Newell's se perderá a una de sus joyas juveniles durante cuatro fechas del torneo Clausura

Un volante creativo fue convocado a disputar con la selección argentina el Mundial sub-20 que se desarrollará próximamente en Chile

Al escenario de severas complicaciones que acompaña a Newell's en este tramo del año, se le agregan algunas cuestiones que no le permitirá disponer de todo su arsenal en las próximas fechas . Es que, uno de sus principales valores juveniles fue convocado oficialmente por el entrenador Diego Placente para jugar el Mundial sub-20, que se desarrollará en Chile, entre el sábado 27 de septiembre y el domingo 19 de octubre.

El volante citado es Valentino Acuña, de 19 años, quien defenderá la camiseta del seleccionado argentino en el certamen más exigente de la categoría.

El talentoso jugador leproso, una de las promesas más importantes surgidas en los últimos años, estará acompañado de otros futbolistas forjados en la cantera rojinegra, Mateo Silvetti y Tomás Pérez, también formados en la institución del parque Independencia, y que ahora se desempeñan en Inter Miami y Porto, respectivamente.

Una baja inoportuna en Newell's

Si el combinado albiceleste arriba a instancias decisivas en ese campeonato, Acuña se perdería cuatro fechas del Clausura, una baja en un momento muy inoportuno para un Newell's que atraviesa tiempos de crisis.

Estará ausente para los choques por la fecha 10ª, el martes 30 de septiembre, a las 19, ante Estudiantes en el Coloso; por la jornada 11ª, aún sin determinación de día y horario, visitando a Boca; por la fecha 12ª contra Tigre en Rosario; y por la jornada 13ª con Argentinos en La Paternal.

Después, Gómez Mattar

Un poco más adelante, el equipo leproso tampoco podrá disponer de Jerónimo Gómez Mattar, otra de las jóvenes joyas rojinegras, quien actuará con el seleccionado nacional, en el Mundial sub-17 que se realizará en Qatar, desde el 5 al 27 de noviembre.

De acuerdo al organigrama del Clausura, Gómez Mattar, de 17 años, se perdería la fecha 15ª, frente a Huracán en Parque Patricios, y la jornada 16ª ante Racing, en el Parque, la última de la fase de grupos.