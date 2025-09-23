La Capital | Economía | retenciones

El gobierno apuesta a que la baja de retenciones impulse siembra e inversión

El secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, estuvo en Rosario y confirmó que la medida vence el 31 de octubre

23 de septiembre 2025 · 15:19hs
La apertura del Seminario anual de Acsoja estuvo a cargo del presidente de la entidad y el secretario de Agricultura de la Nación. 

La apertura del Seminario anual de Acsoja estuvo a cargo del presidente de la entidad y el secretario de Agricultura de la Nación. 

El secretario de Agricultura de la Nación, Sergio Iraeta, estuvo este martes en Rosario para participar de la inauguración del Seminario anual de la Asociación de la Cadena de la Soja Argentina (Acsoja) y frente a grandes referentes del sector agropecuario de la región dijo: "Es un honor estar en la Bolsa de Comercio de Rosario con retenciones cero a los granos".

Durante las primeras 24 horas de vida de la resolución que elimina las retenciones hasta el 31 de octubre surgieron voces a favor del incentivo pero el factor común en muchos actores del agro tuvo que ver con “la imprevisibilidad”. El funcionario se hizo eco de estos comentarios que sobresalieron durante toda la jornada del lunes y se destacaron este martes en los pasillos del seminario de Acsoja y reconoció que si bien no es todo lo que espera el campo “para llegar al todo hay que empezar por algo y este gobierno ha hecho mucho más que algo por el agro”.

“Quiero simplemente decirle ya ha cambiado el paradigma, que realmente nosotros entendemos al agro, que estamos con el agro, por eso sabemos que significan estos seminarios el término de intercambio de conocimientos, en términos de seguir avanzando por lo menos en la difusión, independientemente del maltrato que ha sufrido la soja particularmente durante muchísimos años por políticas públicas pésimas. Estamos acomodando la macroeconomía a pesar de los corcovos. Lo que nosotros queremos es que el campo vuelva a ser lo que fue. Todos los funcionarios para eso venimos, escuchamos, entendemos. Somos productores, de ahí venimos. Les aseguro que esta vez como dice el presidente el esfuerzo que estamos haciendo todos los argentinos tiene sentido”, reseñó Iraeata.

El presidente de Acsoja, Rodolfo Rossi, destacó en su discurso que aún el sector "esta metabolizando" la nueva resolución y dijo que se trató de "una noticia impactante".

"Pensé que estaba soñando el lunes, pero no, se concretó ese sueño que siempre tuvimos de retención cero. por un tiempo largo o corto, no importa pero fue una noticia impactante", resalto Rossi.

seminarioAcsoja

Retenciones cero con fecha de expiración

Tras la apertura oficial del seminario, el secretario de Agricultura respondió a preguntas de la prensa local y confirmó a La Capital que las retenciones cero terminan el 31 de octubre y luego vuelven los aranceles vigentes antes del lunes.

Hasta la resolución 682/25 el trigo, la cebada el maíz y el sorgo tributaban retenciones del 9,5%, el girasol 5,5% para el grano y 4% para derivados, y la soja 26% como poroto y 24,5% como sus subproductos. Esas alícuotas habían regido desde principios de año hasta el 31 de junio. En abril, el presidente Javier Milei apuró al campo a vender porque no habría prórroga. Pero luego de un breve período de un mes, las volvió a bajar, esta vez en forma permanente.

Iraeta también explicó que la pérdida de recursos que tendrá el Estado, por el no ingreso de los derechos de exportación hasta el 31 de octubre, se compensará con otros impuestos. “Esa plata en realidad es para el productor, va a los pueblos, a la estación de servicios, y tenés más IVA, Ganancias. Cuando invertís en la siembra con más tecnología, vas a tener más cosecha el año que viene”, indicó el funcionario al tiempo que aseguró que no se trata de una medida oportunista para conseguir rápidamente incrementar el ingreso de divisas, sino que es una medida para “producir más”.

La resolución que elimina derechos de exportación hasta fin de octubre generará pérdida inmediata de recursos fiscales. Según Agricultura, el efecto se compensará con mayor inversión productiva y más cosecha futura.

Noticias relacionadas
Dólar agro. Distintas estimaciones indican que el agro tiene para liquidar entre u$s 8 mil millones y u$s 10 mil millones.

Dólar agro: hasta las elecciones buscan juntar u$s 7 mil millones

El presidente, Javier Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo, avanzan con una baja temporaria de las retenciones para obtener dólares

Suspensión de retenciones: efectos políticos, en el dólar y en la mesa

La ampliación de las retenciones cero que impulsa el gobierno incluye por primera vez a las carnes avícolas y bovinas, un reclamo histórico del campo.

Retenciones cero: el gobierno amplió el beneficio a carnes avícolas y bovinas

retenciones cero: el gobierno amplio el beneficio a carnes avicolas y bovinas

Retenciones cero: el gobierno amplió el beneficio a carnes avícolas y bovinas

Ver comentarios

Las más leídas

Cheques rechazados y un galpón vacío: la estafa a dos comerciantes rosarinos

Cheques rechazados y un galpón vacío: la estafa a dos comerciantes rosarinos

Newells se metió en el tobogán y cometió todos los errores, pero Fabbiani sigue

Newell's se metió en el tobogán y cometió todos los errores, pero Fabbiani sigue

Un progreso para aplaudir en el estadio Julio César Villagra de Belgrano

Un progreso para aplaudir en el estadio Julio César Villagra de Belgrano

Central: un nuevo parte médico y otro futbolista que deberá ir al quirófano

Central: un nuevo parte médico y otro futbolista que deberá ir al quirófano

Lo último

Vojvoda, Crespo, Sampaoli, Palermo y uno más: habrá otro director técnico argentino en el Brasileirao

Vojvoda, Crespo, Sampaoli, Palermo y uno más: habrá otro director técnico argentino en el Brasileirao

Macri reunió a los candidatos del PRO y negó diálogo con Milei

Macri reunió a los candidatos del PRO y negó diálogo con Milei

La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar

La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar

Discapacidad: reclamo ante la Defensoría del Pueblo y anuncio de marcha federal

Organizaciones del sector presentaron una nota formal para que el Defensor intime a Milei a respetar la ley de emergencia. Anunciaron movilización en todo el país para la semana próxima

Discapacidad: reclamo ante la Defensoría del Pueblo y anuncio de marcha federal

Por Nicolás Maggi

La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar
La Ciudad

La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar

Macri reunió a los candidatos del PRO y negó diálogo con Milei
Política

Macri reunió a los candidatos del PRO y negó diálogo con Milei

Trump apoyó la reelección de Milei y anticipó un posible auxilio financiero de Estados Unidos
Política

Trump apoyó la reelección de Milei y anticipó un posible auxilio financiero de Estados Unidos

Crimen emitido por videollamada a la cárcel: condenaron al asesino de Alejo Bravo
Policiales

Crimen emitido por videollamada a la cárcel: condenaron al asesino de Alejo Bravo

Aeropuerto de Rosario: reuniones clave para nuevos destinos, con Madrid en la mira
La Ciudad

Aeropuerto de Rosario: reuniones clave para nuevos destinos, con Madrid en la mira

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Cheques rechazados y un galpón vacío: la estafa a dos comerciantes rosarinos

Cheques rechazados y un galpón vacío: la estafa a dos comerciantes rosarinos

Newells se metió en el tobogán y cometió todos los errores, pero Fabbiani sigue

Newell's se metió en el tobogán y cometió todos los errores, pero Fabbiani sigue

Un progreso para aplaudir en el estadio Julio César Villagra de Belgrano

Un progreso para aplaudir en el estadio Julio César Villagra de Belgrano

Central: un nuevo parte médico y otro futbolista que deberá ir al quirófano

Central: un nuevo parte médico y otro futbolista que deberá ir al quirófano

Lo detuvieron por secuestrar y violar a su expareja en la autopista Rosario-Córdoba

Lo detuvieron por secuestrar y violar a su expareja en la autopista Rosario-Córdoba

Ovación
Una joven de 23 años se convirtió en la presidenta de un club de fútbol y quiere pelear por el ascenso
OVACIÓN

Una joven de 23 años se convirtió en la presidenta de un club de fútbol y quiere pelear por el ascenso

Una joven de 23 años se convirtió en la presidenta de un club de fútbol y quiere pelear por el ascenso

Una joven de 23 años se convirtió en la presidenta de un club de fútbol y quiere pelear por el ascenso

Básquet: las chicas del U21 de Náutico estuvieron a un punto de entrar en la historia

Básquet: las chicas del U21 de Náutico estuvieron a un punto de entrar en la historia

Darío Benedetto, el goleador que se olvidó de cómo meter la pelota en el fondo del arco

Darío Benedetto, el goleador que se olvidó de cómo meter la pelota en el fondo del arco

Policiales
Convocatoria abierta en la Policía de Santa Fe: requisitos y cómo anotarse a la carrera
Policiales

Convocatoria abierta en la Policía de Santa Fe: requisitos y cómo anotarse a la carrera

Se entregó otro taxista buscado por el intento de homicidio de un pasajero golpeado

Se entregó otro taxista buscado por el intento de homicidio de un pasajero golpeado

Crimen emitido por videollamada a la cárcel: condenaron al asesino de Alejo Bravo

Crimen emitido por videollamada a la cárcel: condenaron al asesino de Alejo Bravo

Detienen a un falso policía cuando viajaba en moto por avenida Circunvalación

Detienen a un falso policía cuando viajaba en moto por avenida Circunvalación

La Ciudad
La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar
La Ciudad

La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar

Discapacidad: reclamo ante la Defensoría del Pueblo y anuncio de marcha federal

Discapacidad: reclamo ante la Defensoría del Pueblo y anuncio de marcha federal

Un comedor de barrio Tablada fue allanado por error: Les pedí que no rompan nada

Un comedor de barrio Tablada fue allanado por error: "Les pedí que no rompan nada"

De qué se trata la trata: la campaña rosarina para prevenir la explotación de personas

"De qué se trata la trata": la campaña rosarina para prevenir la explotación de personas

Detienen a un falso policía cuando viajaba en moto por avenida Circunvalación
POLICIALES

Detienen a un falso policía cuando viajaba en moto por avenida Circunvalación

Cheques rechazados y un galpón vacío: la estafa a dos comerciantes rosarinos
La Ciudad

Cheques rechazados y un galpón vacío: la estafa a dos comerciantes rosarinos

Rosario impulsa que los clubes sean aliados clave para prevenir la ludopatía
La Ciudad

Rosario impulsa que los clubes sean aliados clave para prevenir la ludopatía

Imputarán al taxista por tentativa de homicidio doloso y buscan a otros dos choferes

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Imputarán al taxista por tentativa de homicidio doloso y buscan a otros dos choferes

El tiempo en Rosario: un martes con vientos suaves y otra tarde agradable
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un martes con vientos suaves y otra tarde agradable

Condenado a trece años de cárcel por haber asesinado a un vecino
POLICIALES

Condenado a trece años de cárcel por haber asesinado a un vecino

El podio leproso: solo Cocoliso González estuvo a la altura de lo que se jugaba Newells

Por Gustavo Conti
Ovaciòn

El podio leproso: solo Cocoliso González estuvo a la altura de lo que se jugaba Newell's

Central: un nuevo parte médico y otro futbolista que deberá ir al quirófano

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central: un nuevo parte médico y otro futbolista que deberá ir al quirófano

Lanzaron el Plan Estratégico para consolidar a Rosario como destino turístico
La Ciudad

Lanzaron el Plan Estratégico para "consolidar a Rosario como destino turístico"

En Rosario cuesta llegar al altar: menos casamientos y cada vez más tarde
La Ciudad

En Rosario cuesta llegar al altar: menos casamientos y cada vez más tarde

Detuvieron a un taxista por el intento de homicidio de un pasajero golpeado
La Ciudad

Detuvieron a un taxista por el intento de homicidio de un pasajero golpeado

El dólar oficial bajó 75 pesos luego del anuncio de la quita de retenciones al campo
Economía

El dólar oficial bajó 75 pesos luego del anuncio de la quita de retenciones al campo

Transporte interurbano: cuánto cuesta el pasaje a Rosario en la línea Expreso
La Región

Transporte interurbano: cuánto cuesta el pasaje a Rosario en la línea Expreso

Italia tuvo marchas y huelgas en solidaridad con Gaza, y también disturbios
El Mundo

Italia tuvo marchas y huelgas en solidaridad con Gaza, y también disturbios

Finalmente Francia también reconoció al Estado de Palestina
El Mundo

Finalmente Francia también reconoció al Estado de Palestina

Donald Trump señala al paracetamol como responsable del autismo
Salud

Donald Trump señala al paracetamol como responsable del autismo

Testigo contra el narco Alvarado fue detenido por extorsiones a concesionarias
Policiales

Testigo contra el narco Alvarado fue detenido por extorsiones a concesionarias

Cómo obtener descuentos y beneficios en nafta para los madrugadores
Motores

Cómo obtener descuentos y beneficios en nafta para los madrugadores

Feriados: cómo quedan los fines de semana largos hasta fin de año
Información General

Feriados: cómo quedan los fines de semana largos hasta fin de año

Discapacidad: Milei no tiene facultades para suspender la ley, dijo una diputada
Política

Discapacidad: Milei "no tiene facultades" para suspender la ley, dijo una diputada