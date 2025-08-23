La Capital | Ovación | Central

Un clásico en Rosario: nuevo triunfo de Central a Newell's, con un golazo de ensueño de Ángel Di María

Central volvió a festejar en el clásico, a expensas de Newell's, y lo hizo de la manera soñada, con un golazo de Ángel Di María de tiro libre en el final del partido.

23 de agosto 2025 · 17:17hs
El grito que dio la vuelta al mundo

Virginia Benedetto

El grito que dio la vuelta al mundo, el del gol de Ángel Di María para el nuevo triunfo de Central en el clásico ante Newell's.
Di María intenta en el área de Newells. Clásico cerrado en Arroyito.

Virginia Benedetto

Di María intenta en el área de Newell's. Clásico cerrado en Arroyito.
En el área pasa de todo. No se dan tregua Central y Newells en el clásico.

Virginia Benedetto

En el área pasa de todo. No se dan tregua Central y Newell's en el clásico.
Luciano Herrera y Agustín Sández

Virginia Benedetto

Luciano Herrera y Agustín Sández, con todo por la pelota en un clásico picante,

El clásico más pasional del fútbol argentino se jugó en el Gigante de Arroyito y fue de nuevo con triunfo para Central, esta vez con un golazo de ensueño del ídolo que pegó la vuelta. Ángel Di María. Newell's aguantó todo hasta el zurdazo mágico del campeón del mundo a los 36 minutos del segundo tiempo.

Central le ganó a Newell's 1 a 0, en el quinto triunfo al hilo de los canallas en el clásico, algo que nunca se repitió en la historia, y el primero que ganó Di María, ya que antes había igualado uno y perdido el otro.

El gol canalla sobrevino luego de un contragolpe tras un tiro libre a favor de Newell's. Coronel encaró la corrida y Martín Fernández lo derribó a más de 30 metros del arco de Espínola. Desde ahí le pegó Di María para un golazo que hizo imposible el vuelo de Espínola.

El equipo de Holan tuvo más la iniciativa en el complemento, pero hasta ahí la más clara había sido de Cocoliso González, quien mano a mano la tiró arriba del travesaño. El partido parecía encaminarse al 0 a 0, hasta que Di María cumplió seguramente un sueño que le faltaba, ganar el clásico y con una exquisita definición suya.

El minuto a minuto en el Gigante de Arroyito

No pasó prácticamente nada en un primer tiempo cortado, con dos amonestados y ninguna situación de gol.

>>Leer más: El clásico ya empieza a vivirse en Arroyito

Las estadísticas de Rosario Central y Newell's

Ángel Di María encabeza un festejo histórico para Central. Hizo el gol del nuevo triunfo sobre Newells en el clásico.

Central otra vez se hizo gigante en el clásico de la mano del más gigante de todos: Ángel Di María

Ángel Di María en el festejo final de Central.

Di María: "Esto lo soñé toda la vida, no sé que más pedir, me queda ser campeón con Central"

Newells se metió muy atrás en el complemento y lo terminó pagando muy caro.

Newell's tuvo muy pocas ambiciones, recibió un justo castigo y sufrió la derrota que más le duele

Pegada de crack. Di María resolvió el clásico con un golazo.

Ángel Di María metió la sutileza que rompió el clásico: la gran figura del triunfazo de Central

El podio de Newell's: Martín Fernández y su entrega, casi lo único para rescatar en el clásico

