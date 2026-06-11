La Capital | Ovación | México

México debutó con un triunfo por 2 a 0 ante Sudáfrica en un partido con tres expulsados

El partido se jugó en el estadio Azteca. El Tri fue claro dominador, aunque debió sacar más ventajas. Su capitán vio la tarjeta roja

11 de junio 2026 · 18:46hs
Google Seguir a La Capital en Google
Raúl Jiménez celebra su gol

AP

Raúl Jiménez celebra su gol, el segundo de México ante Sudáfrica. El Tri arrancó con una victoria que debió ser más abultada.

México comenzó con el pie derecho su participación en el Mundial 2026. El Tri, uno de los organizadores de la Copa del Mundo, venció a Sudáfrica por 2-0 en el estadio Azteca con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, uno en cada tiempo.

El grupo A se completará este jueves por la noche, cuando jueguen Corea del Sur y República Checa, desde las 23.

México manejó el partido casi a voluntad. Se jugaban apenas ocho minutos cuando Quiñones, un futbolista nacido en Colombia pero naturalizado mexicano, marcó el primer tanto de la Copa y de México.

Tras una presión alta el atacante enganchó desde la izquierda al centro, ingresó al área y sacó un violento derechazo que terminó metiéndose entre las piernas del arquero de Sudáfrica, que poco pudo hacer para evitar la derrota de su equipo.

Leer más: Se acabó el misterio: Marcos Senesi será el jugador número 26 de Argentina en el Mundial 2026

México fue muy superior

La primera etapa transcurrió con una notoria supremacía de los locales, quienes demostraron que con el empuje de sus hinchas cuentan con un plus a la hora de avanzar en el Mundial 2026.

Las más claras antes del entretiempo llegaron en los pies de Raúl Jiménez y del propio Quiñones. El delantero de 35 años exigió al arquero en primera instancia y, más tarde, sacó un remate que se fue apenas desviado.

Por su parte el autor del primer gol del Mundial 2026 tuvo la oportunidad de anotar su doblete, pero la pelota pegó en el palo cuando el reloj marcaba 42 minutos de la primera etapa.

Leer más: El capitán de una selección quedó afuera por lesión a días del debut y anunció que no jugará más para su país

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/2065172676780409150&partner=&hide_thread=false

El complemento tuvo de todo

A los cuatro minutos del complemento llegó la primera tarjeta de la Copa del Mundo. Yaya Sithole derribó a Brian Gutiérrez cuando este se disponía a entrar al área en búsqueda de ampliar la ventaja para México. El árbitro del encuentro no dudó y dejó a Sudáfrica con 10.

De tanto ir, México logró estirar la diferencia de la mano de Raúl Jiménez, uno de sus referentes. El delantero recibió un centro desde la derecha de Roberto Alvarado y, en soledad, cabeceó para desatar el delirio de los presentes en el Azteca.

Los minutos pasaron y el triunfo nunca estuvo en riesgo para el Tri. Solo hubo tiempo para dos nuevas tarjetas rojas. Una por equipo. El segundo en irse a las duchas antes de tiempo fue Themba Zwane, por una agresión sobre Alvarado. Ya en tiempo de descuento el Tri se quedó con 10 por la fuerte infracción de César Montes al borde del área.

Noticias relacionadas
Shakira hizo su presentación en la fiesta inaugural de México del Mundial 2026.

México inauguró su Mundial 2026 en el mítico estadio Azteca: hubo homenajes a Pelé y Maradona

El Grupo México quiere quedarse con el Belgrano Cargas.

Belgrano Cargas: Grupo México apura promesas y piropos al gobierno

México es de nuevo anfitrión de un Mundial y quiere llegar hasta el último día.

Grupo A: México hace historia en el Mundial y esta vez quiere llegar mucho más lejos

Barrilete cósmico en el Mundial. Diego Armando Maradona culmina una jugada extraordinaria que se convirtió en el mejor gol de la historia de los mundiales.

El show del Mundial inicia en el templo sagrado donde D10S dejó su sello eterno

Ver comentarios

Las más leídas

Contó que le detectaron sífilis, se hizo viral y reabrió la alerta por la suba de casos en Rosario

Contó que le detectaron sífilis, se hizo viral y reabrió la alerta por la suba de casos en Rosario

Un exjugador de Central vuelve al fútbol después de más de dos años de haberse retirado

Un exjugador de Central vuelve al fútbol después de más de dos años de haberse retirado

Acebal: investigan una presunta defraudación al Pami por casi 600 millones de pesos

Acebal: investigan una presunta defraudación al Pami por casi 600 millones de pesos

Humedad: cómo secar la ropa con la milenaria técnica arco iris de los japoneses

Humedad: cómo secar la ropa con la milenaria técnica "arco iris" de los japoneses

Lo último

La emoción de Senesi cuando le anunciaron que viajaba al Mundial

La emoción de Senesi cuando le anunciaron que viajaba al Mundial

Cuatro imputados por encubrir a los asesinos del hombre de 82 años baleado en un supermercado

Cuatro imputados por encubrir a los asesinos del hombre de 82 años baleado en un supermercado

Hizo el primer gol del Mundial y esta temporada convirtió más que el mismísimo Cristiano Ronaldo

Hizo el primer gol del Mundial y esta temporada convirtió más que el mismísimo Cristiano Ronaldo

Uber acelera en Santa Fe: la app de viajes llega ahora a Venado Tuerto y Casilda

La aplicación de movilidad anunció su "pronto" desembarco en ambas localidades. Promoción especial para los socios conductores
Uber acelera en Santa Fe: la app de viajes llega ahora a Venado Tuerto y Casilda
Trasladaron a Santa Fe a Plin Acosta, detenido el lunes en Buenos Aires
Policiales

Trasladaron a Santa Fe a Plin Acosta, detenido el lunes en Buenos Aires

Murió Pablo Andrés Cribioli, una voz histórica del periodismo rosarino y exconcejal de la ciudad
La Ciudad

Murió Pablo Andrés Cribioli, una voz histórica del periodismo rosarino y exconcejal de la ciudad

Fue a vender un celular y municiones: terminó baleado bajo el viaducto Che Guevara
Policiales

Fue a vender un celular y municiones: terminó baleado bajo el viaducto Che Guevara

Ordenó un crimen desde la cárcel mediante un smartwatch: el sicario falló y ambos fueron imputados
Policiales

Ordenó un crimen desde la cárcel mediante un smartwatch: el sicario falló y ambos fueron imputados

Acebal: investigan una presunta defraudación al Pami por casi 600 millones de pesos
Policiales

Acebal: investigan una presunta defraudación al Pami por casi 600 millones de pesos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Contó que le detectaron sífilis, se hizo viral y reabrió la alerta por la suba de casos en Rosario

Contó que le detectaron sífilis, se hizo viral y reabrió la alerta por la suba de casos en Rosario

Un exjugador de Central vuelve al fútbol después de más de dos años de haberse retirado

Un exjugador de Central vuelve al fútbol después de más de dos años de haberse retirado

Acebal: investigan una presunta defraudación al Pami por casi 600 millones de pesos

Acebal: investigan una presunta defraudación al Pami por casi 600 millones de pesos

Humedad: cómo secar la ropa con la milenaria técnica arco iris de los japoneses

Humedad: cómo secar la ropa con la milenaria técnica "arco iris" de los japoneses

Un ex-Newells será el nuevo director técnico de un grande del país: solo falta el anuncio oficial

Un ex-Newell's será el nuevo director técnico de un grande del país: solo falta el anuncio oficial

Ovación
Hizo el primer gol del Mundial y esta temporada convirtió más que el mismísimo Cristiano Ronaldo
Ovación

Hizo el primer gol del Mundial y esta temporada convirtió más que el mismísimo Cristiano Ronaldo

Hizo el primer gol del Mundial y esta temporada convirtió más que el mismísimo Cristiano Ronaldo

Hizo el primer gol del Mundial y esta temporada convirtió más que el mismísimo Cristiano Ronaldo

El árbitro Sampaio se trabó con el inglés y protagonizó un incómodo momento en México-Sudáfrica

El árbitro Sampaio se trabó con el inglés y protagonizó un incómodo momento en México-Sudáfrica

Las razones de la citación de Senesi para reemplazar a Balerdi en la selección argentina

Las razones de la citación de Senesi para reemplazar a Balerdi en la selección argentina

Policiales
Cuatro imputados por encubrir a los asesinos del hombre de 82 años baleado en un supermercado
Policiales

Cuatro imputados por encubrir a los asesinos del hombre de 82 años baleado en un supermercado

Trasladaron a Santa Fe a Plin Acosta, detenido el lunes en Buenos Aires

Trasladaron a Santa Fe a Plin Acosta, detenido el lunes en Buenos Aires

Ordenó un crimen desde la cárcel mediante un smartwatch: el sicario falló y ambos fueron imputados

Ordenó un crimen desde la cárcel mediante un smartwatch: el sicario falló y ambos fueron imputados

Fue a vender un celular y municiones: terminó baleado bajo el viaducto Che Guevara

Fue a vender un celular y municiones: terminó baleado bajo el viaducto Che Guevara

La Ciudad
Controles a chatarrerías: se incautaron cuatro toneladas de materiales en la zona oeste de Rosario
La Ciudad

Controles a chatarrerías: se incautaron cuatro toneladas de materiales en la zona oeste de Rosario

Contó que le detectaron sífilis, se hizo viral y reabrió la alerta por la suba de casos en Rosario

Contó que le detectaron sífilis, se hizo viral y reabrió la alerta por la suba de casos en Rosario

Día de la Bandera: crecen las chances de que Milei encabece el acto en Rosario

Día de la Bandera: crecen las chances de que Milei encabece el acto en Rosario

Sodita inaugura su nuevo local en Rosario y con propuesta especial para el Mundial junto a Brindis TV

Sodita inaugura su nuevo local en Rosario y con propuesta especial para el Mundial junto a Brindis TV

Día del Vecino: los ruidos molestos encabezan los reclamos en los consorcios
La Ciudad

Día del Vecino: los ruidos molestos encabezan los reclamos en los consorcios

Festival Bandera 2026: ya hay sede confirmada para la séptima edición
Zoom

Festival Bandera 2026: ya hay sede confirmada para la séptima edición

Promesa a la Bandera: Rosario convoca a jóvenes y adultos que no la hicieron en la escuela
La Ciudad

Promesa a la Bandera: Rosario convoca a jóvenes y adultos que no la hicieron en la escuela

Juegos Suramericanos: colocan 238 cámaras del Lince para vigilar predios deportivos

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Juegos Suramericanos: colocan 238 cámaras del Lince para vigilar predios deportivos

Abuso sexual en un jardín de infantes: el portero sigue detenido y las clases, suspendidas
La ciudad

Abuso sexual en un jardín de infantes: el portero sigue detenido y las clases, suspendidas

Presupuesto Participativo: terminaron las obras de 2025 y arrancan las votadas este año
La Ciudad

Presupuesto Participativo: terminaron las obras de 2025 y arrancan las votadas este año

Ley electoral: Unidos se toma su tiempo para pulir los acuerdos internos

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Ley electoral: Unidos se toma su tiempo para pulir los acuerdos internos

Las reacciones cruzadas de Milei y Villarruel tras la declaración jurada de Adorni
Política

Las reacciones cruzadas de Milei y Villarruel tras la declaración jurada de Adorni

La contradicción de Adorni por su patrimonio: de está todo declarado a ahorramos en negro
Política

La contradicción de Adorni por su patrimonio: de "está todo declarado" a "ahorramos en negro"

Misoprostol: la historia de la pastilla que redujo las complicaciones médicas por abortos
La Ciudad

Misoprostol: la historia de la pastilla que redujo las complicaciones médicas por abortos

El tiempo en Rosario: jueves otra vez con neblina y un poco menos de nubes
La Ciudad

El tiempo en Rosario: jueves otra vez con neblina y un poco menos de nubes

Ahorramos en negro, como todos: Adorni presentó su declaración jurada
Política

"Ahorramos en negro, como todos": Adorni presentó su declaración jurada

Se viene el Mundial y la ciencia sale a la cancha para cautivar a jóvenes estudiantes

Por Matías Petisce
La Ciudad

Se viene el Mundial y la ciencia sale a la cancha para cautivar a jóvenes estudiantes

Vendían por internet un auto robado y cayeron en una entrega controlada en Rosario
Policiales

Vendían por internet un auto robado y cayeron en una entrega controlada en Rosario

El árbitro somalí echado de Estados Unidos fue recibido como una estrella en su país
Ovación

El árbitro somalí echado de Estados Unidos fue recibido como una estrella en su país

Quini 6: diez santafesinos se repartieron $65 millones en el Siempre Sale
Información General

Quini 6: diez santafesinos se repartieron $65 millones en el Siempre Sale

Cartelera económica: el sector ganadero se reúne en Rosario
Economía

Cartelera económica: el sector ganadero se reúne en Rosario

El Día del Pogo desnudó la interna de Unidos: Paulón criticó a Javkin y lo cruzaron
Política

El Día del Pogo desnudó la interna de Unidos: Paulón criticó a Javkin y lo cruzaron

Cuento del tío en Santa Fe: les robaron casi un millón de dólares a dos jubilados
La Región

Cuento del tío en Santa Fe: les robaron casi un millón de dólares a dos jubilados

Grave denuncia en un jardín de infantes: separaron del cargo al portero acusado
Policiales

Grave denuncia en un jardín de infantes: separaron del cargo al portero acusado