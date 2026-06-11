Hizo el primer gol del Mundial y esta temporada convirtió más que el mismísimo Cristiano Ronaldo

El Mundial 2026 ya está en marcha. Tras la fiesta inaugural en el estadio Azteca, México consiguió su primer triunfo al derrotar por 2 a 0 a Sudáfrica en un partido que tuvo tres expulsados. El Tri fue muy superior y debió sacar más ventaja.
Julián Quiñones nació en Colombia pero se naturalizó mexicano. Juega en un equipo de Arabia desde 2024
El Mundial 2026 ya está en marcha. Tras la fiesta inaugural en el estadio Azteca, México consiguió su primer triunfo al derrotar por 2 a 0 a Sudáfrica en un partido que tuvo tres expulsados. El Tri fue muy superior y debió sacar más ventaja.
El autor del primer gol de México, y del Mundial, fue Julián Quiñones, un delantero nacido en Colombia y nacionalizado mexicano. Es la primera vez que juega una Copa del Mundo para la selección de México.
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Aunque nació en Colombia, Quiñones se formó en Tigres. En algún momento fue convocado y jugó para la selección colombiana sub-20. En primera división, jugó en Tigres, Atlas y América, aunque en 2024 se mudó al fútbol de Arabia Saudita.
Quiñones juega en el Al-Qadisiyah de la liga árabe. Y allí marcó este año más goles que Cristiano Ronaldo, quien juega en el poderoso Al-Nassr: marcó 37, contra 30 de la estrella de Portugal. norteamericana.