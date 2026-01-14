El posible adiós de Alejo Veliz aturde a Central, que quiere retenerlo hasta junio de este año

Tottenham, el dueño del pase del delantero, habría aceptado una oferta de 10 millones de euros del Bahía de Brasil para comprarlo

Alejo Veliz pertenece al Tottenham pero está a préstamo en Central hasta junio. Bahía lo quiere ahora.

Todavía aturdidos por la decisión del Tottenham de aceptar una oferta de Esporte Clube Bahía de Brasil por el pase de Alejo Veliz, en Central trabajan ahora para tratar de que el delantero se quede hasta cumplir el préstamo del club inglés, que termina a mitad de año.

La perplejidad por la novedad conocida en Salvador de Bahía sobre el futuro de Veliz todavía no se disipa en Arroyito y tampoco entre los hinchas de Central, que por un lado adoran al delantero y por el otro lo quieren para disputar la Copa Libertadores.

Si bien La Capital adelantó hace un par de días el supuesto interés del club Bahía por Veliz, la confirmación sobre la existencia de una oferta del club brasileño al Tottenham, dueño del pase del futbolista, cayó como una bomba en el mundo canalla.

La oferta de Bahía de Brasil

Bahía, un club administrado y gestionado por el City Football Group, ofreció 10 millones de euros por la ficha del jugador. Tottenham lo había comprado en 2023 por una cifra cercana a los 17 millones de euros, pero casi no lo utilizó y siempre lo dio a préstamo.

Veliz jugó en Sevilla y Espanyol, antes de regresar a Central a préstamo a mediados de 2025. Ya en ese momento el Tottenham pretendía venderlo, pero la cifra que pedía por el delantero era impagable para Central y finalmente, como no apareció un comprador, ambos clubes acordaron el préstamo hasta junio de este año.

Según reportes conocidos en Salvador de Bahía, en principio Tottenham habría aceptado el ofrecimiento del club brasileño. El problema es que Bahía quiere que Veliz se sume ahora al plantel, algo que en Central tratarán de evitar.

Central quiere tenerlo hasta junio

El objetivo en Arroyito es que el préstamo se cumpla hasta el último día, lo que le permitiría al entrenador Jorge Almirón contar con Veliz en los partidos correspondientes a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Leer más: Furor en Central por las viejas luminarias del Gigante: los hinchas canallas las agotaron en unas horas

Desde que volvió a Central, en julio de 2025, Veliz jugó 16 partidos, marcó cinco goles y dio una asistencia. El delantero llegó días después que el club de Arroyito concretara el resonante regreso de Ángel Di María. Ambos fueron fundamentales en la gran campaña del canalla en la fase de grupos del torneo Clausura, en la que aseguró su clasificación a la Copa Libertadores 2026.