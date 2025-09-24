La continuidad del programa de viviendas en el ex predio del Tiro Federal sigue en suspenso

En diciembre se cumplirá un año de la paralización y abandono de obras. La provincia busca reactivarlo a través de los créditos Nido. Cuál es la situación

En diciembre se cumplirá un año de la paralización y abandono del proyecto de urbanización sobre los terrenos que pertenecieron al Tiro Federal Argentino sobre bulevar Rondeau al 2900 . Se trata de un proyecto habitacional con fondos de Nación a través del plan Procrear, que comprende 517 viviendas, de las cuales solo se ejecutó exactamente un 39,6 por ciento y hasta ahora no hubo novedades pese a los reiterados reclamos del gobierno provincial para darle continuidad al plan.

La idea de área del gobierno provincial es reactivar y culminar lo que comenzó con aquel sueño de una casa propia para familias rosarinas sobre finales de 2023, que hoy solo quedan algunas edificaciones de hormigión y terrenos a medio construir.

"Estamos exactamente igual. Desde Nación vinieron hace más de 8 meses y no tuvimos avances al respecto" , precisó en diálogo con La Capital el secretario de Vivienda y Urbanismo, Lucas Crivelli respecto a las estructuras previstas de 13 pisos por torre en esas manzanas del barrio Alberdi, de la vereda oeste de Rondeau.

En ese contexto, recordó que en su momento la gestión encabezada por Maximiliano Pullaro había realizado una propuesta considerable para continuar las obras con fondos provinciales y luego devolver a Nación ese reembolso mediante los créditos hipotecarios Nido , que promueve Santa Fe para la construcción de viviendas, entre otras líneas.

"De las 576 viviendas solo se comenzaron con 418, que cuentan con una promedio de avance físico de 39,6 por ciento. Por eso nuestra propuesta es priorizar las 418 de la totalidad proyectada en su momento, terminarlas con recursos provinciales y empezar a pagar lo ejecutado desde el mes 24", precisó Crivelli.

Esa fue la propuesta inicial elevada a la por entonces Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, que luego eliminó el gobierno de Javier Milei y todo volvió a quedar en la nada. No obstante, en julio de este año la provincia reiteró la propuesta a la Secretaría de Obras Públicas nacional y aún no hay novedades.

El objetivo de finalizar 418 viviendas

En ese entonces, finalizar esas 418 viviendas tenían un costo total de 35 mil millones de pesos, de acuerdo a la inversión prevista por provincia a julio de este año. Del mismo modo ocurrió con el proyecto denominado Casa Propia. De ese programa, la provincia tomó 200 de los 815 previstos en todo el territorio provincial.

En total, las viviendas Procrear iniciadas en Santa Fe incluyen a Rosario (576), Pérez (374), Santa Fe barrio Transporte (192), Santa Fe barrio Parque Federal (198), Gálvez (52) y Rafaela (48).

En mayo pasado, el Concejo Municipal aprobó un proyecto ingresado por la concejala socialista Alicia Pino para que el municipio realice gestiones ante el gobierno provincial para la compra de los terrenos y de las viviendas en construcción.

El objetivo era incorporarlo a los planes de desarrollo habitacional de la provincia, en coordinación con los créditos Nido. Además, la iniciativa reclama garantizar la protección del predio y las estructuras ya construidas a fin de evitar su deterioro y posibles usurpaciones.

El inicio de la construcción del complejo se anunció en los últimos meses de 2023 en el marco del programa Procrear II. El proyecto de 576 viviendas levantadas sobre lo que fuera el polígono del club Tiro Federal se presentó como el desarrollo urbanístico más grande que se llevaría a cabo en la provincia.

A poco de cumplirse un año de su paralización, aún quedan promesas y el sueño de la casa propia para miles de familias en toda la provincia. Entre los programa Procrear II y Casa Propia hay 2 mil familias que podrían acceder a un techo digno.