México debutó con un triunfo por 2 a 0 ante Sudáfrica en un partido con tres expulsados

El partido se jugó en el estadio Azteca. El Tri fue claro dominador, aunque debió sacar más ventajas. Su capitán vio la tarjeta roja

Raúl Jiménez celebra su gol, el segundo de México ante Sudáfrica. El Tri arrancó con una victoria que debió ser más abultada.

México comenzó con el pie derecho su participación en el Mundial 2026. El Tri, uno de los organizadores de la Copa del Mundo, venció a Sudáfrica por 2-0 en el estadio Azteca con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, uno en cada tiempo.

El grupo A se completará este jueves por la noche, cuando jueguen Corea del Sur y República Checa, desde las 23.

México manejó el partido casi a voluntad. Se jugaban apenas ocho minutos cuando Quiñones, un futbolista nacido en Colombia pero naturalizado mexicano, marcó el primer tanto de la Copa y de México.

Tras una presión alta el atacante enganchó desde la izquierda al centro, ingresó al área y sacó un violento derechazo que terminó metiéndose entre las piernas del arquero de Sudáfrica, que poco pudo hacer para evitar la derrota de su equipo.

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México fue muy superior

La primera etapa transcurrió con una notoria supremacía de los locales, quienes demostraron que con el empuje de sus hinchas cuentan con un plus a la hora de avanzar en el Mundial 2026.

Las más claras antes del entretiempo llegaron en los pies de Raúl Jiménez y del propio Quiñones. El delantero de 35 años exigió al arquero en primera instancia y, más tarde, sacó un remate que se fue apenas desviado.

Por su parte el autor del primer gol del Mundial 2026 tuvo la oportunidad de anotar su doblete, pero la pelota pegó en el palo cuando el reloj marcaba 42 minutos de la primera etapa.

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El complemento tuvo de todo

A los cuatro minutos del complemento llegó la primera tarjeta de la Copa del Mundo. Yaya Sithole derribó a Brian Gutiérrez cuando este se disponía a entrar al área en búsqueda de ampliar la ventaja para México. El árbitro del encuentro no dudó y dejó a Sudáfrica con 10.

De tanto ir, México logró estirar la diferencia de la mano de Raúl Jiménez, uno de sus referentes. El delantero recibió un centro desde la derecha de Roberto Alvarado y, en soledad, cabeceó para desatar el delirio de los presentes en el Azteca.

Los minutos pasaron y el triunfo nunca estuvo en riesgo para el Tri. Solo hubo tiempo para dos nuevas tarjetas rojas. Una por equipo. El segundo en irse a las duchas antes de tiempo fue Themba Zwane, por una agresión sobre Alvarado. Ya en tiempo de descuento el Tri se quedó con 10 por la fuerte infracción de César Montes al borde del área.