Las reacciones cruzadas de Milei y Villarruel tras la declaración jurada de Adorni

Las explicaciones del jefe de Gabinete sobre el origen de sus fondos generaron una ola de opiniones en redes sociales y dentro de la cúpula dirigencial

Adorni justificó el origen de sus fondos mientras está investigado por presunto enriquecimiento ilícito

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , presentó ante la Oficina Anticorrupción (OA) y en Arca la declaración jurada de 2025 y modificó todas las anteriores e 2023 donde detalló sus ingresos tras la polémica por su patrimonio. Eso generó la reacción del presidente Javier Milei en su defensa y de la vicepresidenta, Victoria Villarruel en modo crítica.

Durante una entrevista con LN+, el funcionario explicó que incorporó activos que no había consignado anteriormente y atribuyó esa omisión a un error. Según detalló, los cambios incluyen aproximadamente US$500.000 entre ahorros acumulados durante años y ganancias obtenidas a través de inversiones en criptomonedas. "Invertimos US$200.000 en Bitcoin y ganamos unos US$300.000”, afirmó Adorni.

El jefe de Gabinete sostuvo que los recursos provinieron de años de trabajo en el sector privado, tanto suyo como de su esposa. "Toda la vida ahorramos y lo pusimos en negro, como la mayoría de los argentinos que tuvo la suerte de ahorrar" , señaló.

Minutos después de la entrevista, el presidente Javier Milei respaldó a su jefe de Gabinete a través de las redes sociales.

El mandatario compartió un posteo del cineasta Santiago Oría: "Quedó claro que no robó y que el periodismo mintió alevosamente. La Justicia va a poner punto final al asunto y va a quedar claro que Manuel es inocente. FIN”.

Además, el texto apuntó fuertemente contra el rol de los comunicadores: “Hoy buena parte del periodismo hizo un PAPELÓN hablando de una ley de la que no entienden NADA, tirando la acusación de ‘chorros’ a diestra y siniestra con real malicia. Son unos operadores asquerosos dedicados a ensuciar gente. Actúan sin escrúpulos y no les importa la verdad: solo hacer daño".

"El costo que pagamos por meternos en esta mierda de la política a ver si podemos cambiar algo de este bendito/maldito país", concluyó.

Embed Listo, explicó todo perfecto y completo Adorni. Quedó clarísimo que NO ROBÓ y que EL PERIODISMO MINTIÓ ALEVOSAMENTE.



La Justicia va a poner punto final al asunto y va a quedar claro que Manuel es inocente. FIN.



Btw, hoy buena parte del periodismo hizo un PAPELÓN hablando de… — Santiago Oría (@Santiago_Oria) June 11, 2026

Desde el comienzo de la investigación, el presidente había asegurado públicamente que la declaración jurada de Adorni estaban en orden tras haberlos revisado personalmente y que el jefe de Gobierno iba a demostrarlo a su debido tiempo.

La fuerte crítica de Victoria Villarruel

La vicepresidenta Victoria Villarruel adoptó una posición completamente diferente a la del Presidente y lanzó duras críticas contra el jefe de Gabinete.

A través de su cuenta en la red social X, Villarruel respondió a usuarios que le consultaron sobre las explicaciones brindadas por Adorni respecto a su patrimonio: "Me parece una vergüenza su accionar y sus explicaciones”.

Embed No. Me parece una vergüenza su accionar y sus explicaciones. — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) June 11, 2026

La titular del Senado también ironizó sobre distintos aspectos de la defensa pública del funcionario.

En respuesta a un usuario que celebraba su cumpleaños, Villarruel escribió: “Te deseo una cascada de éxitos”, en una referencia que varios interpretaron como una alusión a las reformas realizadas en la vivienda de Adorni en el country Indio Cuá.

Además, volvió a cuestionar las explicaciones del jefe de Gabinete al señalar: “Te deseo que encuentres pronto un pendrive mágico”, una frase que aludió a versiones que circularon sobre el origen de parte de su patrimonio.

El funcionario también cuestionó el tratamiento mediático de las acusaciones por presunto enriquecimiento ilícito: "No tenía sentido explicar nada sin contar con la declaración jurada y la documentación que acreditara que esos ahorros eran previos a la función pública".

>> Leer más: La contradicción de Adorni por su patrimonio: de "está todo declarado" a "ahorramos en negro"

Adorni reconoció que las acusaciones lo afectaron personalmente y reveló que evaluó su continuidad en el cargo. "Me dolió muchísimo que me trataran de chorro. Es terrible", expresó.

Sin embargo, aseguró que recibió respaldo permanente del presidente Javier Milei, de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y del resto del gabinete. "Saben que soy un hombre de bien", afirmó.