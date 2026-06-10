La entrevista al Loco Bielsa que duró 38 segundos: respondió con muy pocas palabras y sin mirar a la cronista

Una periodista uruguaya lo abordó cuando llegó a México con el plantel de Uruguay para jugar el Mundial 2026. Cuál fue la actitud del técnico rosarino.

El Lobo Bielsa volvió a dar que hablar por una entrevista en la que devolvió respuestas casi monosilábicas.

Que Marcelo Bielsa es un personaje del fútbol no cabe ninguna duda. Aunque su figura divide aguas entre quienes lo admiran y quienes lo cuestionan, es un hecho que nada de lo que haga o diga pasa desapercibido. Ni para unos, ni para otros.

En estos días, el entrenador rosarino de la selección de Uruguay criticó severamente la organización del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Ya había cuestionado al primero de los países en la Copa América, hace dos años. Sus declaraciones recientes inundaron las redes e hicieron ruido a días del comienzo de la Copa del Mundo.

El plantel de Uruguay ya llegó a México, donde debutará en el Mundial ante Arabia Saudita y con la perspectiva de enfrentarse nada menos que a España o Argentina en 16avos de final, en caso de clasificarse en su grupo.

Al llegar a destino, una periodista uruguaya entrevistó al Loco Bielsa, quien dirigirá su tercer Mundial después de haber conducido a Argentina en Corea-Japón 2022 y a Chile en Sudáfrica 2010.

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Una entrevista de 38 segundos

Y la entrevista resultó desopilante, no por lo que dijo Bielsa sino por lo poco que dijo. Y por lo que duró: 38 segundos. Sus respuestas fueron casi monosilábicas y siempre mirando al suelo: en ningún momento el entrenador hizo contacto visual con la cronista que le hacía las preguntas.

Cuando la periodista quiso saber con qué expectativas llegaba al Mundial, Bielsa fue extremadamente lacónico: "Mucha ilusión", dijo. Luego le preguntó cómo fue la preparación, sobre todo teniendo en cuenta que el plantel uruguayo tiene varios lesionados, y otra vez fue contundente: "Sin inconvenientes".

La cronista insistió: "¿Cómo está Ronald Araujo?". Bielsa: "Normal". La periodista: "¿Pero sirvió el tratamiento que hizo en Madrid?". El técnico: "Veremos con el tiempo".

En la última parte, luego de un gran esfuerzo de la cronista por mantener una conversación con el técnico que se formó y fue campeón con Newell's, Bielsa respondió que tuvo "tiempo suficiente" para preparar el equipo. "¿Ya tiene un once en la cabeza?", le preguntó finalmente la entrevistadora. Y entonces sobrevino la respuesta más larga del rosarino: "Lo voy a definir en estos días".