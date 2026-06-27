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El mensaje del ex-Central a los hinchas del Bahía: "Hola, nación tricolor, les habla Alejo Veliz"

El Tottenham ya anunció oficialmente el traspado del delantero al Esporte Clube Bahía, que a su vez le dio la bienvenida

27 de junio 2026 · 15:13hs
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Alejo Veliz ya está en Esporte Clube de Bahía

Alejo Veliz ya está en Esporte Clube de Bahía, donde firmará un contrato hasta 2013. El ex-Central grabó un mensaje a los "torcedores" del equipo.
El ex-Central Alejo Veliz ya luce la camiseta de su nuevo equipo


El ex-Central Alejo Veliz ya luce la camiseta de su nuevo equipo, el Bahía de Brasil.
El ex-Central Alejo Veliz ya luce la camiseta de su nuevo equipo, el Bahía de Brasil.


El ex-Central Alejo Veliz ya luce la camiseta de su nuevo equipo, el Bahía de Brasil.

El club inglés Tottenham Hotspur confirmó oficialmente el traspado del delantero Alejo Veliz a Esporte Clube Bahía y el club brasileño le dio la bienvenida en sus redes. El ex-Central grabó a su vez un mensaje dirigido a la "torcida" del equipo.

El traspaso de Veliz al equipo brasileño de San Salvador de Bahía era conocido desde hace mucho, pero el Tottenham recién lo hizo oficial el viernes. "Hemos llegado a un acuerdo con el Bahia para el traspaso de Alejo Veliz, quien se unirá al club brasileño el 1 de julio. Le deseamos lo mejor a Alejo para el futuro", publicó el club londinense en sus cuentas.

Apenas horas después, Bahía anunció la llegada del delantero y le dio la bienvenida. "Bienvenido, Alejo Veliz! El atacante de 22 años firma hasta 2031 y es el nuevo refuerzo del Esquadrão", publicó el Esporte Clube. El texto tiene un link a la página oficial de la institución, aunque por alguna razón no está disponible.

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Veliz en el Tottenham

Veliz llegó al Tottenham a mediados de 2023 por una cifra cercana a los 16 millones de euros, pero jugó poco en el equipo londinense, cuando el entrenador era el griego Ange Postecoglou.

El futbolista nacido en Gódeken jugó apenas ocho partidos en la Premier League y anotó un solo gol, en la derrota del Tottenham ante el Brighton por 4 a 2. Luego se lesionó y ya no volvió a ponerse la camiseta de los Hotspur.

En el siguiente semestre, Veliz fue cedido a préstamo al Sevilla, donde también jugó y marcó poco. Y tras su breve paso por el club andaluz, pasó al Espanyol de Barcelona, donde tuvo más minutos y consiguió meter un par de goles.

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El préstamo a Central

A mediados de 2025, Central sacudió el mercado de pases local al obtener el préstamo de Veliz por un año. El club de Arroyito pretendía comprarlo, pero Tottenham quería recuperar su inversión y la cifra era impagable para el Canalla. El vínculo contractual con Central vence el 30 de junio.

Ya en el mercado de verano, Bahía mostró interés por el delantero. Sin embargo, Central resistió y consiguió retenerlo durante todo el semestre. Pero Bahía insistió y en marzo llegó a un acuerdo verbal con Tottenham. Aunque pudo ejecutar la cláusula de rescisión, el club inglés acordó con su par brasileño que esperarían hasta el fin del préstamo a Central para concretar el traspado.

Bahía ya mostró interés por Alejo Veliz en el mercado de pases del verano, pero Central logró retenerlo hasta el final del semestre Bahía ya mostró interés por Alejo Veliz en el mercado de pases del verano, pero Central logró retenerlo hasta el final del semestre

Y ese momento llegó. Veliz ya está en Bahía a cambio de una cifra cercana a los 8 millones de euros e incluso grabó un mensaje dirigido a los hinchas del Esporte Clube. Allí expresó: "Hola nación tricolor, les habla Alejo. Ya estoy acá, conociendo el club. Todo muy lindo y estoy listo para entrar a ese estadio y verlos a todos, alentando como locos", dijo. Y remató: "Un abrazo muy grande y vamos Bahía".

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