El Ogro Fabbiani resiste en Newell's un ciclo que tambalea y se topó con otra piedra en el camino

El DT esta vez habló luego del duro 3-0 que le propinó Belgrano a Newell's y trató de llevar calma a un mal momento. “El martes hay que ganar”

Cristian Fabbiani planteó que, en una semana, Newell's le tiene que ganar sí o sí a Estudiantes.

La gran diferencia entre las anteriores derrotas de Newell’s fue que Cristian Fabbiani habló. Y lo hizo con un mensaje contundente. No se baja del barco. Sigue. Pero también pone límites. En el próximo partido, hay que ganar sí o sí. Él mismo se puso el plazo. Habrá que ver qué dice una dirigencia deshilachada que se va en diciembre.

Lo cierto es que, más allá de que es verdad que su equipo no fue humillado como sí lo humilló el mismo Belgrano en la Copa Argentina hacía apenas cinco días, también lo es que cometió todos los errores posibles en poco tiempo que lo condenaron, además de irresponsabilidades que no pueden tolerarse.

De un equipo posible al inicio, finalizó en uno destruido, al punto de terminar goleado por 3 a 0.

En la cancha, no es que este Newell’s no haya puesto lo que había que poner. No era menos que Belgrano cuando pasaron los diez minutos fatales de ese final de primer tiempo que decidieron su suerte. Pero no tiene la jerarquía necesaria . Es así. No la tiene desde hace mucho, menos ahora en este ciclo al que el propio entrenador le puso un tope: el próximo partido.

Un combo letal para Newell's

No la tuvo Espínola por ejemplo en el regalo del inicio del triunfo pirata. No la tuvo Benedetto a la hora de empatar el partido de penal, porque nunca la tuvo desde los 12 pasos. No la tuvo nunca Gonzalo Maroni para hacerse cargo en las difíciles y volvió a dejarlo bien en claro con su irresponsable expulsión.

Y los que cuentan con ella, el físico ya no los acompaña, como a Banega. Misma cuestión de edad para aquellos que alguna vez fueron importantes en sus puestos como Lollo y Cuesta.

Y a ese combo hay que agregarle el propio técnico, que hace sus primeras armas en un club importante de primera división y ha tomado decisiones difíciles de entender.

Lo hizo cuando resucitó a Genaro Rossi ante Atlético Tucumán, ahora en Córdoba con el regreso de Lisandro Montenegro, sacando a los juveniles del total ostracismo para que maduren en las peores circunstancias. Se debe mencionar en el rubro a los pibes que fue llevando al banco, sin oportunidades o pocas.

Tampoco se comprendió cuando dejó practicando aparte a Juanchón García y Saúl Salcedo y después los volvió al plantel. ¿Fabián Noguera era más que el paraguayo?

La falta de muñeca de Fabbiani

El detalle del penal marrado también debió ser tenido en cuenta por un técnico con muñeca. Benedetto venía estigmatizado al respecto por todos los penales que se recuerdan falló en Boca. ¿Era necesario que justo en un momento clave como lo era igualar el partido al toque del blooper de Espínola, pateara el Pipa?

¿No bastaba con sus méritos de haber sido al que le hicieron la falta? Es cierto que este año Newell’s había fallado los otros dos entregándosela a las manos del arquero, pero no era necesario que fuera él el ejecutor.

Pero como si algo tiene que salir mal, va a salir mal, se la dio mansita a Cardozo y fue el punto final.

Y una más de Fabbiani. Metió dos cambios después del segundo de Belgrano y al toque metió uno más, desperdiciando una ventana.

La roja a Maroni, un quiebre

Se sabía después de la roja a Maroni que ya nada se podía cambiar y así fue. El 3 a 0 fue exagerado, pero fue. Y la única diferencia al cabo de la derrota en el clásico, la posterior en el Coloso ante Barracas Central y la anterior con Belgrano en Villa Mercedes por Copa Argentina, fue que el entrenador habló.

No fue poco. Fue el momento de mayor firmeza de la noche. Más que esa media hora y pico inicial. Porque el técnico bancó la parada, dijo que no tira la toalla y que cree que puede revertirlo, poniendo el límite, eso sí, de la próxima cita en el Coloso ante Estudiantes.

El momento también amerita que se escuche la palabra dirigencial, aunque esté de salida. El momento es explosivo, porque también en este 3-0 se desperdició otra chance, como la de quedar entre los 8 que definirán el título. Esa zanahoria por delante que al cabo nunca parece poder alcanzar Newell’s, aunque ahora el Ogro afirma que lo intentará de nuevo.