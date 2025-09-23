La Capital | La Ciudad | Choque

Choque en el microcentro: 4 años de inhabilitación por conducir alcoholizado

El siniestro sucedió el sábado en calle Rioja. El infractor impactó a un auto que estaba estacionado y a otro que estaba detenido. Tenía 1,95 gramos de alcohol por litro de sangre.

23 de septiembre 2025 · 12:04hs
Choque en el microcentro. El conductor del auto dio positivo de alcoholemia y este martes se conoció la sanción de inhabilitación

Foto: Secretaría de Control de la Municipalidad.

Choque en el microcentro. El conductor del auto dio positivo de alcoholemia y este martes se conoció la sanción de inhabilitación

El automovilista que protagonizó el sábado pasado un choque en pleno microcentro de Rosario en estado de ebriedad fue sancionado con cuatro años de inhabilitación para conducir. Así lo dispuso el Juzgado de Faltas que intervino en el caso y ahora la Municipalidad puso en vigencia esa sanción.

El hecho ocurrió en calle Rioja, donde el conductor chocó primero a un vehículo estacionado entre Maipú y San Martín y, en la cuadra siguiente, impactó contra otro auto detenido. Acto seguido intentó darse a la fuga, pero fue interceptado en la esquina de Rioja y Sarmiento por un patrullero policial que advirtió la situación y le bloqueó el paso. Afortunadamente, no hubo personas lesionadas.

Agentes municipales de Tránsito le practicaron el test de alcoholemia, que arrojó 1,95 gramos de alcohol por litro de sangre. En Rosario, donde rige tolerancia cero al alcohol al volante, la infracción reviste la máxima gravedad. El vehículo fue caucionado y se dio intervención inmediata al Tribunal de Faltas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/HerreraDiegoM/status/1969463809388486760?t=FUq0IzdMpNsgGHIFAkYGIA&s=19&partner=&hide_thread=false

Tras la instrucción del caso, el Juzgado de Faltas resolvió la sanción de cuatro años de inhabilitación para conducir, además de las sanciones accesorias previstas en la normativa. Según indicaron desde el municipio, se trata de una de las penas más severas contempladas, que busca marcar un precedente frente a conductas altamente riesgosas para la seguridad vial.

>> Leer más: Choque en zona sur: el conductor de la camioneta tenía 1,57 de alcohol en sangre

“El juzgado interviniente definió una condena para este infractor de cuatro años de inhabilitación para conducir marcando la gravedad de esta conducta, más un taller de concientización en materia de seguridad vial que dicta la Dirección General de Tránsito y una sanción pecuniaria que supera el millón y medio de pesos. Dentro de esa escala de sanciones que tienen que ver con la alcoholemia, estamos en el grado cuarto de alcohol en sangre, que es la pena más severa, donde se supera el 1,5 gramos por litro”, expresó Gastón Laville, administrador general del Tribunal de Faltas de Rosario.

Noticias relacionadas
El choque ocurrió frente a una distribuidora mayorista.

Tras varios días internado, murió un hombre que había chocado contra una columna

Las víctimas del choque viajaban a bordo de un Fiat Duna.

Un nene de 4 años falleció por un choque en la autopista Rosario-Santa Fe

El Ford Fiesta quedó destrozado por el choque.

Chocó contra la estación de bicicletas públicas de Salta y bulevar Oroño

El choque ocurrió frente a una distribuidora mayorista.

Choque fatal en el sur de Rosario: murió una mujer y un hombre está grave

Ver comentarios

Las más leídas

Cheques rechazados y un galpón vacío: la estafa a dos comerciantes rosarinos

Cheques rechazados y un galpón vacío: la estafa a dos comerciantes rosarinos

Newells se metió en el tobogán y cometió todos los errores, pero Fabbiani sigue

Newell's se metió en el tobogán y cometió todos los errores, pero Fabbiani sigue

Un progreso para aplaudir en el estadio Julio César Villagra de Belgrano

Un progreso para aplaudir en el estadio Julio César Villagra de Belgrano

Central: un nuevo parte médico y otro futbolista que deberá ir al quirófano

Central: un nuevo parte médico y otro futbolista que deberá ir al quirófano

Lo último

Los ministros de la Corte Suprema juraron la nueva constitución de Santa Fe

Los ministros de la Corte Suprema juraron la nueva constitución de Santa Fe

Convocatoria abierta en la Policía de Santa Fe: requisitos y cómo anotarse a la carrera

Convocatoria abierta en la Policía de Santa Fe: requisitos y cómo anotarse a la carrera

Qué hacer si se te moja el celular

Qué hacer si se te moja el celular

Aeropuerto de Rosario: reuniones clave para nuevos destinos, con Madrid en la mira

El gobierno de Santa Fe empuña la nueva pista que está reacondicionando para cerrar acuerdos con aerolíneas y tener más rutas. Europa, el sueño que está cerca.

Aeropuerto de Rosario: reuniones clave para nuevos destinos, con Madrid en la mira
Crimen emitido por videollamada a la cárcel: condenaron al asesino de Alejo Bravo
Policiales

Crimen emitido por videollamada a la cárcel: condenaron al asesino de Alejo Bravo

Choque en el microcentro: 4 años de inhabilitación por conducir alcoholizado
LA CIUDAD

Choque en el microcentro: 4 años de inhabilitación por conducir alcoholizado

Se entregó otro taxista buscado por el intento de homicidio de un pasajero golpeado
Policiales

Se entregó otro taxista buscado por el intento de homicidio de un pasajero golpeado

Otro robo en la escuela Fontanarrosa: esta vez, saquearon el comedor
LA CIUDAD

Otro robo en la escuela Fontanarrosa: esta vez, saquearon el comedor

Un apostador ganó millones de pesos en el Quini 6 pero no aparece
Información general

Un apostador ganó millones de pesos en el Quini 6 pero no aparece

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Cheques rechazados y un galpón vacío: la estafa a dos comerciantes rosarinos

Cheques rechazados y un galpón vacío: la estafa a dos comerciantes rosarinos

Newells se metió en el tobogán y cometió todos los errores, pero Fabbiani sigue

Newell's se metió en el tobogán y cometió todos los errores, pero Fabbiani sigue

Un progreso para aplaudir en el estadio Julio César Villagra de Belgrano

Un progreso para aplaudir en el estadio Julio César Villagra de Belgrano

Central: un nuevo parte médico y otro futbolista que deberá ir al quirófano

Central: un nuevo parte médico y otro futbolista que deberá ir al quirófano

Noche negra: Newells perdió 3 a 0 con Belgrano, erró un penal y terminó con uno menos

Noche negra: Newell's perdió 3 a 0 con Belgrano, erró un penal y terminó con uno menos

Ovación
El mensaje especial de Lionel Messi al ganador del Balón de Oro 2025
Ovación

El mensaje especial de Lionel Messi al ganador del Balón de Oro 2025

El mensaje especial de Lionel Messi al ganador del Balón de Oro 2025

El mensaje especial de Lionel Messi al ganador del Balón de Oro 2025

Empleados de Newells harán un paro en protesta por atraso en el pago de sueldos

Empleados de Newell's harán un paro en protesta por atraso en el pago de sueldos

Central, entre la buena salud y algunas deficiencias que está obligado a mejorar

Central, entre la buena salud y algunas deficiencias que está obligado a mejorar

Policiales
Convocatoria abierta en la Policía de Santa Fe: requisitos y cómo anotarse a la carrera
Policiales

Convocatoria abierta en la Policía de Santa Fe: requisitos y cómo anotarse a la carrera

Se entregó otro taxista buscado por el intento de homicidio de un pasajero golpeado

Se entregó otro taxista buscado por el intento de homicidio de un pasajero golpeado

Crimen emitido por videollamada a la cárcel: condenaron al asesino de Alejo Bravo

Crimen emitido por videollamada a la cárcel: condenaron al asesino de Alejo Bravo

Detienen a un falso policía cuando viajaba en moto por avenida Circunvalación

Detienen a un falso policía cuando viajaba en moto por avenida Circunvalación

La Ciudad
De qué se trata la trata: la campaña rosarina para prevenir la explotación de personas
La Ciudad

"De qué se trata la trata": la campaña rosarina para prevenir la explotación de personas

Aeropuerto de Rosario: reuniones clave para nuevos destinos, con Madrid en la mira

Aeropuerto de Rosario: reuniones clave para nuevos destinos, con Madrid en la mira

Choque en el microcentro: 4 años de inhabilitación por conducir alcoholizado

Choque en el microcentro: 4 años de inhabilitación por conducir alcoholizado

Una nena de 10 años fue internada tras un choque en moto contra un colectivo

Una nena de 10 años fue internada tras un choque en moto contra un colectivo

Condenado a trece años de cárcel por haber asesinado a un vecino
POLICIALES

Condenado a trece años de cárcel por haber asesinado a un vecino

El podio leproso: solo Cocoliso González estuvo a la altura de lo que se jugaba Newells

Por Gustavo Conti
Ovaciòn

El podio leproso: solo Cocoliso González estuvo a la altura de lo que se jugaba Newell's

Central: un nuevo parte médico y otro futbolista que deberá ir al quirófano

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central: un nuevo parte médico y otro futbolista que deberá ir al quirófano

Lanzaron el Plan Estratégico para consolidar a Rosario como destino turístico
La Ciudad

Lanzaron el Plan Estratégico para "consolidar a Rosario como destino turístico"

En Rosario cuesta llegar al altar: menos casamientos y cada vez más tarde
La Ciudad

En Rosario cuesta llegar al altar: menos casamientos y cada vez más tarde

Detuvieron a un taxista por el intento de homicidio de un pasajero golpeado
La Ciudad

Detuvieron a un taxista por el intento de homicidio de un pasajero golpeado

El dólar oficial bajó 75 pesos luego del anuncio de la quita de retenciones al campo
Economía

El dólar oficial bajó 75 pesos luego del anuncio de la quita de retenciones al campo

Transporte interurbano: cuánto cuesta el pasaje a Rosario en la línea Expreso
La Región

Transporte interurbano: cuánto cuesta el pasaje a Rosario en la línea Expreso

Italia tuvo marchas y huelgas en solidaridad con Gaza, y también disturbios
El Mundo

Italia tuvo marchas y huelgas en solidaridad con Gaza, y también disturbios

Finalmente Francia también reconoció al Estado de Palestina
El Mundo

Finalmente Francia también reconoció al Estado de Palestina

Donald Trump señala al paracetamol como responsable del autismo
Salud

Donald Trump señala al paracetamol como responsable del autismo

Testigo contra el narco Alvarado fue detenido por extorsiones a concesionarias
Policiales

Testigo contra el narco Alvarado fue detenido por extorsiones a concesionarias

Cómo obtener descuentos y beneficios en nafta para los madrugadores
Motores

Cómo obtener descuentos y beneficios en nafta para los madrugadores

Feriados: cómo quedan los fines de semana largos hasta fin de año
Información General

Feriados: cómo quedan los fines de semana largos hasta fin de año

Discapacidad: Milei no tiene facultades para suspender la ley, dijo una diputada
Política

Discapacidad: Milei "no tiene facultades" para suspender la ley, dijo una diputada

Derribaron un búnker que funcionó bajo la sombra de Pollo Vinardi en zona sur
POLICIALES

Derribaron un búnker que funcionó bajo la sombra de Pollo Vinardi en zona sur

En la previa del viaje de Milei, el FMI celebró el apoyo de EEUU a Argentina
Política

En la previa del viaje de Milei, el FMI celebró el apoyo de EEUU a Argentina

EEUU afirmó que hará lo necesario para apoyar a Argentina
Política

EEUU afirmó que hará "lo necesario para apoyar a Argentina"

Cococcioni apoyó la libertad del gendarme que baleó a dos ladrones
POLICIALES

Cococcioni apoyó la libertad del gendarme que baleó a dos ladrones

Emergencia en Discapacidad: promulgan la ley en suspenso
Política

Emergencia en Discapacidad: promulgan la ley "en suspenso"