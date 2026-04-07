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Newell's volvió a los entrenamientos pensando en el duelo frente a San Lorenzo

Después de la victoria ante Central Córdoba, en Santiago del Estero, la Lepra ya proyecta otro choque clave el domingo, en el Coloso, ante el Ciclón

Hernán Cabrera

Por Hernán Cabrera

7 de abril 2026 · 13:16hs
Frank Kudelka

Frank Kudelka, DT de Newell's, inició la semana con otro estado de ánimo y deberá definir algunas variantes de cara al partido ante San Lorenzo.

El plantel de Newell's volverá a los entrenamientos en Bella Vista esta tarde y a puertas cerradas, un poco más aliviado aunque no por eso relajado, ya que aún restan cuatro finales pensando en el cierre de este primer semestre de 2026 para quedar lo más lejos posible de la pelea por no descender.

Con la confirmación de la lesión de Bruno Cabrera (se detectó un desgarro grado 2 del recto anterior del muslo derecho), Frank Kudelka deberá definir cómo rearma la zona defensiva. Con la lesión de Nicolás Goitea, otro integrante de la zaga, todo apunta a la continuidad de Saúl Salcedo junto a Oscar Salomón.

Otro de los dilemas será el lateral derecho. Todo indica que Armando Méndez regresará a ese sector después de cumplir la fecha de suspensión por expulsión ante Gimnasia de Mendoza, pero tampoco hay que descartar el buen funcionamiento que tuvo Jerónimo Gómez Mattar por la derecha.

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¿Vuelve Méndez?

En caso que vuelva el uruguayo a la defensa, el cuerpo técnico deberá definir si Gómez Mattar reaparecerá en la mitad de cancha en lugar de Rodrigo Herrera, o si el ex Defensa y Justicia mantiene la titularidad, algo que por lo complicado del rival es posible, pensando en un encuentro combativo en mitad de cancha.

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En ofensiva no habría cambios dado que el buen encuentro de Franco García, autor del primer gol ante el Ferroviario, lo dejaría entre los once que enfrentarán a los de Boedo, en lugar de Walter Núñez. En tanto, más allá del bajo rendimiento de la dupla Mazzanti-Cóccaro, la idea del DT es mantenerlos en el equipo.

La reunión con la oposición será el sábado

A pesar de que se había barajado la posibilidad de que la segunda reunión entre oficialismo y oposición sea este martes, la misma no fue convocada por la dirigencia. Según pudo averiguar Ovación, el cónclave se llevaría a cabo el próximo sábado en la sede del Parque de la Independencia.

>> Leer más: La nueva vida de un exarquero de Newell's: entre el periodismo y la venta de mates y cuchillos

Entre los temas a tocar estaría en agenda cómo continúa la búsqueda del mánager deportivo que reemplace a Roberto Sensini. Además, se le daría un panorama sobre el levantamiento de las inhibiciones y algunas deudas que se habrían presentado en las últimas horas.

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