Tevez dio un pronóstico sobre Central que puso al Gigante por encima de la Bombonera

El exentrenador del Canalla hizo una comparación llamativa a la hora de analizar el duelo del Canalla y Corinthians en la Copa Libertadores

El sorteo que definió el duelo de Central y Corinthians en la Copa Libertadores 2026 generó un cruce con un atractivo especial para Carlos Tevez , que jugó en el equipo brasileño y dirigió al Canalla. A la hora de analizar el choque, dijo que el Gigante de Arroyito puede generar complicaciones mayores que la cancha de Boca para los rivales.

"El estadio es una caldera. Es como la Bombonera o más apretado todavía" , sostuvo el entrenador en cuanto al escenario del primer partido de la serie de octavos de final. Así anticipó que el Timao deberá tomar precauciones adicionales para afrontar el cotejo del 13 de agosto.

El exfutbolista de Manchester United y Juventus también compartió otros elogios durante la entrevista que transmitió ESPN Brasil este viernes. Así anunció que Corinthians "la va a tener complicada" cuando visite Rosario.

El Apache aseguró que la Academia propone algo "totalmente diferente" a lo que se vive en otras canchas cuando un rival sale a enfrentarlo. "Es un equipo ya que viene de ser campeón y pelea todos los campeonatos" , indicó.

'CORINTHIANS VAI TER DIFICULDADES'! Em exclusiva à ESPN, Carlos Tevez, ex-jogador do Timão e também ex-técnico do Rosario Central, deu a opinião dele sobre o confronto válido pelas oitavas de final da Libertadores!



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De acuerdo al análisis del director técnico de 42 años, Corithians se tiene que hacer fuerte en su estadio para llegar a los cuartos de final. Los brasileños definirán la serie allí porque terminaron primeros en su grupo, mientras que el Canalla perdió la ventaja de la localía en el final de la fase anterior por la derrota con Independiente del Valle.

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Tevez opinó que el Timao posee "grandes jugadores", pero consideró que una de las claves del triunfo es el papel que puede desempeñar Rodrigo Garro. En cuanto al exvolante de Talleres, señaló que "conoce bien lo que es Rosario Central y seguramente está en él explicarles (a sus compañeros) lo que va a ser esa cancha".

Por último, el ex DT de Independiente se mostró feliz por la presencia de Memphis Depay en el equipo. "Como todo corinthiano, estamos contentos de que vista la camiseta", comentó respecto de una de las mayores contrataciones del fútbol brasileño en los últimos tiempos.

¿Cuándo juegan Central y Corinthians?

El primer partido de octavos de final de la Copa Libertadores se disputará el jueves 13 de agosto en el Gigante de Arroyito. El encuentro comenzará a las 21.30 y sólo falta la designación de los árbitros.

Una semana después, Corinthians recibirá a Central en San Pablo para definir qué equipo avanza a la fase siguiente. El cotejo empezará a la misma hora en el Neo Quimica Arena. El ganador se enfrentará a Universidad Católica de Chile o Estudiantes de La Plata.