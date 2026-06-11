Cartelera económica: el sector ganadero se reúne en Rosario

Este jueves 11 de junio se realizará en Rosario el XIII Congreso Ganadero, un encuentro clave para analizar la situación actual del sector y brindar herramientas a productores. La jornada pondrá el foco en mejorar la eficiencia productiva y aumentar los kilos por animal. El Ing. Agr. Tomás Layús presidente de la Sociedad Rural de Rosario, destacó que el evento buscará “ mostrar dónde está parada hoy la ganadería ”, con un diagnóstico realista que contemple tanto las oportunidades como las dificultades actuales. Según explicó, el escenario presenta “luces verdes, amarillas y algunas rojas”, lo que obliga a analizar en profundidad cada sistema productivo. El congreso tendrá formato de jornada completa y reunirá a especialistas y referentes del sector, con el objetivo de acercar información técnica y estratégica a los productores. Uno de los ejes centrales será la necesidad de mejorar la eficiencia tranqueras adentro. Entre los temas que se abordarán se destacan el aporte de la genética, la sanidad animal clave para evitar pérdidas productivas y el aprovechamiento de recursos forrajeros en un año que se perfila como húmedo. También se hará foco en el manejo, el seguimiento y el uso de datos como herramientas fundamentales para mejorar los resultados. Inscripción aquí .

La Fundación Acindar, junto a Faro Digital y ArcelorMittal Acindar, abre la convocatoria para la novena edición de la Hackatón ArcelorMittal Acindar, una competencia de innovación dirigida a estudiantes de los últimos años de escuela secundaria y técnica de todo el país. El evento se realizará del 25 al 28 de agosto en formato virtual, aunque el primer día tendrá una instancia presencial en Villa Constitución, Santa Fe. La propuesta convoca a equipos de entre tres y cinco estudiantes —acompañados por al menos un docente— a trabajar durante cuatro jornadas de dos horas y media para idear soluciones a problemas concretos. Los ejes temáticos de esta edición son salud y cuidados, ambiente, educación, e inclusión y diversidad. La dinámica se basa en la metodología Design Sprint, ampliamente utilizada en el mundo tecnológico para desarrollar soluciones centradas en las personas en tiempos acotados. El recorrido propone que los equipos comprendan un problema el primer día, definan oportunidades el segundo, generen ideas el tercero y diseñen su propuesta el cuarto. No se requiere experiencia previa en programación ni en tecnología: la organización subraya que lo que cuenta es la creatividad y las ganas de pensar diferente. Quienes superen la etapa inicial acceden a un proceso de desarrollo que se extiende hasta noviembre. Los 20 equipos semifinalistas participarán en octubre de talleres de prototipado con profesionales del diseño e innovación. Los cinco finalistas recibirán además mentorías especializadas para afinar la comunicación de su propuesta, con miras al evento final del 4 y 5 de noviembre, donde presentarán sus proyectos ante un jurado de especialistas en un pitch de cinco minutos. El equipo ganador recibirá una computadora para cada uno de sus integrantes y para su docente acompañante. Los otros cuatro finalistas también obtendrán un premio sorpresa individual. Las inscripciones están abiertas hasta el 16 de agosto . Hay una charla informativa este 11 de junio, de 18 a 19 horas, por Zoom, abierta a quienes quieran conocer los detalles del programa antes de postularse. Más información en hackatonacindar.com.

La Universidad de Buenos Aires (UBA) informó que ya se encuentra abierta la inscripción a la diplomatura de posgrado en inteligencia artificial aplicada a la gestión de organizaciones. La propuesta académica busca formar profesionales capaces de comprender, aplicar y gestionar herramientas de inteligencia artificial en un contexto en el que la IA se consolida como un nuevo estándar de competitividad en el mundo laboral. La diplomatura cuenta con una carga horaria de 120 horas y se estructura sobre tres grandes pilares. El primero es la IA tradicional, vinculada al uso de modelos predictivos basados en datos para la toma de decisiones. El segundo es la IA generativa, tecnología que marcó un punto de inflexión en la relación entre las personas, el conocimiento y el trabajo, al funcionar como un potenciador cognitivo capaz de ampliar las capacidades profesionales para crear, analizar, sintetizar y transformar texto, imagen, video, audio, código y otros contenidos digitales. Este enfoque abre nuevas posibilidades para la productividad, la innovación y la toma de decisiones en las organizaciones. El tercero es la IA agéntica, enfocada en el desarrollo de sistemas autónomos capaces de interpretar objetivos, planificar acciones, utilizar herramientas digitales y ejecutar tareas complejas en entornos organizacionales, ampliando las posibilidades de automatización, asistencia y rediseño de procesos. Comienza el 20 de agosto. Aquí para más información .

Innovación, negocios y economía disruptiva

El Foro de Reflexión invita a participar del webinar “Innovación, negocios y economía disruptiva en un mundo de incertidumbre global” que realizará el próximo sábado 13 de junio, a las 15. El encuentro -que cuenta con el apoyo de la Red Iberoamerciana de Reflexión- estará a cargo de de Joäo Pedro Pereira, socio de la consultora portuguesa Total Bold Consulting y presidente ejecutivo de Porcham (Cámara de comercio e Inudstria Sino-Portuguesa), además de miembro de la Junta Directiva del Centro de Cooperación Internacional para la Inversión y el Comercio Sino-Portugués. Más información en www.forodereflexion.com.ar, e-mail: [email protected].

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Rosario se suma a la nueva edición de +Agro +Futuro

Bayer anunció el lanzamiento de la tercera edición de +Agro +Futuro, el programa de formación orientado a acercar a jóvenes de entre 17 y 30 años al mundo de la innovación y las nuevas tecnologías aplicadas al agro. La iniciativa, impulsada junto al Programa de Agronegocios y Alimentos de la Facultad de Agronomía de la UBA (Fauba), el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y Fundación Compromiso, busca generar nuevas oportunidades de capacitación y empleo vinculadas a uno de los sectores más dinámicos de la economía argentina. En esta nueva edición, el programa ampliará su alcance territorial y aumentará la cantidad de participantes, que pasará de 75 a 100 jóvenes. Además, incorporará nuevas localidades, entre ellas Rosario, junto a Junín y Salto, que se sumarán a Pergamino, Rojas y Río Cuarto. La propuesta apunta a reducir brechas de conocimiento en áreas vinculadas a tecnología agropecuaria, digitalización, maquinaria agrícola e innovación aplicada al agro, al tiempo que busca fortalecer el arraigo y el desarrollo territorial en comunidades rurales y urbanas. La capacitación contempla dos meses de formación virtual y presencial sobre sistemas productivos, sustentabilidad, innovación, alfabetización digital y maquinaria agrícola. También incluye talleres de preparación para el mundo laboral y emprendedor, visitas a plantas y estaciones experimentales de Bayer y encuentros con especialistas, productores y referentes del ecosistema tecnológico agropecuario. Además, el programa profundizará las experiencias de pasantías y vinculación laboral junto a Bayer y organizaciones asociadas.

Encuentro Federal por la Soberanía

La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario será sede el próximo 20 de junio del 4° Encuentro Federal por la Soberanía, una actividad que reunirá referentes sociales, sindicales, académicos, productivos y culturales comprometidos con la defensa de los intereses nacionales. La jornada se desplegará en la ciudad en el marco de una iniciativa que desde hace cuatro años promueve el debate y la construcción de propuestas para una Argentina justa, libre y soberana. En esta oportunidad, bajo la consigna “¡Seamos libres de toda dominación extranjera!”, el encuentro busca poner en común diagnósticos, experiencias y propuestas sobre los principales desafíos que enfrenta el país en materia de soberanía política, económica, territorial, energética, alimentaria, científica, tecnológica y cultural. El 4º Encuentro Federal por la Soberanía continuará una experiencia que ya tuvo ediciones en Rosario y Paraná, convocando a cientos de organizaciones y miles de participantes de distintas provincias. En sus anteriores encuentros se abordaron temas como la defensa del río Paraná, la marina mercante nacional, la industria naval, la soberanía energética, la educación pública, el ambiente, el trabajo y la integración federal del país. Para esta nueva edición, los organizadores anticipan la realización de numerosos paneles, talleres y espacios de debate destinados a elaborar propuestas concretas frente a los desafíos que atraviesa la Argentina actual, con especial atención a la defensa de los recursos estratégicos y la construcción de un proyecto nacional de desarrollo soberano. El 4° Encuentro Federal por la Soberanía dará inicio, a las 9, del 20 de junio y se desarrollará a lo largo de la toda esa jornada en la Facultad de Ciencias Médicas.

Rosario tendrá certificación para líderes en inteligencia artificial

El Polo Tecnológico Rosario (PTR) presentó la primera certificación internacional de Chief AI Officer (CAIO) de la Argentina, una propuesta de formación orientada a preparar profesionales capaces de liderar, gobernar y gestionar procesos vinculados a la inteligencia artificial dentro de empresas y organismos públicos. La iniciativa fue desarrollada en alianza con Copenhagen Compliance, firma especializada de Dinamarca, y el Institute of Information Security, en un contexto de acelerada expansión de la inteligencia artificial y creciente demanda de perfiles capaces de conducir su implementación desde una mirada estratégica, regulatoria y de gestión del riesgo. El programa apunta a directivos, líderes de innovación, profesionales de tecnología, especialistas en compliance y legales, además de funcionarios y referentes del sector público que necesiten incorporar herramientas vinculadas a la gobernanza de IA. Desde el Polo Tecnológico Rosario señalaron que la aparición de nuevas regulaciones internacionales y la rápida adopción de herramientas de inteligencia artificial generaron la necesidad de formar cuadros ejecutivos preparados para gestionar impactos, riesgos y procesos de transformación organizacional asociados a estas tecnologías. La certificación tendrá un enfoque intensivo y práctico, con la aplicación de más de 25 herramientas de gestión orientadas a la implementación de inteligencia artificial en escenarios reales de negocio y administración. La formación contará con la participación de especialistas internacionales y referentes académicos vinculados al desarrollo tecnológico y regulatorio de IA. Entre ellos se destacan el profesor Kersi Porbunderwalla, de Copenhagen Compliance, y Hernán Huwyler, profesor del IE Law School y miembro del Applied AI Lab de Capgemini. La capacitación se dictará entre el 5 y el 7 de agosto de 2026 en modalidad online y forma parte de la estrategia del Polo Tecnológico Rosario para posicionar a la ciudad dentro de la agenda regional de innovación y economía del conocimiento. Además, la entidad ofrecerá beneficios especiales para facilitar el acceso al programa. Habrá descuentos para grupos y empresas socias del Polo, becas parciales por mérito académico o profesional y beneficios para quienes opten por cursar íntegramente en modalidad virtual.