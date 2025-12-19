"Un sueño cumplido", la comunidad de La Chispa ya disfruta de su primera pileta pública de cemento

Desde este viernes, la pequeña comunidad del sur provincial cuenta con un natatorio para pasar las vacaciones de verano

Di Gregorio subrayó que este tipo de iniciativas responden a una decisión política de llegar a cada localidad del territorio santafesino y valoró el trabajo articulado con las gestiones locales.

La localidad de La Chispa ya disfruta de su primera pileta pública de cemento , una obra destinada al disfrute de vecinos de todas las edades durante el verano. Según adelantó la senadora provincial Leticia Di Gregorio, los trabajos se finalizaron en la semana y la apertura oficial fue el 19 de diciembre.

La representante del departamento General López explicó que “se ultimaron detalles en el polideportivo, con la idea de que el natatorio pudiera estar habilitado antes de Navidad”. La obra se ejecutó gracias al trabajo conjunto entre la gestión del presidente comunal Cristian Bustamante, el gobierno de la Provincia de Santa Fe —a través del programa Brigadier— y el acompañamiento de la senadora.

Hasta ahora, La Chispa contaba con una pileta pública de fibra de vidrio de 14 x 3 metros y 1,50 de profundidad , una estructura que, como señaló Bustamante, había quedado chica frente a la demanda.

La nueva piscina tiene 8 x 16 metros y 1,60 de profundidad , mientras que la pileta de fibra seguirá funcionando como complemento.

El proyecto implica una inversión de 31 millones de pesos, financiados mediante el programa provincial Brigadier y el Fondo de Fortalecimiento Institucional de la Cámara de Senadores. Bustamante destacó que “gracias a estos programas provinciales, además de tantas obras grandes, también llegan estas que mejoran la calidad de vida de los vecinos, como una pileta pública para un pueblo como La Chispa”.

La Chispa - pileta 3

Por su parte, Di Gregorio subrayó que este tipo de iniciativas responden a una decisión política de llegar a cada localidad del territorio santafesino y valoró el trabajo articulado con las gestiones locales. “Cuando el Estado provincial, los legisladores y los gobiernos comunales trabajamos en la misma dirección, los resultados llegan y son concretos”, afirmó.

“Esta pileta no es un lujo: es una necesidad que mejora la vida cotidiana de chicos, grandes y familias enteras”, concluyó.

>>Leer más: Teodelina encaró el proyecto de un parque acuático mientras construye una de las piletas más grandes de Sudamérica