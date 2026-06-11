La Capital | Política | Adorni

La contradicción de Adorni por su patrimonio: de "está todo declarado" a "ahorramos en negro"

El jefe de Gabinete había afirmado ante el Congreso y en la Casa Rosada que tenía todo su patrimonio declarado. Ahora reconoció que omitió informar unos US$500.000 y presentó declaraciones juradas rectificativas

11 de junio 2026 · 08:30hs
Google Seguir a La Capital en Google
Adorni admitió ahorros no declarados y contradijo lo que había dicho en el Congreso.

Foto: Archivo / La Capital.

Adorni admitió ahorros no declarados y contradijo lo que había dicho en el Congreso.

La admisión de Manuel Adorni sobre la existencia de ahorros no declarados por alrededor de US$500.000 abrió una nueva controversia política y judicial. El jefe de Gabinete reconoció este miércoles que omitió informar parte de su patrimonio en las declaraciones juradas presentadas ante la Oficina Anticorrupción, una explicación que contradice declaraciones que había realizado semanas atrás en el Congreso y en conferencias de prensa en la Casa Rosada.

Durante una entrevista televisiva, Adorni aseguró que tanto él como su esposa mantuvieron durante años ahorros "en negro" y que decidió regularizar la situación mediante declaraciones juradas rectificativas. La revelación llegó en medio de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito que analiza la evolución de su patrimonio desde que ingresó al gobierno nacional.

"Nunca existió ocultación alguna"

El contraste con sus declaraciones anteriores es uno de los aspectos que más llamó la atención. El 29 de abril, durante una presentación ante el Congreso, Adorni respondió preguntas sobre el crecimiento de su patrimonio y afirmó que todos sus bienes estaban debidamente informados.

"En mis declaraciones juradas figuran todos los detalles de los bienes que integran mi patrimonio, respecto de los cuales nunca existió ocultación alguna", sostuvo entonces.

La misma postura había expresado semanas antes ante los periodistas acreditados en la Casa Rosada.

El 25 de marzo afirmó: "Quédense tranquilos que efectivamente todo lo que tiene que estar declarado está declarado en cada uno de los organismos tal como corresponde". En esa misma conferencia agregó: "Todo lo que yo tenga que declarar lo declaré. Está todo impecable".

Incluso el 4 de mayo volvió a insistir públicamente en que "nunca existió ocultación alguna".

La admisión de los ahorros no declarados

La nueva versión apareció este miércoles durante una entrevista en LN+.

"Ahorramos en negro, como la mayoría de los argentinos", afirmó el funcionario al explicar el origen de parte de su patrimonio.

Según relató, durante una reconstrucción patrimonial realizada junto a sus abogados detectó que debía incorporar a sus declaraciones juradas fondos que había acumulado junto a su esposa durante años de trabajo en el sector privado.

También sostuvo que parte de esos recursos provienen de inversiones en bitcoin realizadas entre 2014 y 2018, operaciones que, según dijo, le generaron ganancias por unos US$300.000.

>> Leer más: Adorni presentó su declaración jurada: "Ahorramos en negro, como todos"

Adorni aseguró que presentó declaraciones rectificativas correspondientes a 2023 y 2024 y que además adelantó la presentación de la correspondiente a 2025.

La investigación por el patrimonio

Las explicaciones llegan mientras el fiscal Gerardo Pollicita investiga distintos movimientos patrimoniales del funcionario y su familia.

Según la información publicada por La Nación, en el expediente figuran gastos por más de US$400.000 y nuevas deudas por alrededor de US$335.000, cifras que generaron interrogantes sobre el origen de los fondos utilizados.

Entre los elementos bajo análisis aparecen la compra de un departamento en Caballito, una vivienda en el country Indio Cua y diversas operaciones financieras realizadas durante los últimos años.

La versión sostenida por Adorni siempre fue que gran parte de su patrimonio se había originado antes de ingresar a la función pública. Sin embargo, la falta de esos activos en las declaraciones juradas era uno de los puntos observados por la investigación.

La diferencia con la versión de Milei

Las declaraciones también dejaron al descubierto una diferencia entre lo expresado por Adorni y lo que había afirmado públicamente el presidente Javier Milei.

Durante la entrevista, el jefe de Gabinete sostuvo que nunca fue necesario mostrarle documentación al mandatario para explicarle el origen de sus bienes.

"El presidente siempre confió ciegamente en mí. No hizo falta que le muestre nada", afirmó.

Sin embargo, semanas atrás Milei había asegurado que había revisado la documentación patrimonial de su funcionario y que los números estaban "en orden".

La presentación de las declaraciones juradas rectificativas ahora pasará a integrar la investigación judicial, que busca determinar si existieron irregularidades en la evolución patrimonial del jefe de Gabinete.

Noticias relacionadas
Bettina Angeletti y Manuel Adorni.

Adorni y su esposa adhirieron al Régimen Simplificado de Ganancias

Referentes de Unidos se reunirán hoy con legisladores oficialistas para sondear opiniones sobre la nueva ley electoral. 

Ley electoral: Unidos se toma su tiempo para pulir los acuerdos internos

Banfi, Ferraro y Scaglia asumieron el compromiso de unificar los proyectos de Ficha Limpia.

Diputados: Provincias Unidas y otros bloques impulsan una estrategia común para que Ficha Limpia sea ley

Cristina Kirchner salió a saludar a la militancia desde el balcón de San José 1111.

A un año de la condena a Cristina, la militancia se congregó frente a su casa

Ver comentarios

Las más leídas

Me da lástima Belloso: la áspera declaración de la Bruja Verón sobre el presidente de Central

"Me da lástima Belloso": la áspera declaración de la Bruja Verón sobre el presidente de Central

Además de Salcedo, otro defensor finalmente se irá de Newells en el actual mercado

Además de Salcedo, otro defensor finalmente se irá de Newell's en el actual mercado

Cuento del tío en Santa Fe: les robaron casi un millón de dólares a dos jubilados

Cuento del tío en Santa Fe: les robaron casi un millón de dólares a dos jubilados

Violentos incidentes frente a un jardín de infantes tras denuncia de abuso sexual

Violentos incidentes frente a un jardín de infantes tras denuncia de abuso sexual

Lo último

Abuso sexual en un jardín de infantes: el portero sigue detenido y las clases, suspendidas

Abuso sexual en un jardín de infantes: el portero sigue detenido y las clases, suspendidas

El árbitro somalí echado de Estados Unidos fue recibido como una estrella en su país

El árbitro somalí echado de Estados Unidos fue recibido como una estrella en su país

La contradicción de Adorni por su patrimonio: de está todo declarado a ahorramos en negro

La contradicción de Adorni por su patrimonio: de "está todo declarado" a "ahorramos en negro"

Abuso sexual en un jardín de infantes: el portero sigue detenido y las clases, suspendidas

Desde Fiscalía indicaron que por el momento se investiga una sola denuncia por abuso sexual y que hay varias medidas judiciales en curso

Abuso sexual en un jardín de infantes: el portero sigue detenido y las clases, suspendidas
Juegos Suramericanos: colocan 238 cámaras del Lince para vigilar predios deportivos

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Juegos Suramericanos: colocan 238 cámaras del Lince para vigilar predios deportivos

Promesa a la Bandera: Rosario convoca a jóvenes y adultos que no la hicieron en la escuela
La Ciudad

Promesa a la Bandera: Rosario convoca a jóvenes y adultos que no la hicieron en la escuela

Ley electoral: Unidos se toma su tiempo para pulir los acuerdos internos

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Ley electoral: Unidos se toma su tiempo para pulir los acuerdos internos

Presupuesto Participativo: terminaron las obras de 2025 y arrancan las votadas este año
La Ciudad

Presupuesto Participativo: terminaron las obras de 2025 y arrancan las votadas este año

Se viene el Mundial y la ciencia sale a la cancha para cautivar a jóvenes estudiantes

Por Matías Petisce
La Ciudad

Se viene el Mundial y la ciencia sale a la cancha para cautivar a jóvenes estudiantes

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Me da lástima Belloso: la áspera declaración de la Bruja Verón sobre el presidente de Central

"Me da lástima Belloso": la áspera declaración de la Bruja Verón sobre el presidente de Central

Además de Salcedo, otro defensor finalmente se irá de Newells en el actual mercado

Además de Salcedo, otro defensor finalmente se irá de Newell's en el actual mercado

Cuento del tío en Santa Fe: les robaron casi un millón de dólares a dos jubilados

Cuento del tío en Santa Fe: les robaron casi un millón de dólares a dos jubilados

Violentos incidentes frente a un jardín de infantes tras denuncia de abuso sexual

Violentos incidentes frente a un jardín de infantes tras denuncia de abuso sexual

El Día del Pogo desnudó la interna de Unidos: Paulón criticó a Javkin y lo cruzaron

El Día del Pogo desnudó la interna de Unidos: Paulón criticó a Javkin y lo cruzaron

Ovación
Rival de Argentina: Jordania cuenta con una estrella al que apodan el Messi jordano

Por Luis Castro
Ovación

Rival de Argentina: Jordania cuenta con una estrella al que apodan el "Messi jordano"

Rival de Argentina: Jordania cuenta con una estrella al que apodan el Messi jordano

Rival de Argentina: Jordania cuenta con una estrella al que apodan el "Messi jordano"

Mundial 2026: el mundo se convierte en una pelota y Argentina defiende la corona

Mundial 2026: el mundo se convierte en una pelota y Argentina defiende la corona

Grupo A: México hace historia en el Mundial y esta vez quiere llegar mucho más lejos

Grupo A: México hace historia en el Mundial y esta vez quiere llegar mucho más lejos

Policiales
Vendían por internet un auto robado y cayeron en una entrega controlada en Rosario
Policiales

Vendían por internet un auto robado y cayeron en una entrega controlada en Rosario

Gendarmes juzgados por integrar red narco: piden hasta 16 años de cárcel

Gendarmes juzgados por integrar red narco: piden hasta 16 años de cárcel

Denuncia en jardín de infantes: docentes se retiraron con custodia

Denuncia en jardín de infantes: docentes se retiraron con custodia

Grave denuncia en un jardín de infantes: separaron del cargo al portero acusado

Grave denuncia en un jardín de infantes: separaron del cargo al portero acusado

La Ciudad
Abuso sexual en un jardín de infantes: el portero sigue detenido y las clases, suspendidas
La ciudad

Abuso sexual en un jardín de infantes: el portero sigue detenido y las clases, suspendidas

Promesa a la Bandera: Rosario convoca a jóvenes y adultos que no la hicieron en la escuela

Promesa a la Bandera: Rosario convoca a jóvenes y adultos que no la hicieron en la escuela

Presupuesto Participativo: terminaron las obras de 2025 y arrancan las votadas este año

Presupuesto Participativo: terminaron las obras de 2025 y arrancan las votadas este año

Juegos Suramericanos: colocan 238 cámaras del Lince para vigilar predios deportivos

Juegos Suramericanos: colocan 238 cámaras del Lince para vigilar predios deportivos

Parque acuático: la Municipalidad presentó en la Justicia documentación
La Ciudad

Parque acuático: la Municipalidad presentó en la Justicia documentación

Denuncia en jardín de infantes: docentes se retiraron con custodia
Policiales

Denuncia en jardín de infantes: docentes se retiraron con custodia

El Consejo de la Magistratura suspendió al juez federal de Rosario Gastón Salmain
Politica

El Consejo de la Magistratura suspendió al juez federal de Rosario Gastón Salmain

Estancados en la paritaria, aceiteros y cerealeras se preparan para un cara a cara

Por Facundo Borrego
Economía

Estancados en la paritaria, aceiteros y cerealeras se preparan para un cara a cara

La Biblioteca Argentina rinde homenaje este domingo a Jorge Luis Borges
La Ciudad

La Biblioteca Argentina rinde homenaje este domingo a Jorge Luis Borges

El Papa conmemoró la muerte de Gaudí con una misa en la Sagrada Familia
Información General

El Papa conmemoró la muerte de Gaudí con una misa en la Sagrada Familia

La inflación en EEUU subió a su mayor nivel en tres años: 4,2 % anual
El Mundo

La inflación en EEUU subió a su mayor nivel en tres años: 4,2 % anual

Zona sur: 20 balazos para dejar mensaje a un preso ya mencionado en otros ataques
Policiales

Zona sur: 20 balazos para dejar mensaje a un preso ya mencionado en otros ataques

A un año de la condena a Cristina, la militancia se congregó frente a su casa
Política

A un año de la condena a Cristina, la militancia se congregó frente a su casa

Adorni y su esposa adhirieron al Régimen Simplificado de Ganancias
Política

Adorni y su esposa adhirieron al Régimen Simplificado de Ganancias

Operativo por un robo: se quedó dormido arriba del techo con una bicicleta
La Región

Operativo por un robo: se quedó dormido arriba del techo con una bicicleta

Pullaro: No definimos todavía si voy a ser candidato a gobernador
Política

Pullaro: "No definimos todavía si voy a ser candidato a gobernador"

Con apoyo del CFI, Santa Fe lanzó un fondo de garantías y crédito para la producción
Economía

Con apoyo del CFI, Santa Fe lanzó un fondo de garantías y crédito para la producción

En tres años, bajaron 36 % las muertes por siniestros viales en Rosario
La Ciudad

En tres años, bajaron 36 % las muertes por siniestros viales en Rosario

Donación de ropa en Rosario: organizan una jornada solidaria este sábado
La Ciudad

Donación de ropa en Rosario: organizan una jornada solidaria este sábado

Libros raros, clásicos y descatalogados: vuelve una feria imperdible en Rosario
Zoom

Libros raros, clásicos y descatalogados: vuelve una feria imperdible en Rosario

Robo millonario en la zona oeste: dos ladrones se llevaron dólares y pesos
Policiales

Robo millonario en la zona oeste: dos ladrones se llevaron dólares y pesos

Más detenidos en una causa por corrupción que ya tiene a tres policías demorados
Policiales

Más detenidos en una causa por corrupción que ya tiene a tres policías demorados

Echesortu: imputaron al ladrón que golpeó, manoseó y mordió a una joven empleada
Policiales

Echesortu: imputaron al ladrón que golpeó, manoseó y mordió a una joven empleada

Desapareció un hombre de Villa Constitución y la Justicia pide ayuda en la búsqueda
La Región

Desapareció un hombre de Villa Constitución y la Justicia pide ayuda en la búsqueda