Grave denuncia en un jardín de infantes: separaron del cargo al portero acusado

Desde el Ministerio de Educación de Santa Fe aclararon que no había denuncias previas por casos de abuso y que se reunirán con las familias de los niños

“Nos anoticiamos de esto en el día de hoy”, afirmó la secretaria de Gestión Territorial del Ministerio de Educación de Santa Fe , Diana Gallo Ambrosis, quien salió a hablar sobre la grave de denuncia por abuso sexual a un chico de 4 años en el Jardín de Infantes Paulo Freyre de La República y Cabal.

La persona acusada del grave delito es un portero de la institución que fue detenido (y separado del cargo) esta mañana, pero en medio de serios enfrentamientos entre la Policía y padres de los chicos que pretendían hacer justicia por mano propia y linchar al sospechoso.

En medio de esos incidentes, que se produjeron durante la mañana, la mamá que denunció que su hijo fue víctima de abuso tuvo que ser atendida por una crisis de nervios en medio del enfrentamiento a golpes y empujones con la policía. Además del acusado por el abuso, la Policía aprehendió al menos tres personas por los incidentes.

La furia de los padres estaba centrada en supuestas situaciones de abuso en los que habría estado involucrado el mismo hombre.

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Llegando al mediodía, Diana Gallo Ambrosis fue la encargada de exponer la voz oficial al delicado asunto. “Este tema nos preocupa mucho. Hoy nos reunimos con familias. Las autoridades del jardín no estaban anoticiadas de todo esto. La denuncia se produjo hoy a la madrugada. En los próximos días vamos a reunirnos con todas las familias del jardín para hablar de esta situación, el resguardo de los niños y niñas es nuestra prioridad”, subrayó la funcionaria.

Al ser consultada sobre los antecedentes que tenía la persona supuestamente implicada en el abuso, Gallo Ambrosis aclaró que “el único antecedente data de abril. El mismo asistente escolar fue denunciado por una mamá de haber elevado la voz a su niño. Ese problema fue abordado porque está registrado en el Ministerio y se resolvió puntualmente. Ese caso dista mucho de lo que está denunciando hoy en día”.

Qué pasará con las clases

En ese sentido, la representante del Ministerio de Educación expresó : "La primera medida que tomamos en ese momento fue abrir un sumario administrativo para establecer qué sucedió y desplazar al asistente escolar de su función. Hablé con el equipo directivo de la institución y este último caso los tomó por sorpresa. No hay antecedentes de esta situación. Eso no quiere decir que no recibamos a todas las familias que quieran denunciar. Mañana nos vamos a reunir con las diferentes familias para escucharlas a todas. Desde la dirección del jardín nos plantearon que no tenían conocimiento de este tema".

La funcionaria confirmó que, ante lo ocurrido hoy, las clases estarán suspendidas en toda esta jornada y mañana. "Vamos a aprovechar para hablar con las familias, las docentes y asistentes escolares".

Cómo actuar ante un caso de abuso

Gallo Ambrosis remarcó que ante la sospecha de que un niño o niña pudo estar ante caso de abuso en una escuela, lo primero que deben hacer los padres "es acercarse a la institución, hablen con los equipos directivos y que dejen allí asentada la situación, más allá de que tengan todo el derecho de hacer la denuncia penal. Son dos instancias. El Ministerio toma la parte administrativa y las familias pueden presentar la denuncia penal. Pero está bien dialogar. Eso es lo que promovemos. Los equipos de educación sexual integral siempre trabajan con los docentes. Es fundamental que si hay una duda, los padres puedan acercarse a la institución".

"En este tema está trabajando la delegada regional y la subsecretaria de Nivel Inicial. También estarán los equipos Socioeducativo y de Convivencia toda esta semana. A la mamá que denunció el abuso de su hijo, le decimos que lamentamos que su hijo se sienta así. Las puertas del Ministerio están abiertas para pensar en como contener al niño", agregó.