Newell's: la reserva sacó medio boleto ante Boca, el puntero de su zona

Enorme victoria de los pibes de Newell's, que vencieron hoy 3 a 1 al Xeneize en el predio de Bella Vista, a falta de una fecha para el cierre de la fase de grupos

El centrodelantero Joaquín Amadío festeja su gol, y todo el equipo corre a buscarlo para celebrarlo.

Cuando resta sólo una fecha para que finalice la fase de grupos, los pibes de Newell's obtuvieron hoy un triunfo importantísimo, trascendente, que los afirma en el lote de los que pasan de ronda y lo deja con la motivación por las nubes de cara a la definición del torneo Proyección. El logro multiplica su valor, y su factor de contagio e incidencia anímica, por la envergadura del rival. Es que los dirigidos por Lucas Bernardi, superaron a Boca, el puntero de su zona, 3 a 1 con goles de Blas Benedetto (36’ PT), Joaquín Amadio (2’ ST) y Thomas Ríos (5’ ST).

El encuentro correspondió a la fecha 17ª, s e jugó en Bella Vista, y la visita descontó sobre el final (a los 34’ ST), a través Gonzalo Gelini.

Vale recordar que en un primer momento se iba a jugar en el Coloso , pero por las condiciones climáticas se eligió el Centro Griffa como sede de disputa, para no castigar el campo de juego del estadio Marcelo Bielsa.

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Newell's se ubicó tercero

Con esta victoria, el conjunto rojinegro quedó ubicado en la tercera posición en la zona B, con 33 puntos en 17 partidos jugados, producto de 10 triunfos, 3 empates y 4 derrotas, con 24 goles a favor y 14 en contra.

La Lepra quedó atrás de Boca (1º), que tiene 36 pts en 17 duelos disputados, con 33 tantos a favor y 10 en contra. Y de Independiente de Avellaneda (2º) con 33 unidades, igual que Newell’s pero con mejor diferencia, con 33 goles a favor y 14 en contra.

El Rojinegro está arriba de Lanús (4º), con 32 puntos, y 38 a favor y 24 en contra. Y cerca de Defensa y Justicia (5º), con 31 unidades, 37 a favor y 23 en contra. Y Quilmes (6º) con 30 puntos, con 14 a favor y 11 en contra.

Con este panorama, en la última jornada de esta etapa, la 18ª, Newell’s debe estar muy atento a varios partidos.

Esos duelos de carácter decisivos se jugarán el miércoles 17 de junio, y serán: Ferro Carril Oeste v. Newell’s, Boca v. Lanús, Independiente v. Belgrano, Huracán v. Defensa, y Quilmes v. San Martín de San Juan.

Vale destacar que en esta categoría pasan de ronda, cuatro equipos de cada zona.

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La formación de Newell's

En esta ocasión, la reserva rojinegra formó con Francisco Sciarini; Gino Barrio, Lucas Baños, Néstor Boretto, y Felipe Calderone (Alejo Velacoz); Tomás Viola, Alan Mereles, y Blas Benedetto (Gino Podestá); Mateo Villalba (Braico Peralta), Joaquín Amadío (Jeremías Morales) y Thomas Ríos (Agustín Melgarejo).

En un choque donde fueron superiores y aprovecharon que Boca ya estaba clasificado, los pibes sacaron tickets rumbo a una nueva ilusión, que ya está en marcha.

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