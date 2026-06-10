El tiempo en Rosario: jueves otra vez con neblina y un poco menos de nubes

La temperatura máxima llegaría a 17º, y la mínima estaría en baja llegando a 3º el domingo

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este jueves 11 de junio neblinas matinales y cielo algo nublado desde la tarde, con una temperatura máxima de 17º.

La madrugada del jueves llega con vientos leves del sur, una marca de 10º y algunas chances de lloviznas, mientras que a la mañana habría neblina con un registro de 9º. Para la tarde se anuncia cielo algo nublado, con una máxima de 17º bajando a 12º durante la noche.

El viernes tendría temperaturas entre 18º y 6º, nuevamente con neblina matinal y nubosidad variable a lo largo de la jornada.

El sábado habría algunas probabilidades de lluvias aisladas, con la máxima en 14º y la mínima de 8º.

El domingo estaría entre algo nublado y parcialmente nublado, con 14º de máxima y una mínima de apenas 3º.

El lunes tendría una máxima de 16º, una mínima de 6º y cielo parcialmente nublado.

El martes tendría pocas variaciones, con 16º de máxima, 6º de mínima y cielo parcialmente nublado.