activo y una camioneta SUV marca Jetour. Además, los investigadores incautaron cinco teléfonos celulares, documentación y papeles de automotores, llaves, tarjetas y otros elementos considerados de interés para la causa.

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La investigación continúa para determinar el alcance de la maniobra, establecer si existen otras personas involucradas y reconstruir el circuito de ofrecimiento y comercialización del vehículo.