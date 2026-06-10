Además de Salcedo, otro defensor finalmente se irá de Newell's en el actual mercado

Después de varias idas y vueltas, un zaguero dejará de ser jugador del club tras llegar a un acuerdo económico con la institución

Más allá que se siguen buscando alternativas y refuerzos para Frank Kudelka , por el momento, Newell's solamente se desprendió de futbolistas que poco a poco van desarmando un plantel que necesitaba una renovación después de un torneo Apertura que no fue bueno.

Sin dudas, la línea defensiva fue la que más se vio resentida por estas horas, ya que a las salidas de Gabriel Risso Patrón y Saúl Salcedo en las últimas horas se suma la confirmación de Fabián Noguera, quien dejará la Lepra en este receso.

A pesar que continúa trabajando con el plantel de primera división, y después de muchas idas y vueltas con negociaciones en el medio, Noguera llegó a un acuerdo con la dirigencia leprosa para cerrar su ciclo con la institución del Parque Independencia.

El breve paso de Noguera por Newell's

El exdefensor de Estudiantes La Plata había llegado del Abha Club de Arabia Saudita para incorporarse a Newell's a mitad de 2025 y, durante el segundo semestre de ese año, jugó apenas seis partidos (cuatro del torneo Clausura y dos de la Copa Argentina, todos de titular).

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Después de haber sido apartado del plantel en el arranque de este 2026 por diferencias con la actual dirigencia, el jugador volvió de la mano de Kudelka y jugó un par de partidos en el último campeonato, pero su rendimiento no terminó de convencer al cuerpo técnico para extender el vínculo.

Noguera tenía contrato con la Lepra hasta junio de este año, pero una deuda que arrastraba el futbolista no le permitía llegar a la rescisión de contrato, algo que se logró en los últimos días.

La reserva de Newell's se juega todo ante Boca en Bella Vista

El equipo de Lucas Bernardi enfrentará al Xeneize, puntero del grupo B con 36 puntos, desde las 15 horas. Finalmente, el partido que se iba a jugar en el Coloso del Parque se trasladó al complejo Jorge Bernardo Griffa debido a las lluvias de las últimas horas.

La Lepra debe ganar si quiere volver a estar entre los cuatro clasificados, ya que con 30 puntos está a uno de Defensa y Justicia, quien es el último que está ingresando en la zona de clasificación, pero que ostenta una mayor diferencia de gol. A la primera parte del torneo le queda, tras el partido con Boca, el cierre de la primera fase ante Ferro Carril Oeste la próxima semana en condición de visitante.