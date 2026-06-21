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El DT cree que Austria le puede ganar a Argentina si juega "el mejor partido" de su historia

El técnico Ralf Rangnick dijo que la albiceleste "no tiene" debilidades, cuenta con "jugadores individuales excepcionales" y también al "mejor de todos los tiempos"

21 de junio 2026 · 22:31hs
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El DT cree que Austria le puede ganar a Argentina si juega el mejor partido de su historia

El DT austríaco, Ralf Rangnick, aseguró que el seleccionado argentino no tiene puntos débiles y que cuenta con “el mejor jugador de todos los tiempos”. Pero aseguró que el conjunto de Lionel Scaloni no es invencible, aunque para llevarse los tres puntos Austria debería "ofrecer la mejor actuación que haya realizado jamás".

“Mañana tenemos que dar nuestra mejor versión. Tal vez debamos ofrecer la mejor actuación que mi equipo haya realizado jamás”, admitió el entrenador alemán en la conferencia previa al duelo contra Argentina, en Dallas, por la segunda fecha del Grupo J.

>> Leer más: Argentina vs. Austria en el Mundial 2026: hora, canal y posibles formaciones

Los dos seleccionados vencieron en su debut en el Mundial. Argentina goleó 3 a 0 a Argelia con una actuación superlativa de Lionel Messi, que hizo los tres goles y alcanzó al alemán Miroslav Klose como máximo artillero en la historia de la Copa del Mundo. Austria no ganaba en un Mundial desde 1990 y ahora venció 3 a 1 a la debutante Jordania.

Pero Rangnick reconoció que será un rival muy difícil. “Tienen al mejor jugador de todos los tiempos en su equipo. Y mañana debemos demostrar que somos uno de los mejores equipos de este Mundial. Eso significa que tenemos que ser muy fuertes tácticamente, pero también muy valientes y aportar mucha energía”, sostuvo.

Al ser consultado sobre si el equipo de Scaloni tenía alguna debilidad, Rangnick no se anduvo con vueltas: "No las hay, no hemos observado ninguna. En cuanto a sus fortalezas, cuentan con jugadores individuales excepcionales”, destacó.

Dijo que “Argentina es más que sólo Messi”, aunque remarcó que "es un jugador que marca una gran diferencia, tal como lo hizo en su primer partido. Sin embargo, el equipo es excepcional en todas las posiciones y por eso nosotros como equipo tenemos que rendir a un gran nivel”.

La Pulga, mientras tanto, tiene por delante la posibilidad de lograr dos récords en el partido de este lunes a las 14 (hora argentina), en el estadio de los Cowboys de Dallas. Si hace al menos un gol, superaría a Klose como máximo anotador en Mundiales. Si Argentina gana, Messi se convertirá en el jugador con más victorias en la historia de la competencia, una marca que hoy también comparte con el alemán, ambos con 17 partidos ganados en Mundiales.

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