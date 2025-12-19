Punto de partida en Newell's: arranca la pretemporada con la dupla Orsi-Gómez al mando

Newell's presentará, hoy a las 12, en Bella Vista, a los nuevos técnicos y luego el plantel iniciará los entrenamientos de cara a la temporada 2026

El desembarco en Newell’s representa el eslabón más alto de las carreras como técnicos de Gómez y Orsi.

Comienza el tránsito en Newell's . Arranca una nueva etapa dirigencial y le llegó el tiempo a la redonda. La más importante de todas. La que con sus caprichos comandará el inicio de una nueva era en el club. Desde las 12 de hoy se iniciará en Bella Vista el ciclo que conducirá la dupla Favio Orsi y Sergio Gómez en la primera división de la entidad leprosa , y arriba para tratar de sacar a la institución del Parque de su estado de paralización, aturdimiento y crisis.

Orsi y Gómez vienen de salir campeones este año en el torneo Apertura 2025, con Platense, un equipo que no estaba acostumbrado a este tipo de logros, y ese antecedente inmediato los puso rápidamente en el radar leproso, desde que se comenzaron a caer las chances de Martín Anselmi, la noche misma de la asunción de Ignacio Boero como nuevo presidente de Newell’s.

Para esta dupla , que se forjó en el ascenso y exhibe una curva de crecimiento muy llamativa, el desembarco en Newell’s representaría el punto más alto de sus respectivas carreras. Desde un perfil laborioso, eficiente y utilitario, y cursan el mejor momento de sus trayectorias.

Tienen que revitalizar a Newell's

A eso apuesta la nueva dirigencia rojinegra, a que el desafío de hacer revivir y resurgir a Newell’s se interne, se haga carne y se transforme en compromiso dentro de cada uno de ellos, y los mantenga motivados y enfocados en esta muy complicada empresa. En eso, seguramente el apoyo masivo que cuenta siempre Newell’s cada vez que juega en el Coloso, los acompañará y se transformá en el mejor marco, en el mejor motor espiritual.

En este escenario tan especial, este viernes, a las 12, se llevará adelante la presentación del nuevo cuerpo técnico del primer equipo rojinegro mediante una conferencia de prensa en la sala ubicada en el centro de entrenamientos Jorge Griffa. Allí se establecerá el punto de partida para Orsi y Gómez, y desde allí comenzará a gestarse este nuevo proceso que tendrá la difícil misión de otorgarle a Newell’s signos de vitalidad futbolística, luego de un año que lo convirtió en escombros.

Para salir de esa malaria, que lo puso en la cornisa misma de la supervivencia en la categoría superior, para empezar a dejar atrás los malos tiempos que parecen haberse ensañado con el club rojinegro, llega esta dupla trabajadora, que parece siempre que puede arreglarse con poco y sacarle el máximo rédito a lo disponible.

Newell's inicia su pretemporada

Después de la rueda de prensa, el plantel rojinegro empezará a recorrer la pretemporada en el mismo predio, con la mira fijada en un 2026 que necesita ser mejor. Con muy poco lo conseguirá y ya podrá poner su curva de recorrido en una trayectoria de crecimiento. Habrá que ver si eso le alcanza para llegar a la zona de clasificación a copas internacionales, que en este momento asoma como el primer objetivo de relieve apuntado.

En Newell’s estos son días clave, ya que sin poder contar con márgenes de maniobra, esta nueva dirigencia y este nuevo cuerpo técnico tienen que afrontar horas determinantes en las que deben evaluar los 14 contratos que finalizan en diciembre, los que vuelven de los préstamos, y también se debe configurar la estrategia para refuerzos.

Según dijo Boero después de asumir, la idea inicial es ir por entre 6 y 8 refuerzos que puedan impregnarle a Newell’s estos gestos de coraje, decisión, rebeldía y reacción, que no mostró en toda la actual temporada.

El que dirigirá estas búsquedas será Roberto Sensini, el nuevo director deportivo, en constante contacto con la dupla técnica y el guiño de aprobación final de Boero.

Bernardi sigue en la reserva de Newell's

Lucas Bernardi, el gran responsable de la salvación de Newell’s en primera división, ya regresó de sus vacaciones y volverá a hacerse cargo de la reserva. Eso es lo que tenía hablado con la mayoría de las agrupaciones que se presentaron en la reciente elección y, todo indica que se respetarán esos marcos de acuerdos.

Bernardi, una figura de mucho peso dentro del club, desde el mismo momento que consiguió la salvación de Newell’s en la primera división, siempre expuso su intención de retornar al puesto en la reserva.

Lucas contó con una mirada de aprobación de todas las listas, y por eso todo indica que seguirá en ese rol. Será un referente que tendrán a mano todos lo que integran la estructura del fútbol.

Vale recodar que, cuando lo echaron al Ogro Cristian Fabbiani, el club apeló a Bernardi, y de su mano, jugó ante Unión, Huracán y Racing, y consiguió la permanencia.