Selección argentina: las razones de la citación de Marcos Senesi para reemplazar a Leo Balerdi

Lionel Scaloni pensaba en un futbolista que no sea zaguero. Pero Tagliafico puede no llegar al debut y Facu Medina o Licha Martínez tener que jugar de lateral

Marco Senesi, durante su último partido con la selección argentina, frente a Mauritania, en marzo pasado.

La espera por el reemplazante de Leonardo Balerdi se terminó. Marcos Senesi fue confirmado este jueves y se aguarda que en las próximas horas se sume a la delegación de la selección argentina . Reemplazará al exmarcador central de Boca, afuera de la lista de 26 para el Mundial 2026 por un desgarro en el sóleo derecho. Lionel Scaloni decidió la citación de otro zaguero , pese a que días atrás manifestó que podía citar a un futbolista para otro puesto.

Esta última idea se complicó por la dolencia en el sóleo de Nicolás Tagliafico , a causa de un golpe. Es que si el entrenador no lo tiene para el inicio del Mundial, deberá considerar a Facundo Medina o Lisandro Martínez de marcador izquierdo (a Valentín Barco lo piensa de volante), perdiéndolos como alternativas para la zaga. Y así se quedará solo con dos centrales diestros, Cuti Romero y Otamendi. Senesi le dará la alternativa de contar con un zaguero zurdo.

La baja de Balerdi demandó un análisis minucioso por parte de Scaloni sobre un sustituto conveniente. Si era un marcador central, teniendo en el plantel a Cuti Romero, Otamendi, Licha Martínez y Medina. O si citaba a un futbolista para otro puesto.

“En la posición de Balerdi podemos estar cubiertos. Veríamos en otras posiciones” , adelantó Scaloni en la conferencia previa al amistoso del martes frente a Islandia. En ese momento, pensaba en un jugador en otra posición. Perdía fuerza la chance de otro zaguero, entre los que incluso se llegó a mencionar a Ignacio Ovando, defensor de Central y uno de los citados para acompañar a la selección argentina.

>> Leer más: Lionel Scaloni tiene buenas noticias a pocos días del debut de la selección argentina

Debido al tiempo que le demanda a Leandro Paredes recuperarse del desgarro sufrido en Boca, se especuló en los últimos días con la designación del mediocampista central Guido Rodríguez, campeón del mundo en Qatar 2022.

Pero hubo un imprevisto. Tagliafico tuvo un golpe en el amistoso contra Honduras y está en duda para el debut.

Medina y Licha Martínez, para el lateral izquierdo

Medina y Licha Martínez pueden jugar en su lugar. Esta situación dejaría con menos opciones el armado de la zaga, con Cuti Romero, recuperado recientemente de una lesión de rodilla, Otamendi y Licha o Medina.

Por eso, Scaloni optó por convocar a Senesi. Tampoco sorprende. Era uno de los jugadores que causó cierta sorpresa que no haya quedado en la lista definitiva, luego de jugar en gran nivel en Bournemouth y contratado el miércoles pasado por Totthenham Hotspur.

>> Leer más: México inauguró su Mundial 2026 en el mítico estadio Azteca: hubo homenajes a Pelé y Maradona

Senesi juega de segundo marcador central. Fue uno de los mejores zagueros en la última temporada de la Premier League.

En la selección mayor jugó poco. Apenas en 3 amistosos. Debutó contra Estonia (5-0) en 2022 y luego jugó ante Venezuela (1-0) en 2025. La última vez fue en la victoria sobre Mauritania (2-1) en marzo pasado.

Por las dudas, entrenaba por su cuenta, incluso durante sus vacaciones en Ibiza y Miami. Valió la pena el esfuerzo.