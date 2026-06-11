Hizo el primer gol del Mundial y esta temporada convirtió más que el mismísimo Cristiano Ronaldo

Zoom Festival Bandera 2026: ya hay sede confirmada para la séptima edición

La Ciudad Promesa a la Bandera: Rosario convoca a jóvenes y adultos que no la hicieron en la escuela

Por Lucas Ameriso La Ciudad Juegos Suramericanos: colocan 238 cámaras del Lince para vigilar predios deportivos

La ciudad Abuso sexual en un jardín de infantes: el portero sigue detenido y las clases, suspendidas

La Ciudad Presupuesto Participativo: terminaron las obras de 2025 y arrancan las votadas este año

Por Mariano D'Arrigo Politica Ley electoral: Unidos se toma su tiempo para pulir los acuerdos internos

Política Las reacciones cruzadas de Milei y Villarruel tras la declaración jurada de Adorni

Política La contradicción de Adorni por su patrimonio: de "está todo declarado" a "ahorramos en negro"

La Ciudad Misoprostol: la historia de la pastilla que redujo las complicaciones médicas por abortos

La Ciudad El tiempo en Rosario: jueves otra vez con neblina y un poco menos de nubes

Política "Ahorramos en negro, como todos": Adorni presentó su declaración jurada

Por Matías Petisce La Ciudad Se viene el Mundial y la ciencia sale a la cancha para cautivar a jóvenes estudiantes

Policiales Vendían por internet un auto robado y cayeron en una entrega controlada en Rosario

Ovación El árbitro somalí echado de Estados Unidos fue recibido como una estrella en su país

Información General Quini 6: diez santafesinos se repartieron $65 millones en el Siempre Sale

Economía Cartelera económica: el sector ganadero se reúne en Rosario

Política El Día del Pogo desnudó la interna de Unidos: Paulón criticó a Javkin y lo cruzaron

La Región Cuento del tío en Santa Fe: les robaron casi un millón de dólares a dos jubilados

Policiales Grave denuncia en un jardín de infantes: separaron del cargo al portero acusado