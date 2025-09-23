La Capital | Información General | joven

Un joven apareció en su propio funeral en Tucumán: "¡Estoy vivo!"

La familia lo había despedido tras reconocer erróneamente un cuerpo atropellado. El joven llegó a su hogar en plena ceremonia

23 de septiembre 2025 · 10:37hs
El joven se lanzó debajo de un camión en la ruta de Tucumán

En Villa Carmela, San Miguel de Tucumán, se vivió una situación insólita: un joven irrumpió en su propio funeral al grito de “¡Estoy vivo!”. El hecho ocurrió por un error de identificación de un cuerpo que, hasta el momento, continúa sin ser reconocido.

Todo comenzó en la noche del jueves, cuando un joven murió tras ser atropellado por un camión. Minutos después, una madre reconoció el cuerpo y, en medio de la confusión, lo identificó erróneamente como el de su hijo.

Fue así como la familia organizó el velorio. Sin embargo, en plena ceremonia, el verdadero joven apareció en el lugar sano y salvo. Mientras tanto, el cuerpo del fallecido aún permanece sin identificar.

La identificación del cuerpo

Según relatan medios tucumanos, el episodio comenzó en la madrugada del jueves, en las inmediaciones del Puente Negro, sobre la ruta que conecta con Alderetes. Allí, un joven se arrojó bajo un camión y perdió la vida. Aunque las primeras pericias apuntaban a un posible suicidio, el fiscal de la causa, Carlos Sale, lo caratuló como homicidio culposo.

Inmediatamente intervino la comisaría judicial que pusieron en conocimiento de la situación a las autoridades judiciales. De esta manera, se aplicó el protocolo de identificación del conductor y de la víctima.

Horas más tarde, una mujer se presentó en la comisaría y reconoció el cuerpo como el de su hijo de 22 años. Según relató, el fallecido llevaba ropa similar y presentaba características físicas coincidentes.

Fue así como, sin realizar exámenes de ADN ni otras pruebas, la policía local entregó el cuerpo a la familia.

El confuso funeral

Con el dolor de la supuesta pérdida, la familia organizó el velorio en su casa. Ahora bien, en medio de la ceremonia, el supuesto fallecido llegó a su hogar y gritó: “¡Estoy vivo!”.

El fiscal confirmó luego que el joven había pasado varios días en Alderetes, alejado de su hogar y consumiendo drogas, por lo que desconocía la situación que se vivía en su casa. Mientras tanto, el cuerpo hallado en la ruta continúa sin ser identificado.

“Queremos aclarar que la policía de Tucumán ha trabajado con total seriedad, como lo hace con todos los casos. Si bien es cierto que se ha presentado la señora, se ha documentado mediante de reconocimiento del cadáver y de su entrega, la policía de Tucuman ha trabajado con total seriedad ante la situación”, detalló para un medio local Juan Pablo Gómez, comisario de alderetes.

“El muchacho estaba desaparecido hacía varios días. Fue así como su madre se hizo presente en la comisaría”, agregó el comisario.

