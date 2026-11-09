En Central no descartan que Belloso revierta su decisión y participe de las elecciones

El sábado vence el plazo para la presentación de la lista de Raza Canalla. Gran expectativa en torno a la posibilidad de que Belloso cambie de parecer

Fue un bombazo en Central . La semana pasada y de cara a las elecciones que se desarrollarán en diciembre próximo, el actual presidente, Gonzalo Belloso, se bajó de la contienda electoral aduciendo que no formará parte de la nueva gestión. Lo hizo a través de un posteo en redes sociales que generó un enorme revuelo en Arroyito. Pero podría haber otro capítulo en esta historia, porque no hay que descartar que el Pejerrey modifique su decisión y siga en la vida política canalla. Se viven horas decisivas al respecto.

Este sábado vence el plazo para la presentación de la lista de comisión directiva de parte de Raza Canalla, única agrupación que presentó los avales, y entonces la chance o no de dar vuelta atrás su decisión se debe concretar a la brevedad.

Se necesita completar la nómina de los cargos de comisión directiva y de los asambleístas titulares y suplentes.

El sábado en el Gigante hubo banderas y muestras de afecto hacia el actual presidente, que podrían hacer modificar su negativa original a ir por otro mandato, todo en el marco de la nueva clasificación a la Copa Libertadores y la inauguración de la tercera bandeja del río.

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El comunicado de Belloso

“Urgido por los tiempos que marca el estatuto de cara al próximo acto eleccionario entiendo que ya no se puede dilatar más la decisión respecto del armado de la lista de Raza Canalla”, inició el texto del posteo en redes sociales Gonzalo Belloso.

Y agregó: “Ante esta situación debo comunicar que una vez concluido este mandato, no voy a formar parte en ningún cargo de la próxima comisión directiva, ni tomaré parte de la nueva gestión”.

Belloso inició su gestión en diciembre de 2022 y en estos cuatro años de gobierno el club logró cosas importantes.

En lo deportivo se recuerda la obtención de la Copa de la Liga 2023 de la mano de Miguel Ángel Russo, el primer entrenador que fue a buscar, el título de la Liga 2025 (con Ariel Holan como DT) y ahora la consagración en la Supercopa Internacional (con Jorge Almirón al mando). Además ahora está clasificado a los playoffs del Clausura y a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027.