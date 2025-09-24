La Capital | La Ciudad | programa

La continuidad del programa de viviendas en el ex predio del Tiro Federal sigue en suspenso

En diciembre se cumplirá un año de la paralización y abandono de obras. La provincia busca reactivarlo a través de los créditos Nido. Cuál es la situación

Matías Petisce

Por Matías Petisce

24 de septiembre 2025 · 10:00hs
Esqueletos de hormigón. Las obras del plan Procrear II siguen paralizadas.

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital.

Esqueletos de hormigón. Las obras del plan Procrear II siguen paralizadas.

En diciembre se cumplirá un año de la paralización y abandono del proyecto de urbanización sobre los terrenos que pertenecieron al Tiro Federal Argentino sobre bulevar Rondeau al 2900. Se trata de un proyecto habitacional con fondos de Nación a través del plan Procrear, que comprende 517 viviendas, de las cuales solo se ejecutó exactamente un 39,6 por ciento y hasta ahora no hubo novedades pese a los reiterados reclamos del gobierno provincial para darle continuidad al plan.

La idea de área del gobierno provincial es reactivar y culminar lo que comenzó con aquel sueño de una casa propia para familias rosarinas sobre finales de 2023, que hoy solo quedan algunas edificaciones de hormigión y terrenos a medio construir.

Viviendas en el expredio del Tiro Federal: cuál es el estado de obra

"Estamos exactamente igual. Desde Nación vinieron hace más de 8 meses y no tuvimos avances al respecto", precisó en diálogo con La Capital el secretario de Vivienda y Urbanismo, Lucas Crivelli respecto a las estructuras previstas de 13 pisos por torre en esas manzanas del barrio Alberdi, de la vereda oeste de Rondeau.

En ese contexto, recordó que en su momento la gestión encabezada por Maximiliano Pullaro había realizado una propuesta considerable para continuar las obras con fondos provinciales y luego devolver a Nación ese reembolso mediante los créditos hipotecarios Nido, que promueve Santa Fe para la construcción de viviendas, entre otras líneas.

tiro federal 1.jpg

"De las 576 viviendas solo se comenzaron con 418, que cuentan con una promedio de avance físico de 39,6 por ciento. Por eso nuestra propuesta es priorizar las 418 de la totalidad proyectada en su momento, terminarlas con recursos provinciales y empezar a pagar lo ejecutado desde el mes 24", precisó Crivelli.

Esa fue la propuesta inicial elevada a la por entonces Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, que luego eliminó el gobierno de Javier Milei y todo volvió a quedar en la nada. No obstante, en julio de este año la provincia reiteró la propuesta a la Secretaría de Obras Públicas nacional y aún no hay novedades.

El objetivo de finalizar 418 viviendas

En ese entonces, finalizar esas 418 viviendas tenían un costo total de 35 mil millones de pesos, de acuerdo a la inversión prevista por provincia a julio de este año. Del mismo modo ocurrió con el proyecto denominado Casa Propia. De ese programa, la provincia tomó 200 de los 815 previstos en todo el territorio provincial.

En total, las viviendas Procrear iniciadas en Santa Fe incluyen a Rosario (576), Pérez (374), Santa Fe barrio Transporte (192), Santa Fe barrio Parque Federal (198), Gálvez (52) y Rafaela (48).

tiro federal 2.jpg

En mayo pasado, el Concejo Municipal aprobó un proyecto ingresado por la concejala socialista Alicia Pino para que el municipio realice gestiones ante el gobierno provincial para la compra de los terrenos y de las viviendas en construcción.

>>Leer más: Piden reactivar el plan para la construcción de casi 600 viviendas en el expredio de Tiro Federal

El objetivo era incorporarlo a los planes de desarrollo habitacional de la provincia, en coordinación con los créditos Nido. Además, la iniciativa reclama garantizar la protección del predio y las estructuras ya construidas a fin de evitar su deterioro y posibles usurpaciones.

El inicio de la construcción del complejo se anunció en los últimos meses de 2023 en el marco del programa Procrear II. El proyecto de 576 viviendas levantadas sobre lo que fuera el polígono del club Tiro Federal se presentó como el desarrollo urbanístico más grande que se llevaría a cabo en la provincia.

A poco de cumplirse un año de su paralización, aún quedan promesas y el sueño de la casa propia para miles de familias en toda la provincia. Entre los programa Procrear II y Casa Propia hay 2 mil familias que podrían acceder a un techo digno.

Noticias relacionadas
Choque en el microcentro. El conductor del auto dio positivo de alcoholemia y este martes se conoció la sanción de inhabilitación. 

Conductor ebrio que chocó en el microcentro: "Estaba a dos puntos de un coma alcohólico"

Un riguroso seguimiento de pacientes con afecciones respiratorias que se atienden en el Provincial fue validado por la OPS 

Infecciones respiratorias: reconocimiento internacional para un trabajo del Hospital Provincial

Un bólido rojo atravesó el cielo en la madrugada

Una "bola de fuego" iluminó el cielo en Rosario: de qué se trató

La obra del Monumento a la Bandera formará parte de un movimiento llamado “arte efímero” y comenzará a plasmarse el día miércoles.

Construirán un Monumento a la Bandera de arena en La Florida

Ver comentarios

Las más leídas

La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar

La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar

Cinco escenarios, 24 bandas: sábado con música en vivo gratis por todo Rosario

Cinco escenarios, 24 bandas: sábado con música en vivo gratis por todo Rosario

Plazos fijos en septiembre: los bancos que más pagan por un depósito de $1.000.000

Plazos fijos en septiembre: los bancos que más pagan por un depósito de $1.000.000

El Loco Bielsa no dudó en elegir al mejor entrenador del mundo desde que analiza fútbol

El Loco Bielsa no dudó en elegir "al mejor entrenador del mundo" desde que analiza fútbol

Lo último

Colapinto reveló detalles sobre su camino a la Fórmula 1: No tenía amigos, estaba solo

Colapinto reveló detalles sobre su camino a la Fórmula 1: "No tenía amigos, estaba solo"

Talleres que resisten: saberes, oficios y vínculos que sostienen la identidad de Villa Constitución

Talleres que resisten: saberes, oficios y vínculos que sostienen la identidad de Villa Constitución

Otra vez Rosario se vio invadida por el humo producto de quemas en las islas del Paraná

Otra vez Rosario se vio invadida por el humo producto de quemas en las islas del Paraná

Otra vez Rosario se vio invadida por el humo producto de quemas en las islas del Paraná

Los focos se registraron en las islas de Entre Ríos y el humo se hizo sentir desde Villa Gobernador Gálvez a San Lorenzo. El testimonio de los rosarinos

Otra vez Rosario se vio invadida por el humo producto de quemas en las islas del Paraná
Juicio al exfiscal regional Patricio Serjal: declara el empresario Peiti, su antiguo cómplice
Policiales

Juicio al exfiscal regional Patricio Serjal: declara el empresario Peiti, su antiguo cómplice

Una bola de fuego iluminó el cielo en Rosario: de qué se trató
La Ciudad

Una "bola de fuego" iluminó el cielo en Rosario: de qué se trató

Conductor ebrio que chocó en el microcentro: Estaba a dos puntos de un coma alcohólico
LA CIUDAD

Conductor ebrio que chocó en el microcentro: "Estaba a dos puntos de un coma alcohólico"

La agenda de Milei: discurso en la ONU, revisión con el FMI y premio
Política

La agenda de Milei: discurso en la ONU, revisión con el FMI y premio

Crimen en Ludueña: chico de 17 años fue apuñalado en la espalda y murió en el hospital
POLICIALES

Crimen en Ludueña: chico de 17 años fue apuñalado en la espalda y murió en el hospital

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar

La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar

Cinco escenarios, 24 bandas: sábado con música en vivo gratis por todo Rosario

Cinco escenarios, 24 bandas: sábado con música en vivo gratis por todo Rosario

Plazos fijos en septiembre: los bancos que más pagan por un depósito de $1.000.000

Plazos fijos en septiembre: los bancos que más pagan por un depósito de $1.000.000

El Loco Bielsa no dudó en elegir al mejor entrenador del mundo desde que analiza fútbol

El Loco Bielsa no dudó en elegir "al mejor entrenador del mundo" desde que analiza fútbol

Aeropuerto: reuniones clave para nuevos destinos, con Madrid en la mira

Aeropuerto: reuniones clave para nuevos destinos, con Madrid en la mira

Ovación
Cuándo corre Franco Colapinto en un exigente circuito de la Fórmula 1
Ovación

Cuándo corre Franco Colapinto en un exigente circuito de la Fórmula 1

Cuándo corre Franco Colapinto en un exigente circuito de la Fórmula 1

Cuándo corre Franco Colapinto en un exigente circuito de la Fórmula 1

Elecciones en Newells: ¿qué dijo el presidente Ignacio Astore sobre el cambio de fecha?

Elecciones en Newell's: ¿qué dijo el presidente Ignacio Astore sobre el cambio de fecha?

Básquet: los clubes no le dieron la espalda a la gestión de la Asociación Rosarina

Básquet: los clubes no le dieron la espalda a la gestión de la Asociación Rosarina

Policiales
Juicio al exfiscal regional Patricio Serjal: declara el empresario Peiti, su antiguo cómplice
Policiales

Juicio al exfiscal regional Patricio Serjal: declara el empresario Peiti, su antiguo cómplice

Un joven fue baleado en el barrio Acindar y denunció un intento de robo

Un joven fue baleado en el barrio Acindar y denunció un intento de robo

Crimen en Ludueña: chico de 17 años fue apuñalado en la espalda y murió en el hospital

Crimen en Ludueña: chico de 17 años fue apuñalado en la espalda y murió en el hospital

Ocho delincuentes extranjeros detenidos por el robo a la casa de Pampita

Ocho delincuentes extranjeros detenidos por el robo a la casa de Pampita

La Ciudad
Experiencia Endeavor Rosario 2025: innovación, networking y emprendedores
La Ciudad

Experiencia Endeavor Rosario 2025: innovación, networking y emprendedores

Conductor ebrio que chocó en el microcentro: Estaba a dos puntos de un coma alcohólico

Conductor ebrio que chocó en el microcentro: "Estaba a dos puntos de un coma alcohólico"

Infecciones respiratorias: reconocimiento internacional para un trabajo del Hospital Provincial

Infecciones respiratorias: reconocimiento internacional para un trabajo del Hospital Provincial

Una bola de fuego iluminó el cielo en Rosario: de qué se trató

Una "bola de fuego" iluminó el cielo en Rosario: de qué se trató

Cinco escenarios, 24 bandas: sábado con música en vivo gratis por todo Rosario
Zoom

Cinco escenarios, 24 bandas: sábado con música en vivo gratis por todo Rosario

Un dron permitió atrapar a una pareja acusada de varios robos en zona sur
Policiales

Un dron permitió atrapar a una pareja acusada de varios robos en zona sur

Asociación ilícita y usura: nuevo imputado en la causa de la banda de Yalil Azum
Policiales

Asociación ilícita y usura: nuevo imputado en la causa de la banda de Yalil Azum

Provincias Unidas lanza su propuesta para los comicios de octubre
Política

Provincias Unidas lanza su propuesta para los comicios de octubre

Ocho delincuentes extranjeros detenidos por el robo a la casa de Pampita
Policiales

Ocho delincuentes extranjeros detenidos por el robo a la casa de Pampita

Aeropuerto: reuniones clave para nuevos destinos, con Madrid en la mira
La Ciudad

Aeropuerto: reuniones clave para nuevos destinos, con Madrid en la mira

Trump apoyó la reelección de Milei y anticipó un posible auxilio financiero de EEUU
Política

Trump apoyó la reelección de Milei y anticipó un posible auxilio financiero de EEUU

La industria cayó 3 % en agosto y crece el temor a que se profundice la recesión
Economía

La industria cayó 3 % en agosto y crece el temor a que se profundice la recesión

Macri reunió a los candidatos del PRO y negó diálogo con Milei
Política

Macri reunió a los candidatos del PRO y negó diálogo con Milei

Crimen transmitido en vivo: condenaron al asesino de Alejo Bravo
Policiales

Crimen transmitido en vivo: condenaron al asesino de Alejo Bravo

Un hombre que quiso matar a Trump intentó suicidarse en el juicio en su contra
Información General

Un hombre que quiso matar a Trump intentó suicidarse en el juicio en su contra

Un alumno irá a juicio por crear con IA fotos eróticas de sus compañeras
Información General

Un alumno irá a juicio por crear con IA fotos eróticas de sus compañeras

Un comedor de Tablada fue allanado por error: Les pedí que no rompan nada
La Ciudad

Un comedor de Tablada fue allanado por error: "Les pedí que no rompan nada"

El gobierno apuesta a que la baja de retenciones impulse siembra e inversión
Economía

El gobierno apuesta a que la baja de retenciones impulse siembra e inversión

Un apostador ganó millones de pesos en el Quini 6 pero no aparece
Información general

Un apostador ganó millones de pesos en el Quini 6 pero no aparece

Choque en el microcentro: 4 años de inhabilitación por conducir alcoholizado
LA CIUDAD

Choque en el microcentro: 4 años de inhabilitación por conducir alcoholizado

Plazos fijos en septiembre: los bancos que más pagan por un depósito de $1.000.000
Economía

Plazos fijos en septiembre: los bancos que más pagan por un depósito de $1.000.000

Un joven apareció en su propio funeral en Tucumán: ¡Estoy vivo!
Información General

Un joven apareció en su propio funeral en Tucumán: "¡Estoy vivo!"

Otro robo en la escuela Fontanarrosa: esta vez saquearon el comedor
LA CIUDAD

Otro robo en la escuela Fontanarrosa: esta vez saquearon el comedor

De qué se trata la trata: la campaña rosarina contra la explotación de personas
La Ciudad

"De qué se trata la trata": la campaña rosarina contra la explotación de personas