Tenis: Luciano Ambrogi y Dante Pagani recibieron wild cards para el primer torneo del año Ambos jugadores de la Federación Santafesina de Tenis fueron invitados al AAT Challenger edición TCA Por Pablo Mihal 8 de enero 2026 · 19:33hs

Mientras en la Cuna de la Bandera se espera el Rosario Challenger 2026 (único en la categoría 125 en el país y se trata de uno de los torneos de tenis más relevantes en la región) que se disputará del 1º al 8 de febrero en las canchas del Jockey Club Rosario, el próximo lunes 19 de enero se pondrán en marcha los cuadros principales de los primeros torneos profesionales internacionales de la temporada en Argentina: el AAT Challenger edición TCA y el W50 Buenos Aires, ambos en el Tenis Club Argentino.

Para ambos certámenes, la organización confirmó las invitaciones. En el torneo masculino, los invitados serán los jugadores de la Federación Santafesina de Tenis (FST), Luciano Ambrogi y Dante Pagani y el tucumano Máximo Zeitune, sin duda tres jóvenes talentos nacionales que han demostrado gran proyección y tuvieron resultados destacados en 2025.

Dos exponentes de la Federación Santafesina de Tenis De los tenistas de nuestro medio, Ambrogi (434º), de 22 años, alcanzó la temporada pasada su lugar más alto en el ranking, 342º en julio. Con un estilo agresivo marcado por su estatura cercana a 1,90m, el campeón de dos torneos ITF (M15 Antalya en semanas consecutivas en 2023) se hizo su lugar en el circuito ATP Challenger y aprovechó cada una de las oportunidades para jugarlo en Argentina. En 2025, año récord con 7 torneos del circuito en el país, jugó todas las competencias, en algunos casos saliendo desde la qualy y otras directamente en el cuadro principal.

Dante Pagani, en tanto, es el menor de los tres, tiene 17 años (nació el 31 de julio de 2008) y es el latinoamericano más joven en el Top 1000 del ranking ATP. Si bien aún es juvenil (con victorias en Roland Garros y US Open) y compite en torneos ITF Junior (está 16º en el ranking mundial) el año pasado tuvo distintas experiencias midiéndose con profesionales. Y algunas de ellas muy buenas. Un ejemplo de ello fue el M15 de Olavarría, en el cual aprovechando uno de los 10 torneos ITF organizados en el país se consagró campeón y sumó 15 puntos en el ranking, que le sirvieron para entrar en el top 1000. Con un físico muy desarrollado para su edad y golpes ofensivos destacados, Pagani es uno de los jóvenes tenistas sudamericanos que irrumpieron en el circuito profesional con mayor contundencia en 2025 y buscará asentarse este año.

Finalmente Zeitune (836º) es tucumano y tiene 19 años. En 2025 se instaló en el circuito profesional, jugando en su mayoría torneos del ITF World Tennis Tour, en el cual ya alcanzó su primera final, en noviembre, en el M15 de Santiago de Chile. Esta podría ser una temporada clave para “Machi”, que con su revés a una mano y prominente saque ya captó la atención de muchas miradas. El norteño buscará aprovechar la primera semana del año en el país para seguir escalando en el ranking, tras el ascenso que logró en 2025 (comenzó 1764º). Las invitaciones femeninas Para el torneo femenino que abrirá la temporada en Argentina, las invitadas son: Josefina Estevez, Luciana Moyano, Candela Vázquez y Marina Bulbarella. Estevez (1113º) es oriunda de 25 de Mayo, provincia de Buenos Aires, y tiene 18 años. Moyano (780º), fue 12º del ranking junior en 2022 y medallista panamericana juvenil, es cordobesa y tiene 20 años; Vázquez (885º) nació en San Pedro, Buenos Aires, en 2008 y al igual que Dante Pagani, alterna torneos juniors (52º) y profesionales mientras que Bulbarella tiene 20 años y es de Buenos Aires.