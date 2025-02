El emotivo mensaje de despedida del Ogro Fabbiani al plantel del Riestra antes de sumarse a Newell's

ogro.mp4

Mientras tanto, Fabbiani ya piensa en su vuelta a Newell's, donde tendrá el gran desafío de levantar a una Lepra golpeada tras la salida de Mariano Soso.

Horas después de dirigir su último partido en Riestra, el ex delantero publicó un mensaje en su cuenta de Instagram con palabras de agradecimiento para todos los que lo acompañaron en su proceso: "Hoy me toca despedirme de este hermoso club que fue mi casa durante tanto tiempo: Deportivo Riestra. Gracias. Quiero agradecerle en especial a Víctor (Stinfale), que fue el primero en confiar en mi trabajo cuando nadie más lo hacía y fue el que me impulsó en mi carrera como director técnico en Primera División. Gracias a Diego Figueroa, el mánager del club, que siempre estuvo a mi lado y en cada detalle que necesité para estar cómodo en el club. Gracias a todos los dirigentes y a toda la gente que trabaja en La Candela sin parar para que Riestra siga creciendo como institución. Gracias a los utileros por tanta dedicación en el día a día. Gracias a la gente y al hincha por apoyar en cada partido a este equipo, y por último gracias a ellos, a los jugadores, que son y fueron los protagonistas de mi paso por el club. Son un grupo de excelentes personas que lo dejan todo en cada entrenamiento y en cada partido, no siento más que orgullo por ustedes y les deseo el mayor de los éxitos siempre, hasta que nos volvamos a encontrar”.

El mensaje fue acompañado por imágenes de su ciclo en Riestra, un club que le dio la oportunidad de crecer como DT y en el que dejó su huella al dirigir por primera vez en la máxima categoría del fútbol argentino.

Última charla con el plantel: "Los voy a extrañar"

Pero la despedida del Ogro no se quedó en redes. En el vestuario, Fabbiani reunió a sus jugadores y con la voz quebrada les dejó su última arenga: "Los voy a extrañar y espero que les vaya bien. Sé que sin ustedes va a ser imposible lograr lo que me está pasando. Ustedes hicieron las pretemporadas duras, los entrenamientos en la semana, me lo hicieron todo muy fácil. De corazón creo que ustedes tienen una mística única, no lo vi nunca en el fútbol; no es para chuparle las medias, pero lo que hacen ustedes en otros clubes no se hace. Denle valor a lo que están logrando porque lograron algo con humildad".