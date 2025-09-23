Choque en el microcentro: 4 años de inhabilitación por conducir alcoholizado El siniestro sucedió el sábado en calle Rioja. El infractor impactó a un auto que estaba estacionado y a otro que estaba detenido. Tenía 1,95 gramos de alcohol por litro de sangre. 23 de septiembre 2025 · 12:04hs

Foto: Secretaría de Control de la Municipalidad. Choque en el microcentro. El conductor del auto dio positivo de alcoholemia y este martes se conoció la sanción de inhabilitación

El automovilista que protagonizó el sábado pasado un choque en pleno microcentro de Rosario en estado de ebriedad fue sancionado con cuatro años de inhabilitación para conducir. Así lo dispuso el Juzgado de Faltas que intervino en el caso y ahora la Municipalidad puso en vigencia esa sanción.

El hecho ocurrió en calle Rioja, donde el conductor chocó primero a un vehículo estacionado entre Maipú y San Martín y, en la cuadra siguiente, impactó contra otro auto detenido. Acto seguido intentó darse a la fuga, pero fue interceptado en la esquina de Rioja y Sarmiento por un patrullero policial que advirtió la situación y le bloqueó el paso. Afortunadamente, no hubo personas lesionadas.

Agentes municipales de Tránsito le practicaron el test de alcoholemia, que arrojó 1,95 gramos de alcohol por litro de sangre. En Rosario, donde rige tolerancia cero al alcohol al volante, la infracción reviste la máxima gravedad. El vehículo fue caucionado y se dio intervención inmediata al Tribunal de Faltas.

Ahora deberá buscar el vehículo en el corralón y será juzgado por el Tribunal de Faltas por su imprudencia pic.twitter.com/cjudba0vKJ — Diego Herrera (@HerreraDiegoM) September 20, 2025 Tras la instrucción del caso, el Juzgado de Faltas resolvió la sanción de cuatro años de inhabilitación para conducir, además de las sanciones accesorias previstas en la normativa. Según indicaron desde el municipio, se trata de una de las penas más severas contempladas, que busca marcar un precedente frente a conductas altamente riesgosas para la seguridad vial.

"El juzgado interviniente definió una condena para este infractor de cuatro años de inhabilitación para conducir marcando la gravedad de esta conducta, más un taller de concientización en materia de seguridad vial que dicta la Dirección General de Tránsito y una sanción pecuniaria que supera el millón y medio de pesos. Dentro de esa escala de sanciones que tienen que ver con la alcoholemia, estamos en el grado cuarto de alcohol en sangre, que es la pena más severa, donde se supera el 1,5 gramos por litro", expresó Gastón Laville, administrador general del Tribunal de Faltas de Rosario.