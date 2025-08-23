Un clásico en Rosario: nuevo triunfo de Central a Newell's, con un golazo de ensueño de Ángel Di María Central volvió a festejar en el clásico, a expensas de Newell's, y lo hizo de la manera soñada, con un golazo de Ángel Di María de tiro libre en el final del partido. 23 de agosto 2025 · 17:17hs

Virginia Benedetto El grito que dio la vuelta al mundo, el del gol de Ángel Di María para el nuevo triunfo de Central en el clásico ante Newell's. Virginia Benedetto Di María intenta en el área de Newell's. Clásico cerrado en Arroyito. Virginia Benedetto En el área pasa de todo. No se dan tregua Central y Newell's en el clásico. Virginia Benedetto Luciano Herrera y Agustín Sández, con todo por la pelota en un clásico picante,

El clásico más pasional del fútbol argentino se jugó en el Gigante de Arroyito y fue de nuevo con triunfo para Central, esta vez con un golazo de ensueño del ídolo que pegó la vuelta. Ángel Di María. Newell's aguantó todo hasta el zurdazo mágico del campeón del mundo a los 36 minutos del segundo tiempo.

Central le ganó a Newell's 1 a 0, en el quinto triunfo al hilo de los canallas en el clásico, algo que nunca se repitió en la historia, y el primero que ganó Di María, ya que antes había igualado uno y perdido el otro.

El gol canalla sobrevino luego de un contragolpe tras un tiro libre a favor de Newell's. Coronel encaró la corrida y Martín Fernández lo derribó a más de 30 metros del arco de Espínola. Desde ahí le pegó Di María para un golazo que hizo imposible el vuelo de Espínola.

El equipo de Holan tuvo más la iniciativa en el complemento, pero hasta ahí la más clara había sido de Cocoliso González, quien mano a mano la tiró arriba del travesaño. El partido parecía encaminarse al 0 a 0, hasta que Di María cumplió seguramente un sueño que le faltaba, ganar el clásico y con una exquisita definición suya.