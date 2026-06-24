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El cumpleaños de Messi: una foto bien leprosa, un amor infinito y en tapa de todos los diarios

Un mensaje afectuoso de su esposa Antonela con Messi de niño con la camiseta de Newell's. El crack es la portada de todos los diarios de Estados Unidos.

Lucas Vitantonio (enviado especial)

Por Lucas Vitantonio (enviado especial)

24 de junio 2026 · 12:25hs
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Los diarios de Dallas ponen todo el foco en el astro rosarino Lionel Messi.

Los diarios de Dallas ponen todo el foco en el astro rosarino Lionel Messi.

En este miércoles del cumpleaños número 39 de Lionel Messi hubo un posteo muy emotivo de su esposa Antonela Roccuzzo, con una foto de archivo donde al diez se lo ve de niño, con la camiseta de Newell’s y con una velita con el número 8. “Feliz cumpleaños al amor de mi vida. Que seas muy feliz hoy y siempre. Nosotros ya tenemos todo lo que necesitamos porque te tenemos a vos. Te amo infinitivo”, fue el texto que le dedicó Antonela al mejor jugador del mundo.

Una muestra de afecto muy sentida del corazón de su familia, en plena disputa de la Copa del Mundo. Además recibió infinidad de saludos de los más variados y todos con la misma intención: abrazar a Leo.

En tanto, hay que decir que aquí la prensa de Estados Unidos está rendida a Lionel Messi. Si bien el fútbol no es la principal pasión popular como ocurre con otros deportes, los medios están sorprendidos por lo genera el rosarino con los fanáticos que llegaron de todo el mundo, tanto dentro y fuera de la cancha. Hoy de puede decir que Leo es el principal influencer en el país norteamericano mientras avanza la disputa de la Copa del Mundo.

Leer más: Antonela Roccuzzo sorprendió a Messi en su cumpleaños con fotos inéditas

Toda la prensa habla de Messi

Los diarios norteamericanos, entre ellos los de Dallas, dedican sus portadas al crack rosarino, que tiene un arranque de Mundial de ensueño, con el récord flamante de ser el máximo artillero de la historia de esta competencia, alcanzando los 18 gritos: le metió tres a Argelia en el debut en Kansas City y luego dos a Austria en la segunda fecha en Dallas.

Justamente en Dallas la selección jugará su tercer partido de la fase de grupos el sábado ante Jordania, sabiendo que lo próximo que se le viene será el cruce de 16 avos de final en Miami, el viernes 3 de julio, ante el segundo de un grupo apretado que se define el viernes con los cruces entre España (4 puntos) frente a Uruguay (2) y con Cabo Verde (2) ante Arabia Saudita (1). De aquí saldrá el próximo rival argentino.

Leer más: Que los cumplas feliz: Messi, el dueño de todos los goles en el momento cumbre de su carrera

Podría ser preservado

Este miércoles además es un día más que especial para Messi, ya que el mejor jugador del mundo cumple 39 años. El rosarino lo está celebrando en la concentración albiceleste que hace base en Kansas City, donde entrena con sus compañeros de la selección de cara al próximo partido ante Jordania. En este cotejo podría ser preservado para llegar en plenitud al duelo decisivo de los 16 avos de final, donde allí sí no hay margen de error.

Messi está jugando su sexto Mundial, desde Alemania 2006 hasta acá, siendo subcampeón en Brasil 2014 y campeón en Qatar 2022, por lo que ya es leyenda mundial. Por ello es el gran imán en este torneo, con hinchas de todas las nacionalidades que hacen lo imposible para verlo en acción y hasta para el partido en Miami de 16 avos de final se habla de entradas a un monto de 3.500 dólares.

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