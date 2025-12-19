El DT que sonó en Newell's le dijo "no" a un equipo de Chile porque tiene otros objetivos Martín Anselmi tuvo reuniones con candidatos de la Lepra, pero sus exigencias habrían sido una manera de bajar su candidatura. Descartó la U. de Chile y ahora lo pretende Botafogo Por Luis Castro 19 de diciembre 2025 · 10:01hs

Martín Anselmi está libre, descartó la chance de volver a dirigir en Chile y ahora lo quieren en Brasil.

El tiempo va acomodando las fichas y poniendo claridad a ciertos temas que en determinadas circunstancias estaban en la nebulosa. A lo largo de la campaña de cara a las elecciones de Newell's hubo un apellido apuntado por varias agrupaciones para hacerse cargo de la conducción técnica. El consenso por Martín Anselmi era importante y hasta se produjeron diversas charlas con el protagonista, pero con el paso del tiempo el velo se corrió y quedó claro que las intenciones del DT estaban focalizadas hacia otros destinos.

La Lepra presentará este mediodía en el predio de Bella Vista a Favio Orsi y Sergio Gómez, quienes tomarán el mando del equipo en la temporada 2026. La dupla estaba en la lista de candidatos en Newell's, donde también había estado Anselmi. Pero, en realidad, tal como lo adelantó Ovación tiempor atrás, no estaba en su mente tomar el desafío más allá de sus declaraciones públicas de ser hincha Leproso y soñar con dirigir en el Parque. Sólo hubo un coqueteo y en su mente considera que por ahora no es el momento para su carrera. Eso es atendible, aunque debió aclararlo con el fin de no elevar alguna ilusión.

El velo se corrió en las últimas horas cuando Universidad de Chile fue a la carga por su figura y quiso entablar una negociación. Si bien existió un contacto formal, todo quedó en la nada porque la respuesta del periodista y entrenador fue clara al sostener que su idea no sólo "no es dirigir en Chile sino tampoco Sudamérica en general. Hoy aparece como una opción lejana en su proyección personal, a menos que se tratara de una institución gigante a nivel continental", publicó el diario La Tercera. El objetivo, en principio, sería dirigir en Europa o algún club de los considerados poderosos.

Pedidos imposibles para la Lepra Si bien Anselmi atendió a los diversos candidatos y habló sobre el proyecto en Newell's, cuando estableció los costos y los pedidos de una buena cantidad de refuerzos de jerarquía todo se tornó complicado. "Era imposible hacer frente a esas solicitudes", aceptaron allegados a la entidad del Parque, quienes también especularon con que esas exigencias escondían un "no" para este momento de su carrera con 40 años y otras expectativas para su carrera. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fogaonet/status/2001825590610137285&partner=&hide_thread=false Martín Anselmi, ex-Porto, é mais um nome na lista do Botafogo https://t.co/6EmH1rvSaM — FogãoNET (@fogaonet) December 19, 2025 No era la primera vez que su nombre sonaba en el Parque, pero todo quedó en la nada porque en realidad casi nunca estuvo cerca. Newell's ya tiene a los reemplazantes de Cristian Fabbiani y hoy serán presentados ante la sociedad Leprosa mientras Anselmi aguardaría una oferta -según se dice- para dirigir en Europa. Por lo pronto, Botafogo se quedó sin DT y apuntó al experiodista.