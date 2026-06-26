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Central vuelve al trabajo el lunes y en menos de un mes sale a la cancha por los puntos

Los canallas finalizaron más tarde el primer semestre y por eso recién vuelven ahora a los trabajos. Y ya tienen los días de tres partidos

Guillermo Ferretti

Por Guillermo Ferretti

26 de junio 2026 · 19:46hs
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Central. Jorge Almirón en Arroyo Seco. El plantel vuelve a los entrenamientos el lunes. 

Central. Jorge Almirón en Arroyo Seco. El plantel vuelve a los entrenamientos el lunes. 

Mientras los jugadores gozan de sus últimos días de licencia antes de volver al trabajo en grupo, tanto Central como todo el resto del fútbol argentino sabe cuáles serán sus primeros compromisos del segundo semestre, en el inicio del torneo Clausura.

Después de la gran competencia que tuvo en el primero, llegaron unos días de vacaciones pero pronto todo volverá a la normalidad.

El lunes a los trabajos en Arroyo Seco

En concreto, los canallas retornarán el lunes los trabajos en Arroyo Seco, más allá de que en esta semana que llega a su fin los jugadores debieron cumplir tareas específicas para no empezar de cero.

Y luego tendrán poco menos de un mes de trabajos, ya que la AFA confirmó las tres primeras fechas del torneo Clausura, obviamente para después de la finalización del Mundial.

Leer más: El mensaje de un ex-Central a otro en pleno Mundial: "Gordo, te tenés que levantar, no pueden quedar afuera"

El canalla debuta ante Belgrano

Los canallas debutarán en Córdoba ante el campeón Belgrano, el mismo que le ganó en la primera fecha en Arroyito. Será el jueves 23 de julio, a las 19.30, por la Zona B que es la misma que la del torneo Apertura.

Junto a Sarmiento v. Argentinos Juniors, por la misma zona, serán los dos partidos que inaugurarán ese día el Clausura.

Ante Racing en el Gigante

Luego el equipo de Jorge Almirón recibirá a Racing en el Gigante, el martes 28, a las 21.15, ya que la segunda fecha es la primera entresemana del campeonato.

Finalmente, la última fecha confirmada es la tercera, donde Central visitará al subcampeón River en el Monumental, el domingo 2 de agosto, también en el mismo horario: a las 21.15.

Sí hay acción en la Rosarina y nada menos que con el clásico

Esta tarde a partir de las 15.30 en la Ciudad Deportiva, se disputará el clásico entre Rosario Central y Newell’s, en el cierre de la primera parte de la Asociación Rosarina de Fútbol. Ambos equipos están clasificados para disputar la Zona Campeonato por el título 2026.

Todos los enfrentamientos entre canallas y leprosos son partidos especiales y muy esperados por las dos instituciones. Este choque será el primero de los tres que se jugarán en la presente temporada.

>>Leer más: Uruguay y España se dieron cuenta rápido de que los favoritismos sirven de poco

Como llegan al clásico

Los rojinegros dirigidos por Carlos Guerreros llegan a este partido como punteros con 31 puntos, disputadas 14 fechas. Consiguieron con 4 triunfos al hilo y en el último partido derrotó a San Telmo por 5 a 1 con los goles de Ciro Vella Santino Viola, Paulo Valentini, Augusto Levrand y Elian Sosa.

Por su parte, el Auriazul comandado por Ezequiel Gentilo se ubica en el tercer lugar con 25 puntos. Llega con una racha de tres victorias y un empate. En la última fecha derrotó a Adiur en el Viaducto por 3 a 1 con los tantos de Oliverio Taglialegne, Martín Balzi y Asael Oviedo.

Los clasificados para la Zona Campeonato: Provincial, Pablo VI, Adiur, Morning, Newell’s y Central. Faltan dos plazas.

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