La Capital | Policiales | internet

Vendían por internet un auto robado y fueron detenidos en una entrega controlada en Rosario

El Peugeot 208 estaba guardado en una cochera de San Martín al 400 y tenía pedido de secuestro por un robo. La Policía de Investigaciones también incautó una camioneta SUV, celulares, llaves y documentación vinculada a la causa.

10 de junio 2026 · 19:31hs
Google Seguir a La Capital en Google
Vendían por internet un auto robado y fueron detenidos en una entrega controlada en Rosario

Dos hombres fueron detenidos en Rosario durante un procedimiento de entrega controlada realizado por la Policía de Investigaciones (PDI) en el marco de una causa por presunto fraude con la venta de un auto robado. El operativo se concretó en la zona céntrica de la ciudad y permitió recuperar un Peugeot 208 que tenía pedido de secuestro activo por un robo denunciado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los aprehendidos fueron identificados como David Fernando P., de 37 años, y Carlos Pablo M., de 43, quienes quedaron a disposición de la Unidad de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA). La investigación está a cargo de la fiscal Marina Oliva.

El caso se originó a partir de tareas de análisis realizadas por efectivos de la Unidad de Violencia Altamente Lesiva (Uval) de la PDI sobre un automóvil que permanecía desde hacía varias semanas en una cochera de un edificio céntrico de Rosario. Tras consultar los sistemas correspondientes, los investigadores constataron que el Peugeot 208 registraba un pedido de secuestro vigente.

peu

A partir de ese dato, los agentes avanzaron sobre una segunda pista: el vehículo era ofrecido para su exhibición y eventual comercialización a través de una plataforma digital de compra y venta de autos. Con esa información, se diagramó un operativo encubierto en inmediaciones de San Martín al 400.

Una maniobra controlada en pleno centro

Durante el procedimiento, dos personas llegaron al lugar a bordo de una camioneta SUV. Uno de los hombres descendió del vehículo y aguardó la llegada del otro. Luego ambos ingresaron al edificio y accedieron al subsuelo, donde se encontraba el auto investigado.

En ese momento, personal encubierto de la PDI intervino y concretó la aprehensión de uno de los sospechosos cuando intentaba acceder al Peugeot 208. De manera simultánea, los agentes interceptaron la camioneta utilizada para llegar al lugar y detuvieron al segundo hombre presuntamente vinculado a la maniobra.

Para llevar adelante la entrega controlada, la víctima había aportado dinero en efectivo, que luego fue restituido.

Vehículos, celulares y documentación secuestrada

Como resultado del operativo, la PDI secuestró el Peugeot 208 con pedido de secuestro activo y una camioneta SUV marca Jetour. Además, los investigadores incautaron cinco teléfonos celulares, documentación y papeles de automotores, llaves, tarjetas y otros elementos considerados de interés para la causa.

peu5

La investigación continúa para determinar el alcance de la maniobra, establecer si existen otras personas involucradas y reconstruir el circuito de ofrecimiento y comercialización del vehículo.

Noticias relacionadas
Tensión frente al jardín de infantes donde se denunció un grave caso de abuso a un chico de 4 años

Grave denuncia en un jardín de infantes: separaron del cargo al portero acusado

Y dale con el Churro: más de 20 balazos en zona sur para dejar un mensaje a un preso

Zona sur: 20 balazos para dejar mensaje a un preso ya mencionado en otros ataques

Más detenidos en una causa por corrupción institucional que tiene a tres policías demorados.

Más detenidos en una causa por corrupción institucional que ya tiene a tres policías demorados

violentos incidentes frente a un jardin de infantes tras denuncia de abuso sexual

Violentos incidentes frente a un jardín de infantes tras denuncia de abuso sexual

Ver comentarios

Las más leídas

Se acelera el cierre de La Favorita: ahora se van los asiáticos de Mall China

Se acelera el cierre de La Favorita: ahora se van los asiáticos de Mall China

Robo millonario en la zona oeste: dos ladrones se llevaron dólares y pesos

Robo millonario en la zona oeste: dos ladrones se llevaron dólares y pesos

Además de Salcedo, otro defensor finalmente se irá de Newells en el actual mercado

Además de Salcedo, otro defensor finalmente se irá de Newell's en el actual mercado

Violentos incidentes frente a un jardín de infantes tras denuncia de abuso sexual

Violentos incidentes frente a un jardín de infantes tras denuncia de abuso sexual

Lo último

La Biblioteca Argentina rinde homenaje este domingo a Jorge Luis Borges

La Biblioteca Argentina rinde homenaje este domingo a Jorge Luis Borges

Newells ya tiene programados los cinco amistosos que jugará en la pretemporada

Newell's ya tiene programados los cinco amistosos que jugará en la pretemporada

Newells: la reserva sacó medio boleto ante Boca, el puntero de su zona

Newell's: la reserva sacó medio boleto ante Boca, el puntero de su zona

Vendían por internet un auto robado y cayeron en una entrega controlada en Rosario

El Peugeot 208 estaba guardado en una cochera de San Martín al 400 y tenía pedido de secuestro por un robo
Vendían por internet un auto robado y cayeron en una entrega controlada en Rosario
El Día del Pogo desnudó la interna de Unidos: Paulón criticó a Javkin y lo cruzaron
Política

El Día del Pogo desnudó la interna de Unidos: Paulón criticó a Javkin y lo cruzaron

Cuento del tío en Santa Fe: les robaron casi un millón de dólares a dos jubilados
La Región

Cuento del tío en Santa Fe: les robaron casi un millón de dólares a dos jubilados

Denuncia en jardín de infantes: docentes se retiraron con custodia
Policiales

Denuncia en jardín de infantes: docentes se retiraron con custodia

Grave denuncia en un jardín de infantes: separaron del cargo al portero acusado
Policiales

Grave denuncia en un jardín de infantes: separaron del cargo al portero acusado

Violentos incidentes frente a un jardín de infantes tras denuncia de abuso sexual
Policiales

Violentos incidentes frente a un jardín de infantes tras denuncia de abuso sexual

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Se acelera el cierre de La Favorita: ahora se van los asiáticos de Mall China

Se acelera el cierre de La Favorita: ahora se van los asiáticos de Mall China

Robo millonario en la zona oeste: dos ladrones se llevaron dólares y pesos

Robo millonario en la zona oeste: dos ladrones se llevaron dólares y pesos

Además de Salcedo, otro defensor finalmente se irá de Newells en el actual mercado

Además de Salcedo, otro defensor finalmente se irá de Newell's en el actual mercado

Violentos incidentes frente a un jardín de infantes tras denuncia de abuso sexual

Violentos incidentes frente a un jardín de infantes tras denuncia de abuso sexual

La reserva de Central cayó ante River y complicó su clasificación

La reserva de Central cayó ante River y complicó su clasificación

Ovación
Newells: la reserva sacó medio boleto ante Boca, el puntero de su zona

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Newell's: la reserva sacó medio boleto ante Boca, el puntero de su zona

Newells: la reserva sacó medio boleto ante Boca, el puntero de su zona

Newell's: la reserva sacó medio boleto ante Boca, el puntero de su zona

Ruido del bueno en el Fangio pero antes espectáculo en el Monumento a la Bandera

Ruido del bueno en el Fangio pero antes espectáculo en el Monumento a la Bandera

Me da lástima Belloso: la áspera declaración de la Bruja Verón sobre el presidente de Central

"Me da lástima Belloso": la áspera declaración de la Bruja Verón sobre el presidente de Central

Policiales
Vendían por internet un auto robado y cayeron en una entrega controlada en Rosario
Policiales

Vendían por internet un auto robado y cayeron en una entrega controlada en Rosario

Gendarmes juzgados por integrar red narco: piden hasta 16 años de cárcel

Gendarmes juzgados por integrar red narco: piden hasta 16 años de cárcel

Denuncia en jardín de infantes: docentes se retiraron con custodia

Denuncia en jardín de infantes: docentes se retiraron con custodia

Grave denuncia en un jardín de infantes: separaron del cargo al portero acusado

Grave denuncia en un jardín de infantes: separaron del cargo al portero acusado

La Ciudad
La Biblioteca Argentina rinde homenaje este domingo a Jorge Luis Borges
La Ciudad

La Biblioteca Argentina rinde homenaje este domingo a Jorge Luis Borges

Los docentes de la UTN aceptaron el aumento salarial como un ajuste a cuenta de la deuda

Los docentes de la UTN aceptaron el aumento salarial "como un ajuste a cuenta de la deuda"

Misoprostol: la historia de la pastilla que redujo las complicaciones médicas por abortos

Misoprostol: la historia de la pastilla que redujo las complicaciones médicas por abortos

Parque acuático: la Municipalidad presentó en la Justicia documentación

Parque acuático: la Municipalidad presentó en la Justicia documentación

Quieren prohibir el vapeo en bares y espacios cerrados de Rosario

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Quieren prohibir el vapeo en bares y espacios cerrados de Rosario

Dónde donar ropa en Rosario: organizan una jornada solidaria este sábado
La Ciudad

Dónde donar ropa en Rosario: organizan una jornada solidaria este sábado

Libros raros, clásicos y descatalogados: vuelve una feria imperdible en Rosario
Zoom

Libros raros, clásicos y descatalogados: vuelve una feria imperdible en Rosario

Robo millonario en la zona oeste: dos ladrones se llevaron dólares y pesos
Policiales

Robo millonario en la zona oeste: dos ladrones se llevaron dólares y pesos

Más detenidos en una causa por corrupción institucional que ya tiene a tres policías demorados
Policiales

Más detenidos en una causa por corrupción institucional que ya tiene a tres policías demorados

Echesortu: imputaron al ladrón que golpeó, manoseó y mordió a una joven empleada
Policiales

Echesortu: imputaron al ladrón que golpeó, manoseó y mordió a una joven empleada

El tiempo en Rosario: un miércoles que no mejora, con neblina y nubes
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un miércoles que no mejora, con neblina y nubes

Desapareció un hombre de Villa Constitución y la Justicia pide ayuda en la búsqueda
La Región

Desapareció un hombre de Villa Constitución y la Justicia pide ayuda en la búsqueda

Alertan por la falta de seguridad en las instalaciones eléctricas de Rosario

Por Matías Petisce
La Capital

Alertan por la falta de seguridad en las instalaciones eléctricas de Rosario

Trabajadores reactivaron un frigorífico en Villa G. Gálvez tras 7 meses de ocupación
Economía

Trabajadores reactivaron un frigorífico en Villa G. Gálvez tras 7 meses de ocupación

Triple crimen de Capitán Bermúdez: los mató durante una operación cambiaria
Policiales

Triple crimen de Capitán Bermúdez: los mató durante una operación cambiaria

La Comedia Municipal eligió una obra porteña y desató críticas de artistas rosarinos
La Ciudad

La Comedia Municipal eligió una obra porteña y desató críticas de artistas rosarinos

A un año de la condena firme a Cristina Kirchner: cuándo podrá pedir la libertad condicional
Política

A un año de la condena firme a Cristina Kirchner: cuándo podrá pedir la libertad condicional

Detuvieron a dos policías con medio kilo de cocaína, dinero y armas
Policiales

Detuvieron a dos policías con medio kilo de cocaína, dinero y armas

Central tiene su primer refuerzo: el paraguayo Zaracho ya puso la firma

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central tiene su primer refuerzo: el paraguayo Zaracho ya puso la firma

Jorge Sampaoli será el técnico de Talleres y debutará contra Newells en el Coloso
Ovación

Jorge Sampaoli será el técnico de Talleres y debutará contra Newell's en el Coloso

Unidos acelera el debate interno sobre la nueva ley electoral de Santa Fe
Politica

Unidos acelera el debate interno sobre la nueva ley electoral de Santa Fe

Rosario tendrá la primera certificación internacional para líderes en IA del país
Economía

Rosario tendrá la primera certificación internacional para líderes en IA del país

Tras el rebote de marzo, la producción industrial volvió a hundirse en abril
Economía

Tras el rebote de marzo, la producción industrial volvió a hundirse en abril

La reserva de Central cayó ante River y complicó su clasificación

Por Carlos Durhand
Ovación

La reserva de Central cayó ante River y complicó su clasificación