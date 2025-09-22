Newell's se metió en el tobogán, cometió todos los errores, fue goleado y Fabbiani no se mueve

El equipo del Ogro Fabbiani peleó el partido pero cometió todo tipo de torpezas e irresponsabilidades que lo condenaron. Belgrano lo goleó y el DT sigue

Los futbolistas de Newell's tuvieron una noche negra en Córdoba. Otra ve perdieron y la crisis se agrava.

Newell's dejó al descubierto sus debilidades, no aprovechó sus momentos, cometió errores imperdonables y un Belgrano sin la contundencia en el juego con que lo hizo en San Luis por Copa Argentina pero sí en el resultado, le propinó una nueva derrota al equipo del Ogro Fabbiani, que aseguró su continuidad.

Fue 3 a 0 a favor del Pirata, por el regalo de Espínola, el zapatazo de Uvita Fernández, el penal infantilmente fallado por Pipa Benedetto, la roja irresponsable de Gonzalo Maroni y la gran definición al final de Zelarayán

La nueva derrota no fue en el resultado expresiva de lo que pasó en el campo de juego, pero Newell's es lo que es y ahora encima complicó sus chances de entrar a los octavos de final del Clausura, el único objetivo que le queda.

El equipo del Ogro no dejó crecer a Belgrano a través de la sociedad Gonzaléz Metilli-Zelarayán. Para eso dispuso que Luca Regiardo fuera sobre el 10 pirata, sobre todo, mientras que Giovani Chiaverano y Gonzalo Maroni se instalaron sobre los costados del mediocampo, atentos también a las trepadas de Gabriel Compagnucci, que tanto daño hicieron por Copa Argentina, y Adrián Sporle.

De esa forma, los nuevos laterales leprosos, Jherson Mosquera y Alejo Montero, tuvieron menos preocupaciones, a la vez que más libertades para subir. Sobre todo por el lado del colombiano.

Así, de a poco y a medida que veía que conseguía su cometido, se fue soltando y llegando al área pirata. De hecho, los primeros dos córners fueron leprosos y del último, del rebote y posterior nuevo centro de Banega llegó la muy buena maniobra de Mosquera, que había quedado al costado izquierdo, y que derivó en un tiro libre sobre ese sector por infracción al colombiano.

nobi2 Para el olvido el partido de Benedetto. Falló un penal porque lo pateó muy mal. Luego se fue reemplazado. Leonardo Vincenti / La Capital

La primera clara fue para Newell's

De ese tiro libre bien ejecutado por Ever llegó la muy buena peinada de Pipa Benedetto y la mejor reacción de Thiago Cardozo para sacar lo que parecía gol leproso. La dejó cortita y Cocoliso no pudo empujarla en el área chica. Iban 14'.

Todo pintaba promisorio pero los volantes centrales rojinegros se pasaron de rosca y en cinco minutos se ganaron bien dos amarillas. Falta de Regiardo a González Metili y de Banega a Franco Jara, que Daniel Zamora cobró y sacó las tarjetas, que los condicionaba demasiado temprano.

Fueron unos minutos de imprecisión rojinegra. Pero llegarían los minutos fatídicos para Newell's. El penal no cobrado por mano de González Metilli, el regalo del arquero leproso para el gol increíble del mismo volante y la devolución del uno pirata para el penal, ahora sí cobrado, que marraría Benedetto.

Del 1 a 0 leproso al 1 a 0 de Belgrano. Pero al toque el arquero de Belgrano devolvió gentilezas, regaló una salida, Regiardo la robó y se la dio a Benedetto, que eludió al arquero y le cometió falta. Ahora sí Zamora daría penal, sin echar a Cardozo, y el Pipa haría lo mismo que en Boca: fallaría, dejándosela en las manos, mansita.

nobi3 Espínola no puede detener el remate de González Metilli luego del grosero error en la salida. Leonardo Vincenti / La Capital

Fue el principio del fin

Fue el principio del fin, porque al inicio del complemento llegó el segundo de Belgrano y la roja a Gonzalo Maroni, en menos de cinco minutos.

De un lateral sobre la izquierda, Zelarayán toqueteó fácil con Banega al lado, Chiverano no pudo evitar que Longo lo desbordara, dio el pase atrás, Regiardo no pudo cerrar y Uvita Fernández, en un penal en movimiento, se la clavó en el ángulo izquierdo a Espínola.

Y como todo puede ser peor, Maroni barrió con todo, en campo pirata, al ingresado Elías López, ganándose la roja directa.

Iban solo 5 minutos y ahí se terminó todo. La vergüenza de Cocoliso y poco más le quedaban a Newell's, mientras que Fabbiani metía cambios en cantidad para encontrar un revulsivo que nunca llegó.

Newell's no bajó los brazos pero Belgrano sí la intensidad, luego del esfuerzo de hacía cinco días en la Copa Argentina ante el mismo rival y eso hizo que las diferencias solo se agrandaran al final cuando combinaron González Metili y Zelarrayán para el tercero del 10 pirata con un disparo desde la medialuna.

Fue 3 a 0, lapidario en el resultado, para un partido que seguramente no terminó cuando Daniel Zamora pitó el final.