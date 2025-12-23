La Capital | Ovación | Newell's

En Newell's lo querían todos, pero será el entrenador de un campeón de la Copa Libertadores

La mayoría de los candidatos en las elecciones hicieron proselitismo con su nombre, aunque no estuvo ni cerca de venir

23 de diciembre 2025 · 14:16hs
Martín Anselmi es rosarino e hincha de Newells. Su último club fue Porto de Portugal.

Martín Anselmi es rosarino e hincha de Newell's. Su último club fue Porto de Portugal.

En los días previos a las elecciones en Newell's, casi no hubo candidato que no hiciera proselitismo con la promesa de contratarlo para dirigir al primer equipo. Pero el comicio pasó y todo se diluyó. Ahora, el director técnico que todos querían en el Parque dirigirá a un campeón de la Copa Libertadores.

Se trata de Martín Anselmi, el entrenador que más de una vez dijo públicamente que su sueño es dirigir alguna vez a Newell's. De un último paso por el Porto, en Europa, Anselmi tiene como principal antecedente haber conquistado la Copa Sudamericana dirigiendo a Independiente del Valle. Y ahora conducirá a un ganador de la Libertadores.

Leer más: Mala noticia para Newell's: Alejo Montero se lesionó la rodilla y estará 6 meses inactivo, como mínimo

Botafogo, campeón en 2024

El equipo que anunció oficialmente su contratación es Botafogo, campeón del máximo torneo continental en 2024. El club de Río de Janeiro se quedó sin entrenador hace pocos días y en horas resolvió la incorporación del argentino.

El rosarino, de 40 años, sustituirá al italiano Davide Ancelotti, quien se marchó tras un desacuerdo con los directivos de Botafogo.

Anselmi firmó un contrato por dos temporadas. Su último trabajo fue en el Porto, donde disputó el Mundial de Clubes en Estados Unidos. Anteriormente, había desempeñado un papel importante en Cruz Azul. Y con el equipo ecuatoriano fue campeón de la Sudamericana en 2022, cuando venció en la final al San Pablo.

Leer más: El llamativo destino al que Cristian Fabbiani iría a dirigir y el cheque rechazado de Newell's

Botafogo anunció el lunes el fichaje del rosarino. Además de Anselmi, al cuerpo técnico permanente del Botafogo también se suman los asistentes Luis Piedrahita y Pablo De Muner, el preparador físico Diego Bottaioli y el entrenador de porteros Darío Herrera.

El técnico argentino está previsto que llegue a Río de Janeiro el 4 de enero para iniciar sus trabajos en el Espaço Lonier, mientras que el plantel principal se presentará el día 5.

Noticias relacionadas
Cristian Fabbiani se fue de Newells hace más de dos meses y ahora podría dirigir en lugar llamativo.

El llamativo destino al que Cristian Fabbiani iría a dirigir y el cheque rechazado de Newell's

Luciano Herrera salta más alto que nadie en el último partido de Newells, contra Racing.

El plan de Newell's para que siga Luciano Herrera se encuentra en marcha

Ignacio Boero, presidente de Newells, junto a Chiqui Tapia, que muestra la casaca rojinegra.

Chiqui Tapia recibió una camiseta de Newell's de manos del presidente rojinegro

Newells posó su mirada sobre un exgoleador de Unión.

En busca de los goles de Newell's: un nuevo delantero asoma como posible refuerzo

Ver comentarios

Las más leídas

Se vendió el Barco Ciudad de Rosario y queda en manos de jóvenes rosarinos

Se vendió el Barco Ciudad de Rosario y queda en manos de jóvenes rosarinos

Triple crimen: mataron a balazos a una mujer y a dos hombres en el barrio Las Flores

Triple crimen: mataron a balazos a una mujer y a dos hombres en el barrio Las Flores

El tiempo en Rosario: posibles tormentas aisladas para arrancar el martes

El tiempo en Rosario: posibles tormentas aisladas para arrancar el martes

El financista imputado por estafas en la Bolsa tendrá prisión preventiva por seis meses

El financista imputado por estafas en la Bolsa tendrá prisión preventiva por seis meses

Lo último

Matías Alé fue internado tras un incendio en su departamento: qué le pasó

Matías Alé fue internado tras un incendio en su departamento: qué le pasó

Quién es el deportista rosarino que ganó un Olimpia de Plata y se fotografió con Ángel Di María

Quién es el deportista rosarino que ganó un Olimpia de Plata y se fotografió con Ángel Di María

Amigo secreto de la Fórmula 1: el regalo de Colapinto y las bromas pesadas de los pilotos

"Amigo secreto" de la Fórmula 1: el regalo de Colapinto y las bromas pesadas de los pilotos

Allanamientos y detenciones: golpe a bandas criminales que operaban en Tablada

Los fiscales del caso confirmaron que hay 16 personas detenidas, entre ellas una mujer que será imputada como la organizadora de uno de los grupos

Allanamientos y detenciones: golpe a bandas criminales que operaban en Tablada
La huella de la droga debajo del triple crimen en Las Flores: Todo el mundo consume
Policiales

La huella de la droga debajo del triple crimen en Las Flores: "Todo el mundo consume"

Se vendió el Barco Ciudad de Rosario y queda en manos de jóvenes rosarinos

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Se vendió el Barco Ciudad de Rosario y queda en manos de jóvenes rosarinos

Qué dice el informe toxicológico de Christian Petersen a 10 días de su internación
Información General

Qué dice el informe toxicológico de Christian Petersen a 10 días de su internación

Alerta por calor extremo en Rosario: qué es y algunas recomendacionas 
La Ciudad

Alerta por calor extremo en Rosario: qué es y algunas recomendacionas 

La carne rompió el techo de los $20.000 en Rosario, pero Navidad despertó las ventas
La Ciudad

La carne rompió el techo de los $20.000 en Rosario, pero Navidad despertó las ventas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Se vendió el Barco Ciudad de Rosario y queda en manos de jóvenes rosarinos

Se vendió el Barco Ciudad de Rosario y queda en manos de jóvenes rosarinos

Triple crimen: mataron a balazos a una mujer y a dos hombres en el barrio Las Flores

Triple crimen: mataron a balazos a una mujer y a dos hombres en el barrio Las Flores

El tiempo en Rosario: posibles tormentas aisladas para arrancar el martes

El tiempo en Rosario: posibles tormentas aisladas para arrancar el martes

El financista imputado por estafas en la Bolsa tendrá prisión preventiva por seis meses

El financista imputado por estafas en la Bolsa tendrá prisión preventiva por seis meses

Jorge Broun seguirá en Central y falta la definición por Quintana y Malcorra

Jorge Broun seguirá en Central y falta la definición por Quintana y Malcorra

Ovación
Amigo secreto de la Fórmula 1: el regalo de Colapinto y las bromas pesadas de los pilotos
Ovación

"Amigo secreto" de la Fórmula 1: el regalo de Colapinto y las bromas pesadas de los pilotos

Amigo secreto de la Fórmula 1: el regalo de Colapinto y las bromas pesadas de los pilotos

"Amigo secreto" de la Fórmula 1: el regalo de Colapinto y las bromas pesadas de los pilotos

Cuándo arranca el Torneo Apertura 2026: fecha del debut y cómo será el formato

Cuándo arranca el Torneo Apertura 2026: fecha del debut y cómo será el formato

Broun tras el acuerdo por el nuevo contrato: Es un privilegio seguir vistiendo la camiseta de Central

Broun tras el acuerdo por el nuevo contrato: "Es un privilegio seguir vistiendo la camiseta de Central"

Policiales
Allanamientos y detenciones: golpe a bandas criminales que operaban en Tablada
POLICIALES

Allanamientos y detenciones: golpe a bandas criminales que operaban en Tablada

Amplio operativo en barrio Tablada: 12 detenidos en 39 allanamientos por venta de drogas

Amplio operativo en barrio Tablada: 12 detenidos en 39 allanamientos por venta de drogas

La huella de la droga debajo del triple crimen en Las Flores: Todo el mundo consume

La huella de la droga debajo del triple crimen en Las Flores: "Todo el mundo consume"

Hallan 4 kilos de cocaína en un auto en el peaje de General Lagos

Hallan 4 kilos de cocaína en un auto en el peaje de General Lagos

La Ciudad
Cómo funcionarán los servicios en Rosario durante Navidad: habrá más controles durante la medianoche
La Ciudad

Cómo funcionarán los servicios en Rosario durante Navidad: habrá más controles durante la medianoche

La carne rompió el techo de los $20.000 en Rosario, pero Navidad despertó las ventas

La carne rompió el techo de los $20.000 en Rosario, pero Navidad despertó las ventas

Movilización en Rosario en defensa del tren: reclaman por los servicios suspendidos

Movilización en Rosario en defensa del tren: reclaman por los servicios suspendidos

La historia del Barco Ciudad de Rosario: qué es y quiénes lo compraron tras cinco años varado

La historia del Barco Ciudad de Rosario: qué es y quiénes lo compraron tras cinco años varado

Destrucción total: impactante incendio de un auto en zona sur
LA CIUDAD

Destrucción total: impactante incendio de un auto en zona sur

El tiempo en Rosario: posibles tormentas aisladas para arrancar el martes
La Ciudad

El tiempo en Rosario: posibles tormentas aisladas para arrancar el martes

Villa Constitución: murió un nene de 6 años tras caerle un poste en un club
La Región

Villa Constitución: murió un nene de 6 años tras caerle un poste en un club

Una pistola vs. cuchillos: dos carniceros frustraron un robo en Rosario
La Ciudad

Una pistola vs. cuchillos: dos carniceros frustraron un robo en Rosario

En un año, la carne subió más del doble que la inflación
Economía

En un año, la carne subió más del doble que la inflación

Jorge Broun seguirá en Central y falta la definición por Quintana y Malcorra
Ovación

Jorge Broun seguirá en Central y falta la definición por Quintana y Malcorra

Doble crimen de Virginia Ferreyra y Claudia Deldebbio: cuatro condenados a perpetua
Policiales

Doble crimen de Virginia Ferreyra y Claudia Deldebbio: cuatro condenados a perpetua

Chiqui Tapia recibió una camiseta de Newells de manos del presidente rojinegro
Ovación

Chiqui Tapia recibió una camiseta de Newell's de manos del presidente rojinegro

Santiago del Estero: al menos cinco muertos en un choque en la ruta 9
Información General

Santiago del Estero: al menos cinco muertos en un choque en la ruta 9

El dólar blue superó la barrera de los 1.500 pesos en Rosario
Economía

El dólar blue superó la barrera de los 1.500 pesos en Rosario

Qué pasó con Christian Petersen: los guías de montaña dieron su versión
Zoom

Qué pasó con Christian Petersen: los guías de montaña dieron su versión

Violencia de género: quedó preso acusado de privar de la libertad a su pareja e hijo
POLICIALES

Violencia de género: quedó preso acusado de privar de la libertad a su pareja e hijo

Qué se sabe de la chica detenida a la salida de un boliche con una pistola
POLICIALES

Qué se sabe de la chica detenida a la salida de un boliche con una pistola

En pleno centro se pinchó un caño, se derrumbó el asfalto y se hizo un cráter
La Ciudad

En pleno centro se pinchó un caño, se derrumbó el asfalto y se hizo un cráter

Dio positivo en el test de alcoholemia y su explicación fue: Tomé vinagre
Información General

Dio positivo en el test de alcoholemia y su explicación fue: "Tomé vinagre"

Un apagón en San Francisco provocó un caos con los taxis autónomos
Información General

Un apagón en San Francisco provocó un caos con los taxis autónomos

Mesa adentro o afuera: cuál es el pronóstico del tiempo para Nochebuena
La Ciudad

Mesa adentro o afuera: cuál es el pronóstico del tiempo para Nochebuena

Rosario envió muestras al instituto Malbrán ante casos sospechosos de gripe H3N2K

Por Florencia O’Keeffe

La Ciudad

Rosario envió muestras al instituto Malbrán ante casos sospechosos de gripe H3N2K

Santa Fe se hace cargo de las residencias médicas: Nación se lava las manos
La Ciudad

Santa Fe se hace cargo de las residencias médicas: "Nación se lava las manos"

Una vuelve y otra se suma: el aeropuerto de Rosario va por otras rutas internacionales
La Ciudad

Una vuelve y otra se suma: el aeropuerto de Rosario va por otras rutas internacionales