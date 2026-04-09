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En Newell's, Kudelka no tocaría demasiado para recibir este domingo a San Lorenzo

Para reafirmar la reacción de Newell's, el técnico sólo implementaría una modificación para el próximo compromiso por el Apertura

Aníbal Fucaraccio

Por Aníbal Fucaraccio

9 de abril 2026 · 06:15hs
El DT de Newells sabe que debe seguir intensificando estas señales de mejoría que van apareciendo.

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

El DT de Newell's sabe que debe seguir intensificando estas señales de mejoría que van apareciendo.

Los dos triunfos seguidos de Newell's en el Apertura arrimaron jornadas de mayor serenidad en el parque Independencia. Al menos, generaron márgenes más amplios de maniobra y de espera, sin tanto rigor y sin caer preso de sus propias necesidades. En el fútbol, el mejor aliado del trabajo es la victoria porque desde ese poderoso envión siempre se practica mejor, y se puede enfocar con más determinación, tranquilidad y firmeza en potenciar sus fortalezas y tratar de disimular sus debilidades.

Una clara muestra de estas verdades que rodean este deporte es cómo cambió el clima en las prácticas del plantel rojinegro. Se atraviesan aires de alivio y de mayor compromiso para ir por más.

La Lepra necesita forjar una nueva señal de crecimiento. Sin mentirse, ni engañarse, y desde la contundencia de la ayuda de las cosechas gruesas. Sumando de a tres, todo se vuelve mucho más sencillo.

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Newell's debe seguir mejorando

En este marco de búsquedas, que Newell’s no debe cesar para estar más cerca de sus ambiciones y pretensiones naturales, lo cierto es que el técnico Frank Kudelka se apoyaría en este tablero de acción, mucho más sereno y contemplativo, para exhibir un mensaje de confirmación de rumbo para sus dirigidos.

Según trascendió desde el predio de Bella Vista, el DT intentaría no mover mucho la nave, para no provocar problemas ni turbulencias inoportunas. Y, por eso, para el duelo de este domingo, a las 15, frente a San Lorenzo en el Coloso, sólo implementaría una modificación.

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Se viene el regreso de Méndez

En el laboratorio rojinegro estaría muy cerca de decidir el regreso del lateral derecho Armando Méndez al once de arranque. El uruguayo ya cumplió con la sanción por la tonta expulsión que sufrió sobre el final del partido ante Gimnasia de Mendoza, en Rosario, y todo indica que retornaría a la formación inicial.

Vale recordar que en la victoria sobre Central Córdoba en Santiago del Estero, el técnico optó por ubicar a Saúl Salcedo, que es zaguero, como marcador de punta derecho. El paraguayo cumplió, sin ser su función natural, y hasta participó en un rol protagónico de la jugada del desborde que terminó en el primer gol leproso.

Luego, la lesión de Bruno Cabrera, quien padece un desgarro grado 2 del recto anterior del muslo derecho, ante esa salida forzada, Salcedo volvió a la zaga, y Jerónimo Gómez Mattar, que tampoco es cuatro, se instaló en ese sector.

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A Newell's lo complican las lesiones

Con este panorama, y ante la imposibilidad de poder contar con Nicolás Goitea, que se lesionó ante Acassuso en Rafaela, por Copa Argentina, todo indica que los marcadores centrales ante el Ciclón serían Oscar Salomón, junto a Salcedo.

En este escenario de aguas más calmas, Newell’s podría jugar este domingo en el Parque con Reinatti; Méndez, Salcedo, Salomón y Russo; Regiardo y Rodrigo Herrera; Mazzantti, Guch, García; y Cóccaro.

Después, tocaría muy poco más. Su intención de cara al próximo desafío pasaría por repetir la mayor cantidad de nombres posibles para acentuar esta curva de crecimiento, que aún precisa reafirmar trazos.

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