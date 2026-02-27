Evita, Mafalda y Argentina se adueñaron del Fashion Week de Milan

El diseñador argentino Adrián Appiolaza presentó su colección de invierno para la marca de alta costura Moschino con una clara referencia a sus raíces

Evita aparece en uno de los diseños de Adrián Appiolaza, el argentino que triunfa en el mundo de la moda

Ya no es novedad encontrar argentinos que triunfan por el mundo, que llevan su destreza o arte tras las fronteras y son reconocidos en las principales ciudades. Por eso, que el argentino Adrián Appiolaza haya diseñado indumentaria de alta costura con la imagen de Eva Duarte de Perón o la bandera argentina no es sorpresa . Una muestra más de que la argentinidad invade en todos los ámbitos.

Pateando una pelota, conduciendo autos a 350 kilómetros por hora o ganando casi 3 millones de euros en la versión española de Pasapalabra, los argentinos siempre están presentes. Y cada vez que pueden, dejan en claro que, aunque se vayan de Argentina, Argentina sigue en ellos, hasta en el Fashion Week de Milán .

Y así, Eva Duarte de Perón encabeza una colección del diseñador Appiolaza para la marca Moschino y la secundan Mafalda, el Obelisco, Boca, el campo y los churros , entre otras características que el argentino plasmó en el Fall/Winter 2026 en la ciudad de Italia, una de las mecas de la moda.

Con un desfile innovador, donde el público bordeaba una pasarela en círculos, Appiolaza y Moschino presentaron la Fall/Winter 2026 de la marca reinterpretando lo clásico con prints inesperados y guiños a la infancia, según los medios especializados.

El público se sorprendía ante cada modelo y los diseños que mostraban, poco le importó que montículos de tierra emerjan del costado de la pasarela, dando a entender que la colección estaría ligada a las raíces del diseñador.

Y así fue como fueron pasando una a una, los primeros diseños dejaron su marca, pero no fue hasta el look 8 que quedó en evidencia la idea. Una remera overzise que tenía la reconocida imagen de Eva Duarte de Perón, pero con un pixelado de diseño que desdibujaba a la exprimera dama.

Moda argentina 27.2 (2)

A partir de allí los modelos con tonos celestes, blancos y amarillo, en clara alusión a la bandera argentina, dominaron la escena. Más aún cuando en la 13ª pasada, una joven caminó con un vestido entero con la imagen del Obelisco y un cielo degradándose en cuadrados. Y para la siguiente modelo, una camisa con tonos azules y una franja horizontal amarilla. Boca formó parte de las ideas de Appiolaza.

Ovejas, alpacas y un cactus formaron parte de la colección, que terminó de confirmar su argentinidad con el look 25: unas botas color marrón, un jean y una camisa amarrilla, con un detalle en el cuello hecho de lana celeste y blanco.

Moda argentina 27.2 (4)

En total fueron 51 looks los que presentó el diseñador argentino, que también sumó dos sobrios diseños de Quino. El primero con su célebre frase: “El problema de las mentes cerradas es que siempre tienen la boca abierta”, que plasmó en una remera blanca con letras negras y escrita en inglés. El segundo, directamente con Mafalda como protagonista y una viñeta en la que pensaba: “¡¡Basta!!”, esta vez en castellano.

Quién es Appiolaza

La llegada de Adrian Appiolazza fue un giro inesperado y estratégico para Moschino, la marca de indumentaria italiana de alta costura. Inesperado no porque Appiolaza no daba la talla, años detrás de grandes marcas lo avalaban, pero el reto estaba en entender el ADN de la firma, que fue fundada por Franco Moschino, un diseñador que pide historia, ironía y contemporaneidad.

Moda argentina 27.2 (3)

Appiolazza nació en Buenos Aires, pero desde 1994 se fue a vivir al exterior y se formó en Inglaterra, más precisamente en Londres. “Hoy en día no tengo ninguna lengua donde mi acento sea correcto; hasta cuando voy a Argentina me dicen que «estoy gringo»”, dijo Appiolaza entre risas en una entrevista con Vogue México.

Su conocimiento del archivo de la moda europea es su carta más importante como diseñador y logró trabajar en otras reconocidas marcas como Loewe, Chloé, Miu Miu y Louis Vuitton.