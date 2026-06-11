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Juegos Suramericanos: colocan 238 cámaras del Lince para vigilar predios deportivos

Los nuevos aparatos para los Juegos Suramericanos se sumarán a las 6.010 cámaras ya instaladas desde febrero.

Lucas Ameriso

Por Lucas Ameriso

11 de junio 2026 · 06:10hs
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El estadio multipropósito ubicado en el predio del Estadio Municipal es uno de los objetivos a blindar dentro de los predios deportivos de los Juegos Suramericanos.

El estadio multipropósito ubicado en el predio del Estadio Municipal es uno de los objetivos a "blindar" dentro de los predios deportivos de los Juegos Suramericanos.

Los Juegos Suramericanos que tendrán lugar en septiembre en Rosario contarán un nuevo sistema de protección y vigilancia en sus predios más significativos. A fines de este mes, quedarán instaladas 238 cámaras de monitoreo con inteligencia artificial para blindar las actividades que se desarrollarán durante dos semanas, aunque luego la tecnología continuará instalada para la ciudad.

"Este proceso va a arrancar la segunda quincena de junio. Están los equipos y se está confeccionando la orden de provisión para avanzar con estas más de 200 cámaras que, además, permanecerán en Rosario. Se definió su instalación en estos lugares donde nos solicitaron colaboración. Este mapa integra al parque Independencia, Museo del Deporte y el nuevo natatorio en zona sur, entre otros espacios dentro de la ex-Rural, como la zona del estadio Arena, adelantó a La Capital el secretario de Tecnologías para la Gestión, Ignacio Tabares.

>>Leer más: Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: abren la inscripción para participar de la ceremonia inaugural

Desde febrero pasado, el área metropolitana de Rosario cuenta con 6.010 cámaras (830 en Villa Gobernador Gálvez, 500 en San Lorenzo y el resto en Rosario) con el sistema Lince operando al ciento por ciento. El salto cualitativo lo da la implementación de la inteligencia artificial.

Es decir que en vez de realizar un monitoreo visual tradicional de cámaras en un gran monitor con ojo humano, el software escanea grandes volúmenes de video en segundos. Este peinado de información permite rastrear vehículos, identificar personas por características específicas (como la ropa o el tipo de bicicleta), leer patentes y detectar comportamientos sospechosos o situaciones de emergencia en tiempo real. Y, así, efectuar los despachos policiales en la calle para dar con las personas buscadas.

500 hechos esclarecidos

En materia de esclarecimiento de delitos, Lince fue clave para la resolución de robos y ataques incendiarios. Fueron más de 500 casos desde octubre a la fecha. Desde el robo de celulares hasta casos complejos, como balaceras, homicidios y ataques como los disparos contra el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca). "Para esta último caso, se procesaron 3.450 horas de video, lo que equivaldría a 130 días de una personas visualizando las 24 horas. Esto era materialmente imposible, pero con Lince lo resolvimos en sólo dos turnos de trabajo", remarcó Tabares para mensurar otro caso: un asesinato en Pérez que involucró 3.500 horas de video, pero que con la IA de las cámaras se resolvió en sólo 12 horas.

Esta incorporación de la tecnología derivó en un nuevo procedimiento: la flagrancia por medios técnicos. Esto permite que una patrulla policial actúe allanando un lugar que fue visualizado por las cámaras con el mismo valor que los procedimientos convencionales. "Se le informa a la Justicia del allanamiento y si en una hora no se indica lo contrario, avanzamos. De esta forma se recoleta más evidencia, y el uso de la tecnología para actuar rápido evita que los delincuentes escondan la prueba", detalló el funcionario.

Leer más: Juegos Suramericanos: el Estadio Arena del Parque Independencia está avanzado en un 85%

Juegos Suramericanos blindados

En el marco de los Juegos Suramericanos, el Lince también jugará de local. Serán 238 cámaras que ya están en proceso de instalación a lo largo de junio para su puesta a punto antes del comienzo del evento que se desarrollará entre el 12 y el 25 de septiembre próximo.

"Brindaremos más seguridad a los Juegos; es un apoyo para dar seguridad, con un sistema que trabaja las 24 horas con tan sólo 18 operadores en total. Es el 10 por ciento del recurso humano comparado con los monitoreos convencionales. Se arranca la segunda quincena de junio, están los equipos, está la orden de provisión de la tecnología y quedarán en la ciudad luego de asegurar el mapa deportivo", destacó Tabares.

Desembarco en Santa Fe

Con la instalación del Lince en Rosario, como cabecera principal, ahora la provincia prepara su desembarco en la capital provincial. Se trata de unas 2.500 cámaras. En la actualidad, se está concretando el tendido de fibra óptica para tener el sistema antes del comienzo de los Juegos, que también se desarrollarán en Santa Fe y Rafaela. La pretensión es tener los aparatos enlazados con inteligencia artificial al menos con las 600 que hay ahora. Y para fin de año concretar la totalidad.

>>Leer más: Juegos Suramericanos: los tres nuevos estadios se inaugurarán en julio

En relación a la apoyatura que brinda el Lince para el control de movilidad y tránsito en Rosario, Tabares fue taxativo. "El procesamiento de las imágenes orientado a la seguridad pública es con los servidores de la provincia, entonces cuando se pide la trazabilidad de un auto sospechoso se usan estos servidores. No nos interesa el tránsito, no tenemos tampoco competencia, aunque sí podemos atender algún pedido de colaboración puntual. La prioridad es actuar rápido contra el delito", marcó.

Para concluir, las 238 cámaras nuevas en Rosario estarán en los entornos de los predios más destacados como el Arena, el Estadio Multipropósito en el parque Independencia, el Centro Acuático Provincial, el predio de la Asociación Rosarina de Fútbol, y la Plaza de las Ciencias, entre otros espacios.

Los Juegos Suramericanos 2026, que se celebrarán del 12 al 26 de septiembre de este año, recibirán a más de 4.000 atletas de 15 países (además de Argentina, estarán representados Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curaçao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela), que competirán en 57 disciplinas. En Rosario, el centro de las competencias será el parque de la Independencia y el predio del ex Batallón 121 donde se alojarán las delegaciones y tendrán lugar las actividades acuáticas. De acuerdo a estimaciones oficiales, la organización del evento deportivo demandará una inversión total en infraestructura que asciende a 90 millones de dólares. Los juegos dejarán un legado urbano y deportivo de largo plazo.

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