La Capital | Ovación | Darío Benedetto

Darío Benedetto, el goleador que vino a Newell's para meterla y se olvidó de cómo hacerlo

El delantero de Newell's marcó un gol por última vez el 5 de febrero de 2024. Desde entonces participó en 36 partidos y nunca más convirtió

23 de septiembre 2025 · 14:40hs
Darío Benedetto lleva bastante más de un año sin convertir goles. 

Darío Benedetto lleva bastante más de un año sin convertir goles. 

Los goleadores viven del gol. Convertir es el motivo de su existencia y su verdadera razón para ser futbolistas. Si la mandan al fondo del arco, son felices y hacen felices a sus equipos. Si no lo consiguen, su condición de tales entra en crisis. Y si no hay que preguntárselo a Darío Benedetto.

El delantero ex-Boca llegó a Newell's en julio. Vino por un expreso pedido de Cristian Fabbiani y con un objetivo claro: meterla. El equipo venía de un primer semestre mediocre y si algo lo distinguía era precisamente que sus delanteros no hacían goles.

Benedetto no venía mejor. Había llegado a Olimpia en febrero y cuando se fue, menos de cinco meses después, no había marcado ningún gol. El equipo paraguayo lo contrató por su condición de goleador, pero él falló.

Leer más: Newell's se metió en el tobogán, cometió todos los errores, fue goleado y Fabbiani no se mueve

Vino a Newell's con la misión de meterla

Sus comienzos en Newell's no fueron mejores. Pocos días después de su incorporación, el equipo jugó un amistoso contra Mazatlán en México y Benedetto se fue lesionado cuando apenas se habían jugado unos 30 minutos.

Esa lesión -un desgarro en el aductor- se resintió semanas después y recién pudo jugar un tiempo contra Defensa y Justicia, en la quinta fecha del torneo Clausura.

El lunes, Benedetto pudo haber dejado atrás su racha negativa: pateó un penal, pero desperdició la oportunidad El lunes, Benedetto pudo haber dejado atrás su racha negativa: pateó un penal, pero desperdició la oportunidad

Volvió a hacerlo contra Central y, como en Florencio Varela, dejó la cancha sin marcar ningún gol. Tampoco lo hizo ante Barracas ni en su primer partido como titular, ante Belgrano, por la Copa Argentina. La sequía se estiró un partido más este lunes, otra vez contra Belgrano, pero ahora por el torneo Clausura.

Leer más: El Ogro Fabbiani resiste en Newell's un ciclo que tambalea y se topó con otra piedra en el camino

Una racha nefasta para un goleador

Como goleador, Benedetto atraviesa una racha con pocos precedentes. La última vez que logró convertir fue el 5 de febrero de 2024. En esa época todavía jugaba en Boca (su segunda etapa en el club xeneize) y le marcó a Tigre. Desde entonces participó en 36 encuentros jugando en cuatro equipos (Boca, Querétaro, Olimpia y Newell's) y de todos se fue sin poder festejar un tanto propio.

El lunes pudo haber dejado atrás esa racha negativa, pero desperdició la oportunidad: Newell's tuvo un penal, fue a patearlo él y lo hizo tan mal que el arquero de Belgrano, Thiago Cardozo, se lo atajó casi sin esforzarse. Benedetto engrosó así otra estadística negra de su carrera, que son los penales malogrados.

Leer más: El presidente de Newell's, Ignacio Astore, quiere adelantar las elecciones

En los últimos partidos el delantero mostró una evolución física, ya que al menos no tuvo más los problemas musculares que le impidieron jugar muchos partidos en Olimpia durante el primer semestre y retrasaron su titularidad en Newell's en el segundo. Sus problemas con el gol, en cambio, siguen intactos y ni siquiera la posibilidad de marcar de penal le permitieron sonréir y dar vuelta la página. Lo paga Benedetto y por supuesto que también lo paga Newell's.

Noticias relacionadas
Marcelo Gallardo, DT de River, y Ariel Holan, entrenador de Rosario Central.

El motivo por el que Central hará fuerza por River ante Palmeiras en la Libertadores

Las últimas elecciones de Newells, que ganó Nacho Astore, se realizaron el 19 de septiembre de 2021.

Ignacio Astore hizo un planteo formal para adelantar las elecciones en Newell's

Ciro Armoa remata ante la marca del defensor de River y marca el tanto del empate para el Canalla.

La reserva de Central le puso muchas ganas y rescató un gran punto frente a River

Alfonso Costamagna, finalista; Javier González, director del torneo de tenis, e Ignacio Novo, flamante campeón.

Tenis: Ignacio Novo se quedó con el premio mayor en el Pro Tour de Alcorta

Ver comentarios

Las más leídas

Un progreso para aplaudir en el estadio Julio César Villagra de Belgrano

Un progreso para aplaudir en el estadio Julio César Villagra de Belgrano

Newells se metió en el tobogán y cometió todos los errores, pero Fabbiani sigue

Newell's se metió en el tobogán y cometió todos los errores, pero Fabbiani sigue

La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar

La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar

Lo detuvieron por secuestrar y violar a su expareja en la autopista Rosario-Córdoba

Lo detuvieron por secuestrar y violar a su expareja en la autopista Rosario-Córdoba

Lo último

Ajedrez: Faustino Oro hizo historia y está cerca de cumplir otra hazaña mundial

Ajedrez: Faustino Oro hizo historia y está cerca de cumplir otra hazaña mundial

Imputarán este miércoles a tres taxistas por intento de homicidio de un pasajero

Imputarán este miércoles a tres taxistas por intento de homicidio de un pasajero

Un alumno irá a juicio por crear con IA fotos eróticas de sus compañeras

Un alumno irá a juicio por crear con IA fotos eróticas de sus compañeras

Suicidio adolescente: crece la preocupación en Rosario y refuerzan la prevención

Es la primera causa de muerte entre mujeres de 10 a 19 años. La crisis en salud mental se profundiza. Cuáles son las señales de alarma
Suicidio adolescente: crece la preocupación en Rosario y refuerzan la prevención

Por Florencia O’Keeffe

Imputarán este miércoles a tres taxistas por intento de homicidio de un pasajero
Policiales

Imputarán este miércoles a tres taxistas por intento de homicidio de un pasajero

La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar
La Ciudad

La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar

Un dron permitió atrapar a una pareja acusada de varios robos en zona sur
Policiales

Un dron permitió atrapar a una pareja acusada de varios robos en zona sur

Asociación ilícita y usura: nuevo imputado en la causa de la banda de Yalil Azum
Policiales

Asociación ilícita y usura: nuevo imputado en la causa de la banda de Yalil Azum

Provincias Unidas lanza su propuesta para los comicios de octubre
Política

Provincias Unidas lanza su propuesta para los comicios de octubre

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un progreso para aplaudir en el estadio Julio César Villagra de Belgrano

Un progreso para aplaudir en el estadio Julio César Villagra de Belgrano

Newells se metió en el tobogán y cometió todos los errores, pero Fabbiani sigue

Newell's se metió en el tobogán y cometió todos los errores, pero Fabbiani sigue

La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar

La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar

Lo detuvieron por secuestrar y violar a su expareja en la autopista Rosario-Córdoba

Lo detuvieron por secuestrar y violar a su expareja en la autopista Rosario-Córdoba

Noche negra: Newells perdió 3 a 0 con Belgrano, erró un penal y terminó con uno menos

Noche negra: Newell's perdió 3 a 0 con Belgrano, erró un penal y terminó con uno menos

Ovación
El motivo por el que Central hará fuerza por River ante Palmeiras en la Libertadores
Ovación

El motivo por el que Central hará fuerza por River ante Palmeiras en la Libertadores

El motivo por el que Central hará fuerza por River ante Palmeiras en la Libertadores

El motivo por el que Central hará fuerza por River ante Palmeiras en la Libertadores

Ignacio Astore hizo un planteo formal para adelantar las elecciones en Newells

Ignacio Astore hizo un planteo formal para adelantar las elecciones en Newell's

La reserva de Central le puso muchas ganas y rescató un gran punto frente a River

La reserva de Central le puso muchas ganas y rescató un gran punto frente a River

Policiales
Imputarán este miércoles a tres taxistas por intento de homicidio de un pasajero
Policiales

Imputarán este miércoles a tres taxistas por intento de homicidio de un pasajero

Asociación ilícita y usura: nuevo imputado en la causa de la banda de Yalil Azum

Asociación ilícita y usura: nuevo imputado en la causa de la banda de Yalil Azum

Un dron permitió atrapar a una pareja acusada de varios robos en zona sur

Un dron permitió atrapar a una pareja acusada de varios robos en zona sur

Convocatoria abierta en la Policía de Santa Fe: requisitos y cómo anotarse a la carrera

Convocatoria abierta en la Policía de Santa Fe: requisitos y cómo anotarse a la carrera

La Ciudad
Suicidio adolescente: crece la preocupación en Rosario y refuerzan la prevención

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Suicidio adolescente: crece la preocupación en Rosario y refuerzan la prevención

La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar

La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar

Discapacidad: reclamo ante la Defensoría del Pueblo y anuncio de marcha federal

Discapacidad: reclamo ante la Defensoría del Pueblo y anuncio de marcha federal

Un comedor de Tablada fue allanado por error: Les pedí que no rompan nada

Un comedor de Tablada fue allanado por error: "Les pedí que no rompan nada"

La OMS rechaza la vinculación del paracetamol con el autismo
Salud

La OMS rechaza la vinculación del paracetamol con el autismo

De qué se trata la trata: la campaña rosarina contra la explotación de personas
La Ciudad

"De qué se trata la trata": la campaña rosarina contra la explotación de personas

Lo detuvieron por secuestrar y violar a su expareja en la autopista Rosario-Córdoba
Policiales

Lo detuvieron por secuestrar y violar a su expareja en la autopista Rosario-Córdoba

Casi 200 camioneros dieron positivo en alcoholemia en rutas de Santa Fe
La Región

Casi 200 camioneros dieron positivo en alcoholemia en rutas de Santa Fe

Detienen a un falso policía cuando viajaba en moto por avenida Circunvalación
POLICIALES

Detienen a un falso policía cuando viajaba en moto por avenida Circunvalación

Cheques rechazados y un galpón vacío: la estafa a dos comerciantes rosarinos
La Ciudad

Cheques rechazados y un galpón vacío: la estafa a dos comerciantes rosarinos

Rosario impulsa que los clubes sean aliados clave para prevenir la ludopatía
La Ciudad

Rosario impulsa que los clubes sean aliados clave para prevenir la ludopatía

Imputarán al taxista por tentativa de homicidio doloso y buscan a otros dos

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Imputarán al taxista por tentativa de homicidio doloso y buscan a otros dos

El tiempo en Rosario: un martes con vientos suaves y otra tarde agradable
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un martes con vientos suaves y otra tarde agradable

Condenado a trece años de cárcel por haber asesinado a un vecino
POLICIALES

Condenado a trece años de cárcel por haber asesinado a un vecino

Solamente Cocoliso González estuvo a la altura de lo que se jugaba Newells

Por Gustavo Conti
Ovaciòn

Solamente Cocoliso González estuvo a la altura de lo que se jugaba Newell's

Central: un nuevo parte médico y otro futbolista que deberá ir al quirófano

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central: un nuevo parte médico y otro futbolista que deberá ir al quirófano

Lanzaron el Plan Estratégico para consolidar a Rosario como destino turístico
La Ciudad

Lanzaron el Plan Estratégico para "consolidar a Rosario como destino turístico"

En Rosario cuesta llegar al altar: menos casamientos y cada vez más tarde
La Ciudad

En Rosario cuesta llegar al altar: menos casamientos y cada vez más tarde

Detuvieron a un taxista por el intento de homicidio de un pasajero golpeado
La Ciudad

Detuvieron a un taxista por el intento de homicidio de un pasajero golpeado

El dólar oficial bajó 75 pesos luego del anuncio de la quita de retenciones al campo
Economía

El dólar oficial bajó 75 pesos luego del anuncio de la quita de retenciones al campo

Transporte interurbano: cuánto cuesta el pasaje a Rosario en la línea Expreso
La Región

Transporte interurbano: cuánto cuesta el pasaje a Rosario en la línea Expreso

Italia tuvo marchas y huelgas en solidaridad con Gaza, y también disturbios
El Mundo

Italia tuvo marchas y huelgas en solidaridad con Gaza, y también disturbios

Finalmente Francia también reconoció al Estado de Palestina
El Mundo

Finalmente Francia también reconoció al Estado de Palestina

Donald Trump señala al paracetamol como responsable del autismo
Salud

Donald Trump señala al paracetamol como responsable del autismo