La Capital | Información General | humedad

Humedad: cómo secar la ropa con la milenaria técnica "arco iris" de los japoneses

Secar la ropa en días con clima húmedo es un desafío, pero afortunadamente existe un truco para lograrlo. Los pasos en esta nota

11 de junio 2026 · 08:22hs
Google Seguir a La Capital en Google
Secado arcoiris es el truco japones para secar la ropa en los interiores y sortear la humedad

"Secado arcoiris" es el truco japones para secar la ropa en los interiores y sortear la humedad

Este año, el otoño vino acompañado con días de mucha humedad. Para hacerle frente a este clima, los rosarinos deben adoptar ciertas precauciones y cambiar algunos pasos de sus rutinas diarias. Uno de los procesos más afectados es, sin dudas, el de lavar y secar ropa, misión que parece imposible, pero que con un truco japonés se vuelve posible.

Además de lo incómodo que puede resultar este clima para la vida diaria, no es menor el efecto que produce en los ciclos de lavado ya que la ropa tarda mucho en secarse. Además, quienes no cuentan con secarropas o suelen colgar la ropa en sus balcones o terrazas, se ven forzados a postergar el lavado de la ropa por el constante temor a las lluvias.

La buena noticia es que el truco japonés que se volvió viral en su momento promete ser infalible. La clave es que permite secar la ropa en el interior del hogar sin necesidad de sol ni secarropas.

>> Leer más: El calor y la humedad tienen los días contados: qué pasará con el tiempo en Rosario

El truco japonés para secar la ropa

Los japoneses brindaron la solución perfecta al problema que aqueja a los argentinos en los últimos días.

Se trata del secado arcoíris, un método simple que solo requiere de dos elementos para llevarse a cabo: un tender o perchas y un ventilador.

Cómo llevar a cabo el secado arcoiris

El truco consiste en colgar la ropa en el tender en forma horizontal y de menor a mayor, desde el centro hacia afuera. Es decir, que las prendas más largas como los pantalones las camperas o los vestidos queden en los extremos, mientras que las prendas mas pequeñas como las remeras, tops y shorts queden en el centro. Se debe crear una forma U invertida o de arcoíris con la ropa del tender.

En el caso de utilizar perchas, cada prenda debe tener su percha individual. Para agilizar el proceso se puede colocar y encender un ventilador para que el aire circule de abajo hacia arriba. En caso de no poseer un ventilador, se recomienda realizar el secado arcoíris en un espacio que tenga acceso a alguna ventana, para que el aire corra.

>> Leer más: El truco alemán definitivo para evitar las manchas de humedad de las paredes

image.png

De esta manera, la ropa se secará de manera rápida y efectiva y solo depende de la disposición de las prendas en el ténder y de la ubicación del mismo.

Noticias relacionadas
El conflicto en las universidades llegó a una instancia clave en el acuerdo con el gobierno.

Rectores de universidades nacionales advierten que el aumento salarial no es "definitorio"

quini 6: diez santafesinos se repartieron $65 millones en el siempre sale

Quini 6: diez santafesinos se repartieron $65 millones en el Siempre Sale

el papa conmemoro la muerte de gaudi con una misa en la sagrada familia

El Papa conmemoró la muerte de Gaudí con una misa en la Sagrada Familia

Los vouchers educativos son un refuerzo económico para familias con hijos en escuelas privadas

Ansés confirmó cuándo paga los Vouchers Educativos en junio 2026: quiénes cobran el beneficio

Ver comentarios

Las más leídas

Me da lástima Belloso: la áspera declaración de la Bruja Verón sobre el presidente de Central

"Me da lástima Belloso": la áspera declaración de la Bruja Verón sobre el presidente de Central

Además de Salcedo, otro defensor finalmente se irá de Newells en el actual mercado

Además de Salcedo, otro defensor finalmente se irá de Newell's en el actual mercado

Cuento del tío en Santa Fe: les robaron casi un millón de dólares a dos jubilados

Cuento del tío en Santa Fe: les robaron casi un millón de dólares a dos jubilados

Violentos incidentes frente a un jardín de infantes tras denuncia de abuso sexual

Violentos incidentes frente a un jardín de infantes tras denuncia de abuso sexual

Lo último

Abuso sexual en un jardín de infantes: el portero sigue detenido y las clases, suspendidas

Abuso sexual en un jardín de infantes: el portero sigue detenido y las clases, suspendidas

El árbitro somalí echado de Estados Unidos fue recibido como una estrella en su país

El árbitro somalí echado de Estados Unidos fue recibido como una estrella en su país

La contradicción de Adorni por su patrimonio: de está todo declarado a ahorramos en negro

La contradicción de Adorni por su patrimonio: de "está todo declarado" a "ahorramos en negro"

Abuso sexual en un jardín de infantes: el portero sigue detenido y las clases, suspendidas

Desde Fiscalía indicaron que por el momento se investiga una sola denuncia por abuso sexual y que hay varias medidas judiciales en curso

Abuso sexual en un jardín de infantes: el portero sigue detenido y las clases, suspendidas
Juegos Suramericanos: colocan 238 cámaras del Lince para vigilar predios deportivos

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Juegos Suramericanos: colocan 238 cámaras del Lince para vigilar predios deportivos

Promesa a la Bandera: Rosario convoca a jóvenes y adultos que no la hicieron en la escuela
La Ciudad

Promesa a la Bandera: Rosario convoca a jóvenes y adultos que no la hicieron en la escuela

Ley electoral: Unidos se toma su tiempo para pulir los acuerdos internos

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Ley electoral: Unidos se toma su tiempo para pulir los acuerdos internos

Presupuesto Participativo: terminaron las obras de 2025 y arrancan las votadas este año
La Ciudad

Presupuesto Participativo: terminaron las obras de 2025 y arrancan las votadas este año

Se viene el Mundial y la ciencia sale a la cancha para cautivar a jóvenes estudiantes

Por Matías Petisce
La Ciudad

Se viene el Mundial y la ciencia sale a la cancha para cautivar a jóvenes estudiantes

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Me da lástima Belloso: la áspera declaración de la Bruja Verón sobre el presidente de Central

"Me da lástima Belloso": la áspera declaración de la Bruja Verón sobre el presidente de Central

Además de Salcedo, otro defensor finalmente se irá de Newells en el actual mercado

Además de Salcedo, otro defensor finalmente se irá de Newell's en el actual mercado

Cuento del tío en Santa Fe: les robaron casi un millón de dólares a dos jubilados

Cuento del tío en Santa Fe: les robaron casi un millón de dólares a dos jubilados

Violentos incidentes frente a un jardín de infantes tras denuncia de abuso sexual

Violentos incidentes frente a un jardín de infantes tras denuncia de abuso sexual

El Día del Pogo desnudó la interna de Unidos: Paulón criticó a Javkin y lo cruzaron

El Día del Pogo desnudó la interna de Unidos: Paulón criticó a Javkin y lo cruzaron

Ovación
Rival de Argentina: Jordania cuenta con una estrella al que apodan el Messi jordano

Por Luis Castro
Ovación

Rival de Argentina: Jordania cuenta con una estrella al que apodan el "Messi jordano"

Rival de Argentina: Jordania cuenta con una estrella al que apodan el Messi jordano

Rival de Argentina: Jordania cuenta con una estrella al que apodan el "Messi jordano"

Mundial 2026: el mundo se convierte en una pelota y Argentina defiende la corona

Mundial 2026: el mundo se convierte en una pelota y Argentina defiende la corona

Grupo A: México hace historia en el Mundial y esta vez quiere llegar mucho más lejos

Grupo A: México hace historia en el Mundial y esta vez quiere llegar mucho más lejos

Policiales
Vendían por internet un auto robado y cayeron en una entrega controlada en Rosario
Policiales

Vendían por internet un auto robado y cayeron en una entrega controlada en Rosario

Gendarmes juzgados por integrar red narco: piden hasta 16 años de cárcel

Gendarmes juzgados por integrar red narco: piden hasta 16 años de cárcel

Denuncia en jardín de infantes: docentes se retiraron con custodia

Denuncia en jardín de infantes: docentes se retiraron con custodia

Grave denuncia en un jardín de infantes: separaron del cargo al portero acusado

Grave denuncia en un jardín de infantes: separaron del cargo al portero acusado

La Ciudad
Abuso sexual en un jardín de infantes: el portero sigue detenido y las clases, suspendidas
La ciudad

Abuso sexual en un jardín de infantes: el portero sigue detenido y las clases, suspendidas

Promesa a la Bandera: Rosario convoca a jóvenes y adultos que no la hicieron en la escuela

Promesa a la Bandera: Rosario convoca a jóvenes y adultos que no la hicieron en la escuela

Presupuesto Participativo: terminaron las obras de 2025 y arrancan las votadas este año

Presupuesto Participativo: terminaron las obras de 2025 y arrancan las votadas este año

Juegos Suramericanos: colocan 238 cámaras del Lince para vigilar predios deportivos

Juegos Suramericanos: colocan 238 cámaras del Lince para vigilar predios deportivos

Parque acuático: la Municipalidad presentó en la Justicia documentación
La Ciudad

Parque acuático: la Municipalidad presentó en la Justicia documentación

Denuncia en jardín de infantes: docentes se retiraron con custodia
Policiales

Denuncia en jardín de infantes: docentes se retiraron con custodia

El Consejo de la Magistratura suspendió al juez federal de Rosario Gastón Salmain
Politica

El Consejo de la Magistratura suspendió al juez federal de Rosario Gastón Salmain

Estancados en la paritaria, aceiteros y cerealeras se preparan para un cara a cara

Por Facundo Borrego
Economía

Estancados en la paritaria, aceiteros y cerealeras se preparan para un cara a cara

La Biblioteca Argentina rinde homenaje este domingo a Jorge Luis Borges
La Ciudad

La Biblioteca Argentina rinde homenaje este domingo a Jorge Luis Borges

El Papa conmemoró la muerte de Gaudí con una misa en la Sagrada Familia
Información General

El Papa conmemoró la muerte de Gaudí con una misa en la Sagrada Familia

La inflación en EEUU subió a su mayor nivel en tres años: 4,2 % anual
El Mundo

La inflación en EEUU subió a su mayor nivel en tres años: 4,2 % anual

Zona sur: 20 balazos para dejar mensaje a un preso ya mencionado en otros ataques
Policiales

Zona sur: 20 balazos para dejar mensaje a un preso ya mencionado en otros ataques

A un año de la condena a Cristina, la militancia se congregó frente a su casa
Política

A un año de la condena a Cristina, la militancia se congregó frente a su casa

Adorni y su esposa adhirieron al Régimen Simplificado de Ganancias
Política

Adorni y su esposa adhirieron al Régimen Simplificado de Ganancias

Operativo por un robo: se quedó dormido arriba del techo con una bicicleta
La Región

Operativo por un robo: se quedó dormido arriba del techo con una bicicleta

Pullaro: No definimos todavía si voy a ser candidato a gobernador
Política

Pullaro: "No definimos todavía si voy a ser candidato a gobernador"

Con apoyo del CFI, Santa Fe lanzó un fondo de garantías y crédito para la producción
Economía

Con apoyo del CFI, Santa Fe lanzó un fondo de garantías y crédito para la producción

En tres años, bajaron 36 % las muertes por siniestros viales en Rosario
La Ciudad

En tres años, bajaron 36 % las muertes por siniestros viales en Rosario

Donación de ropa en Rosario: organizan una jornada solidaria este sábado
La Ciudad

Donación de ropa en Rosario: organizan una jornada solidaria este sábado

Libros raros, clásicos y descatalogados: vuelve una feria imperdible en Rosario
Zoom

Libros raros, clásicos y descatalogados: vuelve una feria imperdible en Rosario

Robo millonario en la zona oeste: dos ladrones se llevaron dólares y pesos
Policiales

Robo millonario en la zona oeste: dos ladrones se llevaron dólares y pesos

Más detenidos en una causa por corrupción que ya tiene a tres policías demorados
Policiales

Más detenidos en una causa por corrupción que ya tiene a tres policías demorados

Echesortu: imputaron al ladrón que golpeó, manoseó y mordió a una joven empleada
Policiales

Echesortu: imputaron al ladrón que golpeó, manoseó y mordió a una joven empleada

Desapareció un hombre de Villa Constitución y la Justicia pide ayuda en la búsqueda
La Región

Desapareció un hombre de Villa Constitución y la Justicia pide ayuda en la búsqueda