La contradicción de Adorni por su patrimonio: de "está todo declarado" a "ahorramos en negro"

El jefe de Gabinete había afirmado ante el Congreso y en la Casa Rosada que tenía todo su patrimonio declarado. Ahora reconoció que omitió informar unos US$500.000 y presentó declaraciones juradas rectificativas

Adorni admitió ahorros no declarados y contradijo lo que había dicho en el Congreso.

La admisión de Manuel Adorni sobre la existencia de ahorros no declarados por alrededor de US$500.000 abrió una nueva controversia política y judicial. El jefe de Gabinete reconoció este miércoles que omitió informar parte de su patrimonio en las declaraciones juradas presentadas ante la Oficina Anticorrupción , una explicación que contradice declaraciones que había realizado semanas atrás en el Congreso y en conferencias de prensa en la Casa Rosada.

Durante una entrevista televisiva, Adorni aseguró que tanto él como su esposa mantuvieron durante años ahorros "en negro" y que decidió regularizar la situación mediante declaraciones juradas rectificativas. La revelación llegó en medio de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito que analiza la evolución de su patrimonio desde que ingresó al gobierno nacional.

El contraste con sus declaraciones anteriores es uno de los aspectos que más llamó la atención. El 29 de abril, durante una presentación ante el Congreso, Adorni respondió preguntas sobre el crecimiento de su patrimonio y afirmó que todos sus bienes estaban debidamente informados.

"En mis declaraciones juradas figuran todos los detalles de los bienes que integran mi patrimonio, respecto de los cuales nunca existió ocultación alguna", sostuvo entonces.

La misma postura había expresado semanas antes ante los periodistas acreditados en la Casa Rosada.

El 25 de marzo afirmó: "Quédense tranquilos que efectivamente todo lo que tiene que estar declarado está declarado en cada uno de los organismos tal como corresponde". En esa misma conferencia agregó: "Todo lo que yo tenga que declarar lo declaré. Está todo impecable".

Incluso el 4 de mayo volvió a insistir públicamente en que "nunca existió ocultación alguna".

La admisión de los ahorros no declarados

La nueva versión apareció este miércoles durante una entrevista en LN+.

"Ahorramos en negro, como la mayoría de los argentinos", afirmó el funcionario al explicar el origen de parte de su patrimonio.

Según relató, durante una reconstrucción patrimonial realizada junto a sus abogados detectó que debía incorporar a sus declaraciones juradas fondos que había acumulado junto a su esposa durante años de trabajo en el sector privado.

También sostuvo que parte de esos recursos provienen de inversiones en bitcoin realizadas entre 2014 y 2018, operaciones que, según dijo, le generaron ganancias por unos US$300.000.

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Adorni aseguró que presentó declaraciones rectificativas correspondientes a 2023 y 2024 y que además adelantó la presentación de la correspondiente a 2025.

La investigación por el patrimonio

Las explicaciones llegan mientras el fiscal Gerardo Pollicita investiga distintos movimientos patrimoniales del funcionario y su familia.

Según la información publicada por La Nación, en el expediente figuran gastos por más de US$400.000 y nuevas deudas por alrededor de US$335.000, cifras que generaron interrogantes sobre el origen de los fondos utilizados.

Entre los elementos bajo análisis aparecen la compra de un departamento en Caballito, una vivienda en el country Indio Cua y diversas operaciones financieras realizadas durante los últimos años.

La versión sostenida por Adorni siempre fue que gran parte de su patrimonio se había originado antes de ingresar a la función pública. Sin embargo, la falta de esos activos en las declaraciones juradas era uno de los puntos observados por la investigación.

La diferencia con la versión de Milei

Las declaraciones también dejaron al descubierto una diferencia entre lo expresado por Adorni y lo que había afirmado públicamente el presidente Javier Milei.

Durante la entrevista, el jefe de Gabinete sostuvo que nunca fue necesario mostrarle documentación al mandatario para explicarle el origen de sus bienes.

"El presidente siempre confió ciegamente en mí. No hizo falta que le muestre nada", afirmó.

Sin embargo, semanas atrás Milei había asegurado que había revisado la documentación patrimonial de su funcionario y que los números estaban "en orden".

La presentación de las declaraciones juradas rectificativas ahora pasará a integrar la investigación judicial, que busca determinar si existieron irregularidades en la evolución patrimonial del jefe de Gabinete.