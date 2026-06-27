El VAR semiautomático llegará al fútbol argentino: qué es y cómo funciona

La AFA confirmó que incorporará esta tecnología a las revisiones arbitrales en el campeonato local a partir de 2027

En pleno Mundial 2026 , y a horas del tercer partido de la selección argentina ante Jordania en Dallas este sábado a las 23, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció que el VAR funcionará con el método semiautomático a partir de 2027 e incorporará una importante tecnología a los partidos de la primera división.

Al respecto, la entidad señaló que este sistema, que se utiliza en la Copa del Mundo, llegará al país de la mano de las empresas Hawk Eye , que presta servicios en Fifa y Uefa, y Genius , utilizada en la Premier League, Conmebol, Brasil y México.

En tanto, indicaron que a fin de este año podría realizarse una prueba piloto y que las gestiones fueron encabezadas por el presidente de la AFA, Claudio Tapia, quien “mantuvo reuniones con las autoridades de la empresa que implementa el VAR en Argentina, los Sres. Maximiliano Cabrera, CEO de Torneos, y Ramiro Prado, jefe tecnológico del proyecto”.

Por otro lado, se conoció que la Copa Argentina volverá a contar con la implementación del VAR a partir de los octavos de final , instancia que se disputará luego de la finalización del Mundial 2026.

Un avance para el VAR en Argentina

Al incorporar estas herramientas de revisión arbitral, la AFA avanzará con la implementación de una docena de cámaras de seguimiento que captan la posición de la pelota y hasta 29 puntos de datos de cada jugador, con la mira puesta en los puntos claves de cada futbolista para sancionar un fuera de juego.

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Para cumplir con la función de este sistema, la pelota llevará un sensor interno que envía datos de contacto a la cabina, una información que puede ser fundamental para detectar un foffside o una intervención habilitada de un futbolista, ya que envía una alerta automática a la sala de video.

De igual manera, resta saber si se implementarán las nuevas medidas reglamentarias de la Fifa que entraron en vigencia en esta Copa del Mundo, como las correcciones en los tiros de esquina o las amonestaciones incorrectas.