El plan de Newell's para que siga Luciano Herrera se encuentra en marcha

El club quiere retener al delantero, con una opción de compra del 80 por ciento del pase. La idea es negociar con Defensa, cediendo al arquero Josué Reinatti

Rodolfo Parody

23 de diciembre 2025 · 06:10hs
Luciano Herrera salta más alto que nadie en el último partido de Newells

Luciano Herrera salta más alto que nadie en el último partido de Newell's, contra Racing.

Newell’s está decidido a conservar a Luciano Herrera. Es uno de los pocos jugadores a los que se le vence el contrato el 31 de diciembre y que el club intentará que siga en el plantel. Goleador rojinegro de la temporada con 6 tantos, la opción de que continúe en el Parque es a partir de la compra del 80 por ciento del pase en un millón de dólares.

La determinación por conservarlo es firme. Se considera que fue de los futbolistas que mejor rindió durante el año y que puede ser de utilidad para el plantel de Sergio Gómez y Favio Orsi. Pero no necesariamente piensa en deprenderse de todo el dinero que cuesta el futbolista.

Los recursos económicos no abundan para gestionar los refuerzos en este primer mercado de pases que afrontará la flamante comisión directiva, motivo por el cual se analiza con minuciosidad los jugadores a incorporar y la forma de contratación.

Josué Reinatti, una opción en la negociación

En relación a Herrera, se entiende que vale la pena hacer uso de la opción de compra que se acordó con Defensa y Justicia, propietario del pase, aunque la intención es que haya otro jugador de por medio, así el dinero a desembolsar es menor.

El futbolista en cuestión es Josué Reinatti, de reciente paso por Defensa y Justicia. El arquero estuvo a préstamo en el último semestre. Se fue sin cargo y con una opción de compra de la mitad del pase en 892 mil dólares. El club de Florencio Varela decidió no ejecutar la compra y entonces debió retornar a Newell’s.

>> Leer más: Newell's no debe confiarse: su rival de Copa Argentina logró el ascenso a la Primera Nacional

Desde el primer día de la pretemporada, Reinatti se incorporó al plantel rojinegro. Pero su futuro puede estar otra vez afuera del Parque.

Josué Reinatti empezó el año como titular en Newell's, hasta la llegada de Navas.

Josué Reinatti empezó el año como titular en Newell's, hasta la llegada de Navas.

Newell’s planea quedarse con el 80 por ciento del pase de Herrera y a cambio ceder el 50 de Reinatti a Defensa, abonando la diferencia entre el millón de dolares que cuesta el porcentaje del delantero y los 892 mil que sale la mitad del arquero.

Defensa y Justicia necesita un arquero

Una situación favorable para Newell’s es que Defensa y Justicia se quedó sin el arquero titular. Enrique Bologna concluyó el contrato con el Halcón y seguirá en Chacarita. Esta necesidad de contar con un reemplazante le puede abrir nuevamente las puertas a Reinatti, que durante su estadía en el club de Varela no tuvo la oportunidad de atajar en ningún partido.

Esta combinación que ideó Newell’s queda supeditado a si Defensa y Justicia acepta la propuesta. Pero no necesariamente implica que desde el club del Parque se desista de contar con el atacante si es que no se da esa posibilidad.

En el momento que se acordó la incorporación a préstamo de Herrera a Newell’s, se estableció que, ante una compra, el futbolista firmará un contrato por dos años, hasta diciembre de 2028. Esto se mantiene si todo sale bien.

El trayecto de Luciano Herrera en la Lepra

Herrera fue de los jugadores más desequilibrantes, dentro de un equipo que tuvo múltiples dificultades durante el año y que llegó al final de 2025 con el riesgo de perder la categoría. El extremo acumuló 30 partidos (25 de titular) y con 6 goles fue el que más anotó con la casaca rojinegra. El último gol fue de los más valiosos, porque sirvió para empezar a construir una victoria fundamental sobre Huracán por 2 a 0 en la penúltima fecha del Clausura.

Luciano Herrera festeja su gol, el primero de Newell's contra Huracán en Parque Patricios.

Luciano Herrera festeja su gol, el primero de Newell's contra Huracán en Parque Patricios.

Herrera es uno de los 14 jugadores a los que se le vence el contrato el último día de 2025. En esta lista se encuentra Carlos González, con una opción de compra de la mitad del pase en un millón 500 mil dólares.

El club desea que se quede, pero no está dispuesto a la adquisición del pase, que pertenece al propio delantero. Y también con un reajuste de su contrato.

>> Leer más: Por el nueve de Newell's, la opción es retener a Cocoliso González o el regreso de Colo Ramírez

Víctor Cuesta es otro de los jugadores que forma parte de ese grupo y que se intentaría que se quede.

Martín Luciano sigue, la mayoría no

El único de todos los jugadores a los que se les vence el contrato y tiene asegurado un lugar en Newell’s para 2026 es Martín Luciano. El lateral izquierdo está cumpliendo la pretemporada.

En cambio, Ever Banega, Darío Benedetto, Gonzalo Maroni y Lucas Hoyos ya se fueron.

Y si bien todavía no existe confirmación oficial, el hecho de que no iniciaran la pretemporada es una señal clara de que no seguirán Luciano Lollo, Juan Manuel García, Alejo Tabares, Genaro Rossi, Lisandro Montenegro y Brian Calderara. Tampoco Josué Colman, que tenía contrato hasta diciembre 2026.

Franco Orozco rescindió el contrato

Franco Orozco formó parte del grupo de futbolistas que el viernes de la semana anterior empezó la pretemporada de Newell’s. Pero el delantero no continuará en el club.

De común acuerdo con las autoridades de la Lepra, el futbolista rescindió el contrato que lo unía al club hasta junio de 2026.

Orozco se incorporó a Newell’s a mitad de 2025, proveniente de Lanús, a partir de un préstamo sin cargo y con una opción de compra del ciento por ciento del pase en 2 millones de dólares.

El primer futbolista que rescindió su contrato con la actual comisión directiva fue el mediocampista Josué Colman, quien había sido el último refuerzo rojinegro en el mercado de pases de mediados de 2025.

Ni Orozco ni Colman tuvieron demasiada participación en el conjunto rojinegro.

