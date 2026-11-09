En Central no descartan que Belloso revierta su decisión y participe de las elecciones

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Rosario, con comercios abiertos pero movimiento tranquilo por el feriado
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La Iglesia pidió no politizar los mensajes del Papa en su visita a la Argentina
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Milei al Papa: "En Argentina los debates no son honestos intelectualmente"
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Pullaro: "Fue un mensaje de paz y de compromiso con la educación y la producción"
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Ante el Papa, Milei elogió a Francisco y celebró la presencia del arco político
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Los dos regalos que Milei le dio al Papa León XIV: qué significado especial tienen
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Trigo argentino: la mejora genética permitió aumentar el rendimiento 1 % por año
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León XIV: "Quien ejerce la autoridad tiene el deber de actuar con prudencia"
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Encontraron sin vida en un río de Córdoba a una madre y su hijo, ambos de Funes
Economía
La Argentina que recibe al Papa: una radiografía del deterioro económico y social
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Rosúa: "El gobierno logró las herramientas que impulsó para mejorar la seguridad"
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Newell's está en el lugar que tanto buscó, por mérito propio y sin conformismo
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Visita papal con GPS: un cura creó una aplicación para hallar a peregrinos rosarinos
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Corralito en Paraguay: el expresidente fue imputado y pidieron prisión preventiva
Policiales
Le robaron la bicicleta pero un automovilista intervino para atrapar a los ladrones
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Ke Personajes en problemas: detuvieron a su cantante porque golpeó a un policía
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El Papa celebró su primera misa en Sudamérica y habló del mate como símbolo
La ciudad
Fuerte reclamo de empresarios de Rosario por un transporte más federal
Salud
Una cirugía inédita en el país salvó la vida de una mujer y su bebé en Rosario
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Un finalista por el ascenso a la Liga Profesional tiene como figura a un ex-Central