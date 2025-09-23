Empleados de Newell's harán un paro en protesta por atraso en el pago de sueldos

La medida de fuerza se realizará este miércoles. Desde Utedyc denunciaron que los trabajadores aún no cobraron agosto y que "no hay respuestas claras" de la dirigencia

Los empleados de Newell’s Old Boys atraviesan días muy difíciles debido a los problemas financieros del club que llevaron a un importante atraso en el pago de sueldos. Así lo denunció este martes Diego Marcón, abogado de la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (Utedyc), quien advirtió que los trabajadores “aún no cobraron el salario de agosto”.

“Ayer se realizó una a samblea con los delegados del club a los fines de tratar este problemas, y se ha resuelto realizar u n paro total de actividades para mañana miércoles. Se cumplirá en principio entre las 12 y 16. También nos vamos a movilizar para exponer toda esta situación ”, señaló Marcón.

En declaraciones a LT8 , el asesor legal de Utedyc sostuvo que hasta el momento de parte de las autoridades del Newell’s “se recibieron promesas vacías, ponen fechas inciertas para el pago, dicen que será la semana que viene; patean la pelota para adelante y no obtenemos certezas. Antes de resolver esta medida de fuerza, se han enviado notas ya sea de trabajadores, como de parte de la entidad sindical. Hemos tomado contacto directo con algunos directivos, pero lamentablemente no obtuvimos respuestas claras de nadie”.

“Los interlocutores que tenemos delante no nos garantizan fecha de pago. Newell’s tiene 200 empleados aproximadamente en planta permanente en sectores como maestranza, administración y servicios. No cobraron nada del sueldo de agosto. A mediados de julio atravesamos una situación parecida a ésta, pero por lo menos había pagos parciales y había una perspectiva un poco más clara. Hoy hay un silencio absoluto de la dirigencia y no hay nada en concreto para llevar un poco de tranquilidad a los trabajadores y sus familias”, subrayó Marcón.

El representante de Utedyc señaló que el sueldo promedio que se pagan en Newell’s “es de un millón 200 mil pesos". Amplió: "La situación en el club es compleja. Entendemos la realidad de las instituciones, la situación del país es muy difícil, pero nunca hubo un atraso como el que se da hoy. Antes, por lo menos, teníamos alguna perspectiva de certeza a corto plazo. Hoy ni siquiera eso tenemos, no se puede garantizar el pago de sueldos. Por eso es la medida de protesta. Si no se paga algo, se van a juntar los dos sueldos”.

“El paro de mañana será de 12 a 16, y si no hay respuestas de las autoridades la idea es agravar las medidas de protesta hasta el día del partido que es el martes próximo e imponer unas tareas básicas que pondrían en duda la realización del partido”, finalizó.

