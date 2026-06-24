Que los cumplas feliz: Messi, el dueño de todos los goles en el momento cumbre de su carrera

El jugador récord en presencias y goles mundialistas vivirá este miércoles una jornada muy especial y emotiva en plena Copa del Mundo

Lionel Messi vivirá un día especial en la concentración de la selección argentina en Kansas City. Tendrá torta y velitas.

Feliz cumple, Lionel Messi . Este miércoles el mejor jugador del mundo cumple 39 años. El rosarino soplará las velitas en la concentración argentina en Kansas City , ahora defendiendo el título ecuménico y siendo el máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo . Además, con un inicio arrollador de torneo siendo la principal figura de la primera fase del certamen.

Con todo el apoyo del país y el mundo futbolero para que su padre Jorge siga mejorando de su estado de salud. Un día especial porque, más que el cumpleaños de Messi, es el cumpleaños del fútbol. Esta es la sensación que se vive aquí, en Estados Unidos, donde su leyenda no sólo continúa sino que se agranda a cada paso .

Desde lo futbolístico, Messi hoy es el dueño de todos los goles de la selección argentina en el Mundial. Claro que es un dato más que positivo porque significa que el mejor jugador del mundo está pleno y afilado para lo que es su último gran torneo con la selección.

Pero si se mira el otro costado de la cuestión, surge el inconveniente de que sus demás compañeros tienen el arco cerrado, blindado, y eso debe revertirse urgentemente si la idea es llegar lejos en esta Copa del Mundo que recorre el Norte de América.

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Messi es por ahora el jugador de mejor rendimiento en las fechas iniciales del certamen con cinco goles convertidos y siendo el máximo artillero en la historia de los Mundiales, con 18 gritos, pulverizando el récord de 16 que tenía el alemán Klose.

Messi, siempre al frente del grupo. La Pulga es el líder natural de esta selección argentina que busca un nuevo título. AP

Pero esto ya es historia y ahora Leo irá por más, sabiendo que resta por lo menos el partido ante Jordania del sábado en Dallas y el cruce asegurado por los 16avos de final que se jugará en Miami el viernes 3 de julio, ante el segundo del grupo de España (4 puntos), Uruguay (2), Cabo Verde (2) y Arabia Saudita (1).

Este viernes se conocerá el rival argentino luego de los cruces entre Uruguay y España, y Cabo Verde frente a Arabia Saudita.

Un Mundial sobresaliente de Leo

Aclarado el tema de lo que se le puede venir a Argentina en la instancia de mata-mata, hay que poner en primer plano el sobresaliente inicio de Mundial de Messi, con una tripleta ante Argelia para el 3 a 0 final. Allí anotó dos goles con remates desde la puerta del área y otro aprovechando un rebote en la boca del arco.

Mientras que contra Austria comenzó fallando un penal, pero eso no lo ató. Clavó el primero tras una gran jugada colectiva entrando libre al área y luego guapeó entre los jugadores austríacos para salirse con la suya y sellar un partido que había sido chivo y que valió el pase a los 16avos de final.

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Así Messi anotó los cinco goles de jugada, con la pelota en movimiento, lo que tiene un plus extra porque explica su buena dinámica y participación decisiva en los metros finales de la cancha.

Messi saluda hacia la tribuna. Este 24 de junio el mundo entero le enviará saludos por su cumpleaños número 39. AP

Por otro lado, aún deben aparecer los 9 del equipo en plenitud. En los partidos iniciales se lo vio errático a Lautaro Martínez y tampoco está con confianza Julián Álvarez, quien llegó al Mundial tocado por una lesión. Ellos, que fueron vitales en Qatar 2022, deben calibrar la puntería. Y también animarse a más el resto de los volantes, que hasta ahora asistieron muy bien a Messi, pero les costó terminar las jugadas con remates al arco cuando llegaron a zona de gatillo.

El dueño de todos los goles

Igual, Argentina tiene variantes de todo tipo para desnivelar, aunque hasta el momento el dueño de todos los goles y las emociones fuertes en lo que va del Mundial se llama Lionel Messi, el rosarino que es furor en Estados Unidos y cada vez genera que más hinchas de otras selecciones hagan el máximo esfuerzo hasta económico por cumplir el sueño de verlo en acción.

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Este miércoles el mejor jugador del mundo celebra su cumpleaños número 39, justo en su sexta y última Copa del Mundo. Seguro que será un día muy emotivo para él por tantos recuerdos, vivencias, alegrías y sinsabores en esta competencia top, donde masticó la bronca de la derrota y alzó la copa más linda del triunfo.

Junto a su familia y en contacto con sus afectos íntimos desde la concentración en Kansas City, Leo también es parte de otra gran familia ilimitada, que son los fanáticos de todo el mundo que le dirán por redes, con banderas, con tatuajes y de las formas más impensadas: “Feliz cumpleaños, Lionel. Feliz cumpleaños, campeón”.