En la previa del clásico rosarino, lanzan una campaña para desalentar pintadas

La iniciativa lleva como título "No seas termo" y busca preservar los espacios públicos del accionar de las barras bravas de Newll's y Central

Comenzó una campaña por las pintadas que realizan las barras bravas de Newell's y Central

El concejal Pablo “Gato” Gavira, del partido UNO e integrante del interbloque Unidos, presenta una campaña de concientización ciudadana que busca prevenir y desalentar las pintadas vandálicas en el arbolado urbano, columnas y todo tipo de mobiliario, tanto público como privado , en la ciudad de Rosario.

La iniciativa se conoce en la semana previa al clásico rosarino , que se jugará el domingo próximo, desde las 17, en el estadio Coloso Marcelo Bielsa.

El edil aclaró que no estaba en contra de “los murales artísticos bien hechos, como el de Miguel Russo en barrio 7 de Septiembre o el de Diego Maradona con la camiseta de Newell’s en avenida Rouillón y bulevar Seguí. Sí tenemos que erradicar lo que ensucia árboles, mobiliario o columnas , porque eso no es pintar; es, y lo repito, ensuciar”.

En declaraciones a LT8 , el concejal del oficialismo sostuvo que "la ciudad se fue acostumbrando a que las pintadas estaban bien, que hacer eso en los espacios públicos era parte de la idiosincrasia futbolera. Eso es ensuciar la ciudad y eso no te hace más hincha de club. No se trata de prohibir, sino de reordenar las calles de Rosario. Ayer arrancamos esta campaña en redes sociales. Además, las personas que sean detenidas por realizar pintadas no podrán ingresar a los estadios por dos años al quedar inscriptas en el programa Tribuna Segura".

"Ya hay 90 personas detenidas por este tema, a las que se le aplicará el derecho de admisión y no podrán entrar a las canchas por dos años", destacó el edil.

Gavira, quien antes de ser electo concejal trabajó como periodista deportivo en radio y televisión durante más de 30 años, añadió que la iniciativa “tiene como objetivo trabajar junto con los dirigentes de Rosario Central y Newell’s Old Boys y, por supuesto, con toda la ciudadanía".

Amplió: "También ya lo hablé con el intendente de Rosario, Pablo Javkin, y además lo estoy haciendo con sus pares de la región, porque este problema se da en buena parte del Gran Rosario”.

"Esta campaña no implica ir en contra de nadie. Hicimos un relevamiento que nos llevó mucho tiempo. Hay 13,5 kilómetros lineales que fueron vandalizados con unos mil 83 litros de pintura. Esos 13 kilómetros es casi la distancia que hay entre Rosario y San Lorenzo, y con esa cantidad de pintura se podrían hacer 300 murales lindos y se podrían pintar dos estadios", precisó Gavira.

“Quiero lograr un cambio cultural. Es feo vandalizar así nuestra ciudad, porque es de todos. Por eso decimos: NO SEAS TERMO, ensuciar la ciudad no te hace más hincha”, finalizó.