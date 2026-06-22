El defensor de Austria que jugará ante la selección argentina pese a padecer una fractura de mandíbula

Stefan Posch sufrió una dura lesión en el debut frente a Jordania, pero será titular en el encuentro de este martes gracias a una protección especial

Austria recibió una buena noticia en la previa del duelo frente a la selección argentina por la segunda fecha del Mundial 2026. El defensor Stefan Posch se recuperó favorablemente de la fractura de mandíbula que sufrió en el debut ante Jordania y será titular en el partido que se disputará en Dallas.

El futbolista de 29 años estará en cancha gracias a una máscara protectora diseñada especialmente para resguardar la zona afectada , una solución similar a la que utilizó el arquero de Argelia, Luca Zidane.

La lesión ocurrió durante el triunfo de Austria frente a Jordania, cuando Posch protagonizó un fuerte choque con el arquero rival. El impacto le provocó una fractura de mandíbula y generó preocupación inmediata en el cuerpo técnico encabezado por Ralf Rangnick.

En un primer momento, los médicos analizaron la posibilidad de realizar una cirugía. Sin embargo, tras nuevas evaluaciones descartaron esa alternativa y optaron por un tratamiento conservador acompañado por una protección facial especialmente confeccionada para permitirle competir.

Gracias a esa decisión, el defensor logró acelerar los tiempos de recuperación y quedó habilitado para afrontar este duelo bizagra de la fase de grupos.

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Posch es uno de los jugadores con mayor experiencia dentro del plantel austríaco y ocupa un lugar central dentro del esquema de Rangnick. Durante el último entrenamiento, el defensor trabajó con normalidad junto al resto del plantel.

Incluso se lo observó utilizando una férula mandibular en lugar de la máscara completa, mientras continúa evaluando cuál de las dos opciones le ofrece mayor comodidad para jugar.

La práctica también dejó otras noticias positivas para el seleccionado europeo. David Alaba y Alessandro Schöpf superaron las molestias físicas que arrastraban en los días previos y volvieron a entrenarse a la par de sus compañeros.

La única baja confirmada para Austria sigue siendo Christoph Baumgartner, quien quedó descartado por una lesión muscular.

Argentina vs. Austria: las formaciones confirmadas

Argentina

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Austria

Alexander Schlager; Stefan Posch, Kevin Danso, David Alaba; Konrad Laimer, Nicolas Seiwald, Xaver Schlager, Romano Schmid, Paul Wanner; Marcel Sabitzer; Michael Gregoritsch. DT: Ralf Rangnick.